Объём утечек персональных данных в России составил 1,12 млрд записей в 2023 году, на 60% больше год к году — Infowatch Статьи редакции
В 2022 году злоумышленники скомпрометировали 702 млн записей.
- Количество инцидентов при этом сократилось на 15% — до 656 случаев, цитирует РБК данные исследования ГК Infowatch. Среднее количество данных, попавших в интернет за один инцидент, увеличилось с 0,9 млн записей в 2022 году до 1,7 млн.
- В частности из российских компаний «утекло» 95 «крупных» баз данных — это на 28% больше год к году. Доля малого бизнеса (до 50 сотрудников) и индивидуальных предпринимателей в структуре утечек выросла с 18,5% до 34,1%. Доля крупных игроков снизилась с 54,3% до 47,3%, а средних — с 27,2% до 18,6%.
- Более 80% «сливов» произошли в результате кибератак. Каждый десятый был связан с действиями сотрудников.
- Аналитики связывают рост объёмов утечек с тем, что на фоне ускоренной цифровизации экономики появляется всё больше массивных хранилищ данных. Но они при этом отмечают: истинный масштаб может оказаться «недооценённым», так как более чем в 35% случаях объём украденной информации остался неизвестен.
- В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект, который ужесточает наказания за утечки: вводит оборотные штрафы и тюремные сроки. VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и другие его раскритиковали, но депутаты поддержали проект в первом чтении. После этого банки предложили отменить оборотные штрафы или заменить их на штрафы от уставного капитала.
- В январе 2024 года исследователи DLBI сообщили, что в рамках более 290 утечек злоумышленники получили доступ к 123 млн адресов электронной почты и 240 млн телефонных номеров. «Известия» называли последние «уникальными», но в DLBI уточняли: они уникальны только в пределах одной утечки.
- В феврале Роскомнадзор рассказал, что за первые полтора месяца 2024 года зафиксировал 19 «фактов утечек», в результате которых в онлайне оказалось свыше 510 млн строк с данными о россиянах. Причём 500 млн записей попали в интернет в рамках одного инцидента.
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Ну вот! Стабильный же рост! Кто там говорит что в РФ что-то падает или стагнирует?
А будет ещё лучше!
рост есть и даже большой, но есть нюанс :D
Показательно въебали бы оборотный штраф условному Яндексу, сразу объём утечек уменьшится. Инфа 88,14%.
Зачем им гасить практически государственную компанию
У ОЗОН тоже утечка. Получил фишинговый email на ящик, который создавал индивидуально под них когда регистрировался (как и со всеми).
Там не утечка, а проходной двор. Поменял в личном кабинете номер на новый(услуга доп номер). Не прошло и двух дней, как позвонили с рекламой.
А как поняли, что именно с Озона слили?
При сборе почты на мейл.ру все фишинговые письма летят в спам. Не видел скама на мыле уже лет 7.
Позитивное конечно в этой истории тоже есть — бюджет РФ пополнился примерно на 700 рублей за счёт штрафов
расстраивает то что такие новости уже не удивлют
Так это же хорошо. Появилось больше кандидатов на штраф 60к. А эти деньги пойдут государство направит на улучшение жизни общества (например, построит дорогу до посёлка). И не осядут