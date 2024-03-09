Apple обязалась восстановить аккаунт разработчика Epic Games Статьи редакции
Через него компания хочет запустить свой магазин iOS-приложений в ЕС.
- Apple рассказала Epic Games и «обязалась перед Еврокомиссией» восстановить аккаунт разработчика, говорится в обновлении на сайте Epic. Теперь последняя сможет запустить свой магазин и игру Fortnite на iOS в странах ЕС.
- Глава Epic Games Тим Суини заявил в X, что это первая крупная победа закона о цифровых рынках (DMA). По нему Apple, в частности, разрешила использовать сторонние магазины iOS-приложений в ЕС. В Apple подтвердили The Verge, что восстановят аккаунт.
- В феврале 2024 года Apple одобрила учётную запись разработчика Epic Games Sweden AB, которую Epic Games собиралась использовать, чтобы выпустить в Европе собственный магазин iOS-игр Epic Games Store и вернуть на iPhone приложение Fortnite.
- В начале марта компания рассказала, что Apple отключила её аккаунт. В ответ Epic Games пожаловалась в Еврокомиссию, а регулятор потребовал от Apple объяснений.
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Прецедент создан, монополисту нужно снова придумывать, как нагнуть разрабов
Да-да, очередная ромашка от Apple.
Восстановит но только в ЕС