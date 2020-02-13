Основатель и гендиректор фотобанка Shutterstock Джон Оринджер покинет свой пост после 16 лет работы
Материал редакции
Но продолжит участвовать в формировании стратегии развития компании.
Основатель и гендиректор фотобанка Shutterstock Джон Оринджер покинет свой пост. Он станет исполнительным председателем совета директоров и планирует продолжить участвовать в формировании стратегии развития компании.
Его место на должности гендиректора с апреля 2020 года займёт нынешний президент и операционный директор Shutterstock Стен Павловский, который присоединился к компании весной 2019 года.
Джон Оринджер основал Shutterstock в 2003 году. Сервис продаёт стоковые и редакционные изображения, видео и музыку. Штат компании составляет 1200 сотрудников, а капитализация на Нью-Йоркской бирже — около $1,4 млрд. По данным Forbes, Оринджеру принадлежит 45% Shutterstock.
Ilya Brin
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