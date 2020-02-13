Большая часть команды осталась, утверждают в YouDo.

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13 февраля сайт Roem.ru со ссылкой на источники сообщил о массовых сокращениях в штате сервиса бытовых услуг YouDo. В компании были уволены 70 человек, в том числе разработчики, рассказали собеседники издания.

В пресс-службе компании vc.ru подтвердили, что с частью сотрудников прекратили трудовые отношения по соглашению сторон, но отметили, что массовых увольнений не было. Большая часть команды по-прежнему работает. Сколько человек в настоящее время трудоустроены в YouDo, представитель сервиса не сообщил.

В сентябре-декабре 2019 года в YouDo прошла реструктуризация в соответствии с финансовым планом, пояснили в пресс-службе. «Мы не меняем курс развития и продуктовую стратегию проекта», — рассказали в компании.

YouDo — сервис для поиска исполнителей бытовых работ, например, уборки, ремонта техники, web-разработки и других. Проект был запущен в 2012 году Денисом Кутергиным и Алексеем Гидиримом и сначала работал только с частными лицами, а затем — с ИП и бизнесом. К июлю 2019 года в сервисе было зарегистрировано 1,6 млн верифицированных исполнителей.