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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Roem.ru: сервис YouDo расстался с 70 сотрудниками — в компании говорят, что это реструктуризация Материал редакции

Большая часть команды осталась, утверждают в YouDo.

31 комментарий
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13 февраля сайт Roem.ru со ссылкой на источники сообщил о массовых сокращениях в штате сервиса бытовых услуг YouDo. В компании были уволены 70 человек, в том числе разработчики, рассказали собеседники издания.

В пресс-службе компании vc.ru подтвердили, что с частью сотрудников прекратили трудовые отношения по соглашению сторон, но отметили, что массовых увольнений не было. Большая часть команды по-прежнему работает. Сколько человек в настоящее время трудоустроены в YouDo, представитель сервиса не сообщил.

В сентябре-декабре 2019 года в YouDo прошла реструктуризация в соответствии с финансовым планом, пояснили в пресс-службе. «Мы не меняем курс развития и продуктовую стратегию проекта», — рассказали в компании.

YouDo — сервис для поиска исполнителей бытовых работ, например, уборки, ремонта техники, web-разработки и других. Проект был запущен в 2012 году Денисом Кутергиным и Алексеем Гидиримом и сначала работал только с частными лицами, а затем — с ИП и бизнесом. К июлю 2019 года в сервисе было зарегистрировано 1,6 млн верифицированных исполнителей.

В 2016 году компания привлекла $6,2 млн от Sistema VC и других инвесторов. В 2018 году группа инвесторов вложила в YouDo $17 млн, из которых $12 млн компания получила от МТС в обмен на 13,7% в капитале.

#новость #youdo

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31 комментарий
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Вася Пражкин

13

YouDo:
- Hey Team! YouDosvidanja!

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Damir Kombikov

9

Можно ребятам на время подработку на YouDo найти

Ответить

Олег

Damir
6

Охранником в магазин.

Ответить

Damir Kombikov

Олег
0

Как вариант, да

Ответить

Олег

Damir
0

У меня был этот вариант:)

Ответить

Damir Kombikov

Олег
1

У всех бывают тяжелые времена

Ответить

Бур Магнус

Damir
2

Народ! Люди! Друзья! ИМХО конечно, но перестаньте уже отвечать на эти глупые ответы робота и учить Олега быть еще назойливей. Понимаю, вам весело, но местами он уже лично меня подбешивает.

Я захожу в комментарии посмотреть на мнение людей по новости, а не читать глупые терады робота. Опять таки, ИМХО. Извините, если Вас задел ;)

P.S. Даля Олег даже не платит Вам за обучение))

Ответить

Юрий Белоножкин

Бур
0

Его можно легко поместить в игнор

Ответить

Бур Магнус

Юрий
0

Меня не только это волнует))) Но спасибо за понимание и заботу. 

Ответить

Олег

Damir
0

Хуже не бывает.

Ответить

Дмитрий Звягин

Олег
0

Забавно вышло, если это действительно бот отвечает))

Ответить

Евгений Смирнов

4

How do YouDo?

Ответить

Igor Zemko

2

Монетизируй меня полностью

Ответить

passer2003

2

70 - много для стартапа

А сколько их было-то всего?

Ответить

Sergei Timofeyev

1

За чей счёт был банкет?

Ответить

Олег

Sergei
0

За народный, естественно.

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
0

100% попадание! Только о вас вспомнил! :)

Ответить

Олег

Sergei
–3

Друзья Чудно, время провели.

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
0

Олег, а сколько людей уволили из-за вас? :)

Ответить

Олег

Sergei
–2

Нисколько.

Ответить

Ivano Digital

1

Продактов то хоть оставили?
Ох, да их там и не было :-)

Ответить

Evgeniy Guskov

1

Готовят к продаже

Ответить

Vitold Sedyshev

Evgeniy
0

Яндексу не надо у них загнивающая толока.

Ответить

Aleks J Popov

1

YouFired

Ответить

Алексей Шатаев

1

О, может теперь модераторов наймут которые начнут проверять предложения заказчиков (нет)

Ответить

Бур Магнус

Алексей
0

Ага, в лице бота Олега))

Ответить

Олег

Бур
–2

Он же не сразу стал предпринимателем. Наверняка бандитствовал.

Ответить

ЯжПрограммист

Олег
0

А ты за кого был в 90ые за коптевских или за ореховских?

Ответить

Олег

ЯжПрограммист
–3

Как и все остальные. Но только чуть чуть криминальнее Стреляли везде.

Ответить

ЯжПрограммист

Олег
1

тыж заспамишь все комменты к херам собачим

Ответить

Лев Щенин

0

Неужели я один смотрел Ю-туб ролики про Ю-ду, в которых обманутые заказчики жаловались на этот сервис, который сам провоцирует своих пользователей обманывать клиентов, оставляя "лазейки" на сайте?
Если сервис Ю-ду не признает своё пособничество в массовом обмане клиентов на деньги - пусть закрывается медным тазом ! Целиком и полностью!
Вор должен сидеть в тюрьме! (с)
Кто согласен с моей логикой?

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