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Полина Лааксо

Объём утечек персональных данных в России составил 1,12 млрд записей в 2023 году, на 60% больше год к году — Infowatch Статьи редакции

В 2022 году злоумышленники скомпрометировали 702 млн записей.

  • Количество инцидентов при этом сократилось на 15% — до 656 случаев, цитирует РБК данные исследования ГК Infowatch. Среднее количество данных, попавших в интернет за один инцидент, увеличилось с 0,9 млн записей в 2022 году до 1,7 млн.
  • В частности из российских компаний «утекло» 95 «крупных» баз данных — это на 28% больше год к году. Доля малого бизнеса (до 50 сотрудников) и индивидуальных предпринимателей в структуре утечек выросла с 18,5% до 34,1%. Доля крупных игроков снизилась с 54,3% до 47,3%, а средних — с 27,2% до 18,6%.
  • Более 80% «сливов» произошли в результате кибератак. Каждый десятый был связан с действиями сотрудников.
  • Аналитики связывают рост объёмов утечек с тем, что на фоне ускоренной цифровизации экономики появляется всё больше массивных хранилищ данных. Но они при этом отмечают: истинный масштаб может оказаться «недооценённым», так как более чем в 35% случаях объём украденной информации остался неизвестен.
Источник фото: «РИА Новости»
  • В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект, который ужесточает наказания за утечки: вводит оборотные штрафы и тюремные сроки. VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и другие его раскритиковали, но депутаты поддержали проект в первом чтении. После этого банки предложили отменить оборотные штрафы или заменить их на штрафы от уставного капитала.
  • В январе 2024 года исследователи DLBI сообщили, что в рамках более 290 утечек злоумышленники получили доступ к 123 млн адресов электронной почты и 240 млн телефонных номеров. «Известия» называли последние «уникальными», но в DLBI уточняли: они уникальны только в пределах одной утечки.
  • В феврале Роскомнадзор рассказал, что за первые полтора месяца 2024 года зафиксировал 19 «фактов утечек», в результате которых в онлайне оказалось свыше 510 млн строк с данными о россиянах. Причём 500 млн записей попали в интернет в рамках одного инцидента.

#новости #утечкиданных

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17 комментариев
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 Вадим Д.

Ну вот! Стабильный же рост! Кто там говорит что в РФ что-то падает или стагнирует?
А будет ещё лучше!

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flash

рост есть и даже большой, но есть нюанс :D

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Слегка Придурковатый

Показательно въебали бы оборотный штраф условному Яндексу, сразу объём утечек уменьшится. Инфа 88,14%.

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Ерофей

Зачем им гасить практически государственную компанию

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Невероятный Блондин

У ОЗОН тоже утечка. Получил фишинговый email на ящик, который создавал индивидуально под них когда регистрировался (как и со всеми).

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Maxim Fox

Там не утечка, а проходной двор. Поменял в личном кабинете номер на новый(услуга доп номер). Не прошло и двух дней, как позвонили с рекламой.

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Алеоп

А как поняли, что именно с Озона слили?

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Игорь Алакчеев

При сборе почты на мейл.ру все фишинговые письма летят в спам. Не видел скама на мыле уже лет 7.

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Qnoc

Позитивное конечно в этой истории тоже есть — бюджет РФ пополнился примерно на 700 рублей за счёт штрафов

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flash

расстраивает то что такие новости уже не удивлют

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Владимир Егоров

Так это же хорошо. Появилось больше кандидатов на штраф 60к. А эти деньги пойдут государство направит на улучшение жизни общества (например, построит дорогу до посёлка). И не осядут эти 60к в кармане зажравшегося бизнесмена. Двойная выгода. Двойная гойда.

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Ivan Petrov

Поздравляю, все население России украли 10 раз

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Татьяна Амварова

зачем сотрудники компаний это специально делали,что было в голове у этих людей,очень хотели ,чтоб их компания заплатила 30к?)

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Микс из мусоровоза

И чтобы на бутылку сажать тех кто пользуется этим, делают ботов с подтверждением по номеру телефона)))

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Алеоп

«656 случаев»… Даже при внедрении всех-всех систем защиты и миллиардных штрафах, пары утечек в год от крупных контор хватит, чтобы прокормить мошенников.
Борьба с ветряными мельницами.

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quaitiz

Как будто есть данные россиян, которые ещё не в свободном доступе. Цифровой коммунизм сделали

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Чак Нормис

Течет ручей, бежит ручей....

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14 комментариев
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