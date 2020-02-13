Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Татьяна Боброва
231

Основатель и гендиректор фотобанка Shutterstock Джон Оринджер покинет свой пост после 16 лет работы Материал редакции

Но продолжит участвовать в формировании стратегии развития компании.

  • Основатель и гендиректор фотобанка Shutterstock Джон Оринджер покинет свой пост. Он станет исполнительным председателем совета директоров и планирует продолжить участвовать в формировании стратегии развития компании.
  • Его место на должности гендиректора с апреля 2020 года займёт нынешний президент и операционный директор Shutterstock Стен Павловский, который присоединился к компании весной 2019 года.
  • Джон Оринджер основал Shutterstock в 2003 году. Сервис продаёт стоковые и редакционные изображения, видео и музыку. Штат компании составляет 1200 сотрудников, а капитализация на Нью-Йоркской бирже — около $1,4 млрд. По данным Forbes, Оринджеру принадлежит 45% Shutterstock.
Джон Оринджер Shutterstock

#новость #shutterstock #кадры

Сервисы
Подписан
Отписаться
Microsoft выпустила первую версию Windows 10X для двойных экранов: новый дизайн, отсутствие окон и другие детали
В системе будет поддержка классических приложений и разные варианты работы с контентом, а обновляться она должна быстрее, чем настольная версия.
2
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0434\u0440\u044b","shutterstock"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 106997, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 13 Feb 2020 21:02:05 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 106997, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/106997\/get","add":"\/comments\/106997\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/106997"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

Ilya Brin

2

Что происходит?
Сначала Жаров, теперь ещё Оринджер?

Сколько ещё ноунеймов ты заберёшь Джон Голт?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Гайдлайн управления кризисом от FleishmanHillard
Материал подготовлен международным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникационной группой «Ор…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
История любви с краудфандингом
Свою историю отношений с краудфандингом рассказывает руководитель отдела проектов Полина:
0
Otus
Подписан
Отписаться
Какие языки программирования учить? Карьера в IT (часть 1)
Таблицы, списки и примеры из личной практики — собрали самое полезное и интересное с первого дня интенсива «Стратегичес…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Евгений Трифонов
за день
Производитель смартфонов Essential Энди Рубина сообщил о прекращении работы
Pavel Ivanov
за неделю
Очень грамотный PR от SkyEng :) эмоциональный отклик у статьи будет высоким – это уже сейчас понятно. Теперь можно кидать в меня минусы: типа, парень молодец, статья вдохновляет, PR-команда SkyEng ни при чём – и всё…
Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу с работой в ИТ
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Олег Ивахнов

Организация производства…

Bulat Ziganshin

Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу…

Александр Якунин

Суд Москвы оштрафовал Twitter…

Лев Щенин

Roem.ru: сервис YouDo расстался…

Олча Артна

ЦБ вернёт нулевую комиссию за…

Степан Позняк

Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу…

Huntt Ext

«Вжух!», и стол накрыт — сервис…

Олег

Facebook вслед за Twitter…

Alexandr Simonov

Facebook вслед за Twitter…

Олег

Facebook вслед за Twitter…

Alexandr Simonov

Facebook вслед за Twitter…

Alexander Nezhdanov

Что не так с российской…

Alexander Solokhin

Facebook вслед за Twitter…

Илья

Как прошёл девятый лекторий…

Ilya Brin

Основатель и гендиректор…

Олег

Facebook вслед за Twitter…

Alexander Solokhin

Facebook вслед за Twitter…

Valentin F

Что не так с российской…

Anna Petrova

Как понять будет ли продаваться…

Лев Щенин

Что говорят бургерные о…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }