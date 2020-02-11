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Лиана Липанова
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«Яндекс» добавил в «Навигатор» возможность оплаты топлива без выхода из машины с помощью «Алисы» Материал редакции

«Алиса, заправь меня».

1 комментарий
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Пользователи «Навигатора» смогут попросить голосового помощника «Алису» оплатить топливо через сервис бесконтактной оплаты «Яндекс.Заправки». Об этом vc.ru рассказал представитель «Яндекса».

Чтобы воспользоваться функцией, пользователь должен остановиться возле нужной колонки и сказать: «Алиса, заправь меня», а затем назвать номер колонки, тип и количество топлива. Помощник повторит заказ, попросит его подтвердить и оплатит — после заправки пользователю не нужно будет подходить к кассе.

Также можно сразу попросить: «Алиса, заправь меня на 20 литров 95-го бензина, третья колонка». Тогда голосовой помощник повторит заказ, попросит его подтвердить и оплатит.

К «Яндекс.Заправкам» подключены 3,6 тысяч АЗС в России, включая Shell, «Татнефть», ЕКА, «Нефтьмагистраль» и «Петербургскую топливную компанию», говорят в компании.

#яндекс #авто

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1 комментарий
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Alex Petrov

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Просишь такой Алису тебя заправить, а она в ответ:
"  Мы не можем оплатить вашу заправку. Это связано с требованиями закона и финансовых регуляторов. 
   Мы расторгаем с вами договор — ваш кошелёк [.......] больше не работает. 
 Почему? :Из-за нарушения правил использования кошелька (см. п. 4.21 Соглашения). Конкретные причины мы называть не можем, извините это вопрос безопасности."

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