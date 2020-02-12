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Сервисы
Лиана Липанова
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МТС запустила агрегатор ИТ-сервисов для малого бизнеса и самозанятых Материал редакции

Сейчас к платформе подключено три собственных сервиса МТС, но в дальнейшем появятся и продукты сторонних разработчиков.

2 комментария
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МТС создала платформу ИТ-сервисов «МТС Твой бизнес» для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сообщил vc.ru представитель компании. Площадка позволяет подключаться к ИТ-сервисам для бизнеса без установки специального программного обеспечения.

Сейчас к платформе подключено три собственных сервиса МТС: планировщик задач Workzen, сервис для самостоятельного запуска таргетированной рекламы в интернете «МТС Маркетолог» и сервис для проверки контрагентов Insider, который работает на базе b2b-стартапа из корпоративного акселератора компании.

Базовые функции Workzen доступны бесплатно, среди них — карточки клиентов с историей заказов и другой информацией, доска с этапами работы по проектам, календарь и напоминания о дедлайнах. Дополнительный модуль «Каталог» для аналитики по продажам можно получить по подписке за 1 рубль в месяц. В будущем в Workzen добавят и другие модули, отметили в компании. Похожий сервис развивает и «Вымпелком» — систему «Мобильное предприятие» для управления продажами и маркетингом.

Подписка на Insider стоит 250 рублей в месяц и предусматривает безлимитное количество заявок на проверку. Похожими функциями обладают системы «Спарк-Интерфакс» и «Контур.Фокус», но Insider дешевле и «потенциально более приметный», цитируют «Ведомости» представителя МТС. В «МТС Маркетолог» каждую рекламную кампанию нужно оплачивать отдельно в зависимости от настроек.

В дальнейшем компания планирует добавлять на платформу и сервисы сторонних разработчиков, для участия в проекте они могут отправить заявку на yourbusiness@mts.ru.

Партнёры будут проходить тщательный отбор, отметил первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу МТС Вячеслав Николаев. В 2020 году оператор планирует добавить на платформу услуги «МТС Банка», конструкторы сайтов и документов и программу лояльности.

#новость #мтс

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2 комментария
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Artur Safaryan

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Этих сервисов уже тысячи, а экономику трясёт. Лекарство для дохлой лошади, простите за пессимизм.

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Ivano Digital

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Почему нигде не указано, что это реклама?

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