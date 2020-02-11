«Алиса, заправь меня».

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Пользователи «Навигатора» смогут попросить голосового помощника «Алису» оплатить топливо через сервис бесконтактной оплаты «Яндекс.Заправки». Об этом vc.ru рассказал представитель «Яндекса».

Чтобы воспользоваться функцией, пользователь должен остановиться возле нужной колонки и сказать: «Алиса, заправь меня», а затем назвать номер колонки, тип и количество топлива. Помощник повторит заказ, попросит его подтвердить и оплатит — после заправки пользователю не нужно будет подходить к кассе.

Также можно сразу попросить: «Алиса, заправь меня на 20 литров 95-го бензина, третья колонка». Тогда голосовой помощник повторит заказ, попросит его подтвердить и оплатит.