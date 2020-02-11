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«Алиса, заправь меня».
Пользователи «Навигатора» смогут попросить голосового помощника «Алису» оплатить топливо через сервис бесконтактной оплаты «Яндекс.Заправки». Об этом vc.ru рассказал представитель «Яндекса».
Чтобы воспользоваться функцией, пользователь должен остановиться возле нужной колонки и сказать: «Алиса, заправь меня», а затем назвать номер колонки, тип и количество топлива. Помощник повторит заказ, попросит его подтвердить и оплатит — после заправки пользователю не нужно будет подходить к кассе.
Также можно сразу попросить: «Алиса, заправь меня на 20 литров 95-го бензина, третья колонка». Тогда голосовой помощник повторит заказ, попросит его подтвердить и оплатит.
К «Яндекс.Заправкам» подключены 3,6 тысяч АЗС в России, включая Shell, «Татнефть», ЕКА, «Нефтьмагистраль» и «Петербургскую топливную компанию», говорят в компании.
Просишь такой Алису тебя заправить, а она в ответ:
" Мы не можем оплатить вашу заправку. Это связано с требованиями закона и финансовых регуляторов.
Мы расторгаем с вами договор — ваш кошелёк [.......] больше не работает.
Почему? :Из-за нарушения правил использования кошелька (см. п. 4.21 Соглашения). Конкретные причины мы называть не можем, извините это вопрос безопасности."
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