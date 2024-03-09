Apple «обязалась перед Еврокомиссией» восстановить аккаунт разработчика Epic Games Статьи редакции
Через него компания хочет запустить свой магазин iOS-приложений в ЕС.
- Apple рассказала Epic Games и «обязалась перед Еврокомиссией» восстановить аккаунт разработчика, говорится в обновлении на сайте Epic. Теперь последняя сможет запустить свой магазин и игру Fortnite на iOS в странах ЕС.
- Глава Epic Games Тим Суини заявил в X, что это первая крупная победа закона о цифровых рынках (DMA). По нему Apple, в частности, разрешила использовать сторонние магазины iOS-приложений в ЕС. В Apple подтвердили The Verge, что восстановят аккаунт.
- В феврале 2024 года Apple одобрила учётную запись разработчика Epic Games Sweden AB, которую Epic Games собиралась использовать, чтобы выпустить в Европе собственный магазин iOS-игр Epic Games Store и вернуть на iPhone приложение Fortnite.
- В начале марта компания рассказала, что Apple отключила её аккаунт. Epic Games пожаловалась на это в Еврокомиссию, а регулятор потребовал от Apple объяснений.
6.1K показов
2.2K открытий
Прецедент создан, монополисту нужно снова придумывать, как нагнуть разрабов
Apple не могополист
На рынке операционных систем для гаджетов сейчас практически представлены только IOS и Андроид. Ладно, не монополия, а дуополия. Но если брать факт, что на устройствах Эппл фактически отсутствуют сторонние сторы и у пользователей и разработчиков отсутствует выбор, то это чистой воды монополия. Все приложения скачиваются через AppStore и разрабам приходится платить конскую комиссию. В итоге эта сказывается на количестве продаж, а также стоимости продукта для конечного потребителя
Свой Элл с блок Джеком и программистами и в бой, че уж там) А то ты сначала создай компанию, выживи, все на красное поставь, а потом - че то вы очень богатые ребята - вы делитесь срочно, Еврокомиссия - фас!
Ты понимаешь, что так можно сказать про любую компанию - монополию? Может тогда вообще антимонопольное регулирование убрать? Вот же дураки страны, напридумывали правил, а надо было слушать Бориса на VC. И правда, почему стартапы не могут собрать сотни миллиардов долларов, разработать свои гаджеты и операционную систему, зайти на рынок и конкурировать с Гуглом и Эппл?
Дело то нескольких месяцев.
Эпл не признан монополистом, бро) Ну будь внимательнее. А то у тебя удобные аргументы с разных полок раздаются))
Свой Элл с блок Джеком и программистами - еще шлюх забыл, как же без шлюх, ни с кем не договоришься тогда
Создай свою ОС и делай там свои магазины приложений. Почему Apple обязана создавать подобные инструменты? Apple предлагает свои инфраструктуру в обмен на деньги. Вы либо согласны, либо нет
да ладно, разве, возникает резонный вопрос, вы вообще понимаете что такое монополист
Эпл в суде не признали монополистом
Заслуга юристов эппла
ЕС — евросовок, последствия этого DMA будут геморройными, и прежде всего для пользователей:
Если эплу что то не нравится, он может не работать на территории ЕС
А почему это не работает в обратную сторону?
При чём здесь Apple?! Это не нравится мне, как пользователю, на территории грёбанного ЕС пропадает всё удобство сервиса.
И правда, теперь карту показывает картинкой в правой части экрана, а не сверху интерактивным виджетом.
Эпик красавчики, добились своего
Пока еще не до конца...
Частично, конечно, им это поможет, но кардинально ничего не изменит, кроме доступности игры в App Store. Проблема-то не в комиссии: никто не любит отдельно от уже сложившейся экосистемы заново регистрироваться, заново вводить номер карты и каждый раз покупать игру/монетки в отдельных окнах.
