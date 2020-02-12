В системе будет поддержка классических приложений и разные варианты работы с контентом, а обновляться она должна быстрее, чем настольная версия.

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Вечером 11 февраля во время мероприятия Microsoft 365 Developer Day компания выпустила эмулятор и образ новой операционной системы Windows 10X, предназначенной для устройств с двумя экранами.

Это первая тестовая версия системы. Она поможет разработчикам оптимизировать приложения до запуска устройств на базе Windows 10X. Первым устройством Microsoft на базе Windows 10X станет планшет Surface Neo, анонсированный осенью 2019 года.

Коротко об основных нововведениях и отличиях Windows 10X от Windows 10, о которых рассказала Microsoft и обозреватели бета-версии системы.

Новый интерфейс: лёгкий, простой и без «живых плиток»

Так как Windows 10X сейчас предназначена для устройств с двумя экранами или одним складным дисплеем, интерфейс системы разделён на два окна и оптимизирован под сенсорное управление.

Одно из основных визуальных изменений — панель задач и новое меню «Пуск»: в нём внешний вид упрощён и нет анимированных «живых плиток».

The Verge

В «Пуске» можно закреплять нужные приложения, открывать список последних документов и искать по приложениям, документам и веб-контенту. Новый «Пуск» и панель задач похожи на панель приложений на мобильных устройствах, отмечает PCWorld.

Windows 10X поддерживает голосовой поиск, но голосового помощника Cortana в системе нет, по крайней мере, в тестовой версии, пишет The Verge.

The Verge

Привычных для Windows окон нет — приложения нельзя размещать в произвольной части экрана. По умолчанию оно открывается на одном из экранов, пользователь может перенести приложение на другой экран или растянуть на оба дисплея.

Это похоже на то, как работает разделение экрана Snap на Windows 10, но в новой системе приложения будут оптимизированы под работу двух экранов.

Внешний вид центра уведомлений тоже поменялся: появилась панель с быстрым доступом к настройкам.

The Verge

Разработчики назвали три способа отображения контента приложения в Windows 10X:

«Расширенное рабочее пространство», когда приложение отображается сразу на двух экранах, например, браузер в режиме чтения.

«Сфокусированные экраны», когда отдельные приложения размещаются на отдельном экране. Например, запустить почту на одном, календарь — на втором экране.

«Связанные приложения», когда на каждом экране запущено отдельное приложение, но они могут взаимодействовать друг с другом. Например, чтобы перетащить изображение или другой медиаконтент из браузера в презентацию.

PCWorld

Обновления за 90 секунд и режим «только для чтения»

Одна из основных особенностей Windows 10X — её более закрытая архитектура, в которой система работает изолированно от приложений и драйверов, что должно ускорить её работу и сделать надёжнее.

На презентации компания подчеркнула, что обновления системы будут проходить в фоновом режиме в отдельном автономном разделе.

После перезагрузки система автоматически переключится на более актуальную версию, а весь процесс будет занимать не более 90 секунд.

Windows 10X будет доступна пользователям только в режиме чтения данных, но приложения могут получить доступ к файловой системе через системные API (инструменты для разработчика). Доступ к реестру также закрыт.

Это позволит не только сохранить стабильную и быструю работу системы с течением времени, но и обеспечить безопасность пользователя.

Специально для Windows 10X будет выпущен новый «Проводник», который ограничен базовым уровнем доступа к библиотекам — видео, изображениям, документам, музыке и так далее.

Классический «Проводник» останется в системе, как и поддержка «классических» приложений — с помощью контейнеров.

Два «Проводника» ​Windows Central

При этом Windows 10X не потребует защиты от вредоносных программ, считает Microsoft, а вычислительная мощность, которая сейчас выделяется на подобные приложения и сервисы (например, «Защитник Windows»), может быть перераспределена на более нужные процессы.

Контейнеры и поддержка «классических» приложений

Windows 10X будет поддерживать большинство «классических» Win32- и UWP-приложений от Windows 10. Для пользователя не будет иметь значения, откуда он установил приложение — из Windows Store, скачал из интернета или с USB-накопителя.

При этом все приложения Windows 10X загружаются в отдельных контейнерах — безопасной виртуальной среде, которые не могут влиять на систему, например, получать доступ к системным файлам.

Три вида контейнеров для различных типов приложений

Специально для «классических» приложений Microsoft разработала специальный Win32-контейнер, который поддерживает 32- и 64-битные x86-приложения: win32, WinForms, WPF, Electron, и представляет собой обычную виртуальную машину, аналогичную настольной Windows 10.

Внутри контейнера есть отдельная файловая система, драйвера, реестр и собственное ядро для максимальной совместимости. Запущенные приложения останутся изолированными от Windows 10 и не смогут вызвать сбои или проблемы с безопасностью.

Win32-контейнер совместим практически со всеми существующими приложениями для обычной настольной Windows, заявляет Microsoft. Разработчикам x86-приложений не придётся вносить изменения, чтобы они заработали на Windows 10X.

При этом компания обещает, что производительность «классических» приложений если и снизится, то незначительно.

Также контейнерная работа системы позволит увеличить время автономной работы устройств, так как система лучше контролирует процессы и запущенные приложения, заявляет Microsoft.

Wonder Bar

Ещё одно дополнение Windows 10X — сенсорная панель Wonder Bar, которая активируется, когда устройство стоит в формате ноутбука. Она включает в себя сенсорную клавиатуру, трекпад, быстрый доступ к GIF-файлам и смайлам и умеет автоматически подключать в себя системную функциональность приложений.

В неё можно добавить калькулятор, прикрепить видео, вывести панель управления плеером (например, Netflix или Spotify) — всё зависит от разработчиков, заявляет Microsoft. Главной особенностью этой функции компания называет простую многозадачность, когда пользователь может не отвлекаться от контента на главном экране устройства.

Tom Warren @tomwarren https://t.co/0GzLAqpaia This is the new Wonder Bar for Windows 10X. It includes a software keyboard, trackpad, and quick access to GIFs, emojis, and more. You can even pin videos into it. It's one of the best 10X features https://www.theverge.com/2020/2/11/21132826/microsoft-windows-10x-features-dual-screen-foldable-hands-on-developers

Журналисты отмечают, что Windows 10X выглядит как более совершенная и современная версия Windows 10. Пока версия в эмуляторе ограничена в функциях и достаточно «сырая», но Microsoft не раскрывает, когда появится финальная версия — её не стоит ждать раньше конца 2020 года, отмечает The Verge.

Большое демо от Windows Central