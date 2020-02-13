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Галина Мубаракшина
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Онлайн-школа анализа данных SkillFactory объявила об объединении со школой дизайна Contented Материал редакции

После объединения в SkillFactory появится направление дизайна и креативных профессий, но бренды будут развиваться отдельно.

3 комментария
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Онлайн-школа анализа данных и программирования SkillFactory выходит на рынок дизайна и объединяется с образовательным проектом Contented, развивающим курсы по дизайну. Об этом vc.ru сообщили в SkillFactory.

После объединения бренды будут развиваться отдельно: Contented — с фокусом на продуктах в области обучения дизайну и креативным профессиям, а SkillFactory — на работе с данными и программировании, пояснили в компании.

Основатель и генеральный директор Contented Евгений Стройнов станет партнёром SkillFactory и возглавит направление дизайна и креативных профессий. В 2020 году объединённая компания планирует за счёт нового направления дополнительно получить выручку в размере 100 млн рублей.

«Объединив два бренда, мы создаём очень сильного игрока в области технологий в образовании. Команда Contented привнесёт в общую компанию экспертизу в области дизайна, педагогики, а также поможет внедрить формат смешанного обучения как в области дизайна, так и программирования и data science», — заявил Евгений Стройнов.

SkillFactory основана в 2016 году Александром Турилиным и Александром Ерошкиным. Среди направлений обучения — data science, аналитика, управление ИТ-продуктом и другие. В 2019 году выручка SkillFactory составила 185 млн рублей. По данным компании, ежемесячно в онлайн-школе обучаются 500 аналитиков, включая сотрудников «Яндекса», «Сбербанка», Mail.ru Group, «Альфа-банка» и других компаний.

Contented основан в 2017 году Евгением Стройновым. Единственным инвестором проекта стал Сергей Магницкий. Сумму инвестиций он не раскрывает.

#новость #skillfactory #contented

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3 комментария
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Паронормальный

6

Процесс слияния компаний

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Сергей Милосердов

Паронормальный
0

Интересно, кто в более выигрышном положении в таком случае.

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Гриша Булыжников

0

неплохо. следующий этап - объединение со школами маркетинга и продаж и можно выпускать готовые студии. пришел, заказал...удобно.

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