Простой пример: EGS. Там на распродаже с купонами игры порой вдвое дешевле, чем в Steam. Но туда почему-то не бежит толпа экономных геймеров: они готовы ждать полгода скидки у Габена, или переплатить сейчас вдвое, лишь бы не покупать у Эпиков. Даже на VC в комментах таких много видел)
Инертность в силу сложившейся привычки потребления — это по меркам бизнеса та ещё египетская сила. А все эти разговоры про свободу выбора... *картинка со скотобойней.джипег*
Да там не только привычка. У Стима более развитая система. Там и достижения (у EGS только недавно появились), всякие вокршопы для игр, социальная составляющая продвинутая. Не хочется распыляться на разные площадки. К тому же, допустим, в КС-ку играешь, получаешь шмот, толкаешь на Торговой площадке, на эти бабосики игры покупаешь. Конкуренция — это хорошо, но пока не вижу толком достойных конкурентов Стиму. Даже вон пыжущаяся EA в 2020 вернулась на Стим со своими играми.
Не только EA, даже близы начали публиковать свои игры в стиме
Да, точно. Помню, как плакал, что страница Диабло 4 появилась и её можно было добавить в желаемое, а потом пропала.
Разве на VC нет правила, что в своих никах нельзя использовать чужие имена, чем более уже существующих на VC пользователей?
уже и до сони начало доходить
Кто-то не бежит, а кто-то бежит.
В конце концов это ж выбор пользователя и разработчика. Где условия лучше, туда и идут.
Если бы эппл верила в инертность, она не бы пыталась бы вставлять палки в колеса каждую секунду, усложняя процесс для других магазинов.
Рано или поздно Apple заставят разрешить установку прилодений на iOS, так же как и на Mac OS, то есть из любого источника, хоть с сайта напрямую без сторов. На маках мы ставим проги и утилиты таким обоазом с доисторических времен и никаких страшных проблем с безопасностью не наблюдается. Произойдет это через 5 или 10 лет не предсказать, но все идет к тому. И главная причина будет в не в том, что комиссия большая или борьба с монополиями, а совсем другая - вы продали девайс и не вправе диктовать потребителям, как им пользоваться. Но до тех пор утечет много времени и прольется очень много крови и слез.
Надеюсь, iOS оставит за собой право сносить нах приложение, загруженное из интернетов в нарушение того же авторского права. А то разведут щас тыщи сторов, в которых откровенно будут лежать спертые файлы, которые, естественно, хер кто удалит по требованию правообладателя. Так вот разработчик должен иметь право на то, что iOS не даст всяким обрыганам юзать то, над чем ты работал не для благотворительности
У всех этих разработчиков есть приложение на Android, которое любой обрыган может установить без проблем напрямую. И что-то никто об этом не переживает.
Не просто не переживают, а хотят затащить в это болото и apple
Ну разработчики переживают, ибо Android-юзеры жмоты, которые не привыкли платить за продукт. Превращать iOS в это болото — я против.
Все равно большинство будут пользоваться App Store
Что ж ты фраер сдал назад.
Восстановит но только в ЕС
И только по вторникам
Кто в эти игры играет вообще?
Миллиарды людей. Именно миллиарды. Статистика есть в интернете
Да-да, очередная ромашка от Apple.
Мда, с редакторами похоже проблема.
Удалить прилу, чтобы потом восстановить прилу. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
Обьясните, как эплэ, великой и могучей, с армией самых дорогих юристов, водят по губам какие то нердоподобные лопари?
Государство всегда выигрывает против бизнеса и навязывает свой беспредел под названием «закон». В ЕС нет свободы бизнеса такой как в США, поэтому они постепенно загибаются, а новые сервисы, отрасли там представлены американскими компаниями, из крупняка в ЕС остаются только межнациональные квазигосударственные гиганты, ничего нового там уже не появляется и не появится. Космическую отрасль они продули, IT тоже.
Как дети малые, на что Apple рассчитывали?
Теперь интересно к каким последствиям это может привести