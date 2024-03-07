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Артур Томилко

«Яндекс Такси» начнёт снижать комиссию для водителей в периоды высокого спроса Статьи редакции

Её размер будет зависеть от конкретного заказа.

  • Комиссия будет снижаться, когда количество заказов многократно превышает число свободных водителей, рассказали ТАСС в «Яндекс Такси». Это позволит увеличить доход таксистов и стимулирует их чаще выходить на линию в периоды высокого спроса, считают в сервисе.
  • На сколько может быть снижена комиссия, в компании ответить отказались. «Сумма зависит от каждого конкретного заказа», — сообщил vc.ru представитель «Яндекс Такси».
  • Сервис начал тестировать снижение комиссии при пиковом спросе в конце 2023 года. По итогам декабря и в январе 2024-го водители получили более 500 млн рублей дополнительного дохода, подчеркнули в компании.
  • Поскольку отрасль продолжает испытывать дефицит водителей, подход решили использовать на постоянной основе. «Яндекс Такси» также продолжает применять «новые меры и технологии», чтобы сдерживать рост цен на такси, но какие именно — не уточняется.
Фото ТАСС
  • В феврале 2023 года замглавы ФАС Пётр Иванов рассказал, что ведомство считает комиссию «Яндекс Такси» для водителей (около 28%) «слишком высокой». При этом служба не может применить к сервису «меры реагирования» из-за моратория на проверки ИТ-компаний, отмечал он.
  • 5 марта глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что ведомство сможет начать проверки ИТ-компаний на нарушение антимонопольного законодательства. Для этого подготовлены изменения в постановление правительства №448 об их временной отмене.
  • В августе 2023 года Росстат подсчитал, что стоимость такси достигла максимума за 10 лет. С начала года она увеличилась примерно на 25% в регионах России и на 40% — в Москве. Средняя цена одного километра пути достигла 32,53 рубля.
  • В октябре «Яндекс» объяснял рост цен на такси нехваткой водителей и автомобилей экономкласса на фоне увеличения спроса на услугу.
  • В ноябре ФАС признала сервис «Яндекс Такси» доминирующим на российском рынке.

#новости #яндекс

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86 комментариев
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 Eddie II

Сначала фас одобряет слияние убера и Яндекса, а потом борятся с созданным своими же руками монополистом. Сказочные долбоебы.

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Сергей Леопольдович

Вообще-то убер рус был создан как сп с яндексом святым.

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1 комментарий
Степан Фадеев

Ну тоесть ФАС их принудил к слиянию или что?

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Тоже хочу

А для пассажиров когда начнут снижать тарифы?

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Kimk

Когда цены на бензин снизятся

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16 комментариев
Framework Юзернеймович

На основании чего снижать?
Бензин растёт вверх
Цена на запчасти тоже
Плюс цены в магазинах и сама жизнь, чтоб водителям с учётом инфляции как -то не потерять в доходе
Яндекс тоже должен заработать

Вот тебе и сформированная цена

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14 комментариев
Eddie II

Зачем?

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6 комментариев
Miste19

Я хз с чего вы вообще решили что они должны быть низкие. Они первоначально были такие низкие чтобы побороть конкуренцию, это не рыночная цена была, себе в убыток. Теперь, когда все прочие аналоги мертвы, можно поднимать цены. Хотя кто постарше помнят бомбил 10-20 летней давности, там то цены были еще раза в 3 выше.

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4 комментария
Костя Иночкин

Сразу после того как начнут автомобили и запчасти дешеветь.

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4 комментария
Андрей

Когда инфляция будет ниже

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Укладчик стекловаты

Когда машины станут дешевле, когда запчасти станут дешевле, когда страховка станете дешевле (сегодня таксисты в большинстве ездят без страховки), когда бензин станет дешевле.

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Denis Bystruev

Когда спрос снизится.

Или предложение повысится.

Например, когда сделают автопилот и появится огромное количество желающих заработать на простаивающей машине.

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Илья Заморин

так у нас и так такси дешевое ...) с учетом цен на бензин и в принципе, по ездите на такси в Европе

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kav

когда монополию уберут)

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Евгений Гудин

Когда яндекс начнёт штрафовать водителей на счёт пассажиров за то, что отменяют поездку водители как подъедут или отрубания GPS?

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Влад Шушкевич

Круто, то есть по их мнению водители должны активнее работать за неизвестное вознаграждение? Может вообще рулетку прикрутить к приложению?

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Npc

Лучше бы водителей выбирали приличнее, тогда и стоимость хоть как то была оправдана.

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Это Пройдет

Не из кого выбирать, все "там"

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3 комментария
Укладчик стекловаты

Не ездить на экономе

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Станки Евроштакетник

Вот емае, добро победило🤣

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Сергей Леопольдович

Ляди и Уки... Всегда высокий спрос и не менее 3 руб за минуту. Нерезиновый самый лучший город всех обитаемых Вселенных с самыми вкусными бургерами за 146 рублей и 15 рублей тоже..

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Natural Phobia

В своей деревне когда яндекс лупит 300+ я всегда ловлю индрайвер вдвое дешевле

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Микс из мусоровоза

30 минут за 90 рублей дядь чето дешевый тариф какой то. Ты из какого года пишешь?

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Слегка Придурковатый

Наши люди в булочную на такси не ездят.

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Dektor

Ещё с декабря это работает.

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Nursultan Minbayev

Ложь и обман!

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under construction

Динамическая комиссия на динамический тариф звучит как классный способ развода

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Мамаевыч
Поскольку отрасль продолжает испытывать дефицит водителей

Да где этот ваш дефицит? В Москве и Питере не ощутил никаких проблем

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Dmitrii Alekseevich

да, в потоке одни таксисты. На стоянках постоянно ошиваются часами.
Думаю, это истории для того, чтобы верили в "высокий спрос".

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Укладчик стекловаты
На сколько может быть снижена комиссия, в компании ответить отказались

Комиссия снижена не будет, во всем виноваты алгоритмы. С уважением Платон бот Яндекса. Мне пора бежать (с)

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nochnoy.ru

На проекте с 7 мар 2024

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Dmitrii Alekseevich

"На сколько может быть снижена комиссия, в компании ответить отказались." А может и не будет, а может будет отрицательно снижать

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Кетчуп

Все бы ничего, только поездки все дороже и дороже(

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Тоша Ершов

Интересненько, что получится после проверки)

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World is a Playground

Чет у меня за последние полгода по ощущениям поездки выросли в цене раза так в полтора

ХЗ что там яндекс тестирует. Ну может инициативы ФАС прокатят наконец то

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Sherry Price

а тоесть только в периоды большого спроса комиссию снижать будут? а в целом ее уже нельзя отменить, точнее сделать меньше

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Cтас Белов

Отменить комиссию! А то получается Яндекс имеет доступ к большим данным в реальном времени, за счёт которых развивает свои системы, повышая свое конкурентное приемущество. Так еще и граждане должны приплачивать за то что являются подопытным материалом?

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панкратович
Комиссия будет снижаться, когда количество заказов многократно превышает число свободных водителей

То есть значит все таки можно для водителей уменьшить комиссию, учитывая, что есть дефицит

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83 комментария
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