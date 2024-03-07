«Яндекс Такси» начнёт снижать комиссию для водителей в периоды высокого спроса Статьи редакции
Её размер будет зависеть от конкретного заказа.
- Комиссия будет снижаться, когда количество заказов многократно превышает число свободных водителей, рассказали ТАСС в «Яндекс Такси». Это позволит увеличить доход таксистов и стимулирует их чаще выходить на линию в периоды высокого спроса, считают в сервисе.
- На сколько может быть снижена комиссия, в компании ответить отказались. «Сумма зависит от каждого конкретного заказа», — сообщил vc.ru представитель «Яндекс Такси».
- Сервис начал тестировать снижение комиссии при пиковом спросе в конце 2023 года. По итогам декабря и в январе 2024-го водители получили более 500 млн рублей дополнительного дохода, подчеркнули в компании.
- Поскольку отрасль продолжает испытывать дефицит водителей, подход решили использовать на постоянной основе. «Яндекс Такси» также продолжает применять «новые меры и технологии», чтобы сдерживать рост цен на такси, но какие именно — не уточняется.
- В феврале 2023 года замглавы ФАС Пётр Иванов рассказал, что ведомство считает комиссию «Яндекс Такси» для водителей (около 28%) «слишком высокой». При этом служба не может применить к сервису «меры реагирования» из-за моратория на проверки ИТ-компаний, отмечал он.
- 5 марта глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что ведомство сможет начать проверки ИТ-компаний на нарушение антимонопольного законодательства. Для этого подготовлены изменения в постановление правительства №448 об их временной отмене.
- В августе 2023 года Росстат подсчитал, что стоимость такси достигла максимума за 10 лет. С начала года она увеличилась примерно на 25% в регионах России и на 40% — в Москве. Средняя цена одного километра пути достигла 32,53 рубля.
- В октябре «Яндекс» объяснял рост цен на такси нехваткой водителей и автомобилей экономкласса на фоне увеличения спроса на услугу.
- В ноябре ФАС признала сервис «Яндекс Такси» доминирующим на российском рынке.
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Сначала фас одобряет слияние убера и Яндекса, а потом борятся с созданным своими же руками монополистом. Сказочные долбоебы.
Вообще-то убер рус был создан как сп с яндексом святым.
Ну тоесть ФАС их принудил к слиянию или что?
А для пассажиров когда начнут снижать тарифы?
Когда цены на бензин снизятся
На основании чего снижать?
Бензин растёт вверх
Цена на запчасти тоже
Плюс цены в магазинах и сама жизнь, чтоб водителям с учётом инфляции как -то не потерять в доходе
Яндекс тоже должен заработать
Вот тебе и сформированная цена
Зачем?
Я хз с чего вы вообще решили что они должны быть низкие. Они первоначально были такие низкие чтобы побороть конкуренцию, это не рыночная цена была, себе в убыток. Теперь, когда все прочие аналоги мертвы, можно поднимать цены. Хотя кто постарше помнят бомбил 10-20 летней давности, там то цены были еще раза в 3 выше.
Сразу после того как начнут автомобили и запчасти дешеветь.
Когда инфляция будет ниже
Когда машины станут дешевле, когда запчасти станут дешевле, когда страховка станете дешевле (сегодня таксисты в большинстве ездят без страховки), когда бензин станет дешевле.
Когда спрос снизится.
Или предложение повысится.
Например, когда сделают автопилот и появится огромное количество желающих заработать на простаивающей машине.
так у нас и так такси дешевое ...) с учетом цен на бензин и в принципе, по ездите на такси в Европе
когда монополию уберут)
Когда яндекс начнёт штрафовать водителей на счёт пассажиров за то, что отменяют поездку водители как подъедут или отрубания GPS?
Круто, то есть по их мнению водители должны активнее работать за неизвестное вознаграждение? Может вообще рулетку прикрутить к приложению?
Лучше бы водителей выбирали приличнее, тогда и стоимость хоть как то была оправдана.
Не из кого выбирать, все "там"
Не ездить на экономе
Вот емае, добро победило🤣
Ляди и Уки... Всегда высокий спрос и не менее 3 руб за минуту. Нерезиновый самый лучший город всех обитаемых Вселенных с самыми вкусными бургерами за 146 рублей и 15 рублей тоже..
В своей деревне когда яндекс лупит 300+ я всегда ловлю индрайвер вдвое дешевле
30 минут за 90 рублей дядь чето дешевый тариф какой то. Ты из какого года пишешь?
Наши люди в булочную на такси не ездят.
Ещё с декабря это работает.
Ложь и обман!
Динамическая комиссия на динамический тариф звучит как классный способ развода
Да где этот ваш дефицит? В Москве и Питере не ощутил никаких проблем
да, в потоке одни таксисты. На стоянках постоянно ошиваются часами.
Думаю, это истории для того, чтобы верили в "высокий спрос".
Комиссия снижена не будет, во всем виноваты алгоритмы. С уважением Платон бот Яндекса. Мне пора бежать (с)
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На проекте с 7 мар 2024
"На сколько может быть снижена комиссия, в компании ответить отказались." А может и не будет, а может будет отрицательно снижать
Все бы ничего, только поездки все дороже и дороже(
Интересненько, что получится после проверки)
Чет у меня за последние полгода по ощущениям поездки выросли в цене раза так в полтора
ХЗ что там яндекс тестирует. Ну может инициативы ФАС прокатят наконец то
а тоесть только в периоды большого спроса комиссию снижать будут? а в целом ее уже нельзя отменить, точнее сделать меньше
Отменить комиссию! А то получается Яндекс имеет доступ к большим данным в реальном времени, за счёт которых развивает свои системы, повышая свое конкурентное приемущество. Так еще и граждане должны приплачивать за то что являются подопытным материалом?
То есть значит все таки можно для водителей уменьшить комиссию, учитывая, что есть дефицит