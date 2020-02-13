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Большая часть команды осталась, утверждают в YouDo.
13 февраля сайт Roem.ru со ссылкой на источники сообщил о массовых сокращениях в штате сервиса бытовых услуг YouDo. В компании были уволены 70 человек, в том числе разработчики, рассказали собеседники издания.
В пресс-службе компании vc.ru подтвердили, что с частью сотрудников прекратили трудовые отношения по соглашению сторон, но отметили, что массовых увольнений не было. Большая часть команды по-прежнему работает. Сколько человек в настоящее время трудоустроены в YouDo, представитель сервиса не сообщил.
В сентябре-декабре 2019 года в YouDo прошла реструктуризация в соответствии с финансовым планом, пояснили в пресс-службе. «Мы не меняем курс развития и продуктовую стратегию проекта», — рассказали в компании.
YouDo — сервис для поиска исполнителей бытовых работ, например, уборки, ремонта техники, web-разработки и других. Проект был запущен в 2012 году Денисом Кутергиным и Алексеем Гидиримом и сначала работал только с частными лицами, а затем — с ИП и бизнесом. К июлю 2019 года в сервисе было зарегистрировано 1,6 млн верифицированных исполнителей.
В 2016 году компания привлекла $6,2 млн от Sistema VC и других инвесторов. В 2018 году группа инвесторов вложила в YouDo $17 млн, из которых $12 млн компания получила от МТС в обмен на 13,7% в капитале.
Можно ребятам на время подработку на YouDo найти
Как вариант, да
У всех бывают тяжелые времена
Народ! Люди! Друзья! ИМХО конечно, но перестаньте уже отвечать на эти глупые ответы робота и учить Олега быть еще назойливей. Понимаю, вам весело, но местами он уже лично меня подбешивает.
Я захожу в комментарии посмотреть на мнение людей по новости, а не читать глупые терады робота. Опять таки, ИМХО. Извините, если Вас задел ;)
P.S. Даля Олег даже не платит Вам за обучение))
Его можно легко поместить в игнор
За чей счёт был банкет?
100% попадание! Только о вас вспомнил! :)
Готовят к продаже
О, может теперь модераторов наймут которые начнут проверять предложения заказчиков (нет)
Ага, в лице бота Олега))
А ты за кого был в 90ые за коптевских или за ореховских?
Как и все остальные. Но только чуть чуть криминальнее Стреляли везде.
Неужели я один смотрел Ю-туб ролики про Ю-ду, в которых обманутые заказчики жаловались на этот сервис, который сам провоцирует своих пользователей обманывать клиентов, оставляя "лазейки" на сайте?
Если сервис Ю-ду не признает своё пособничество в массовом обмане клиентов на деньги - пусть закрывается медным тазом ! Целиком и полностью!
Вор должен сидеть в тюрьме! (с)
Кто согласен с моей логикой?
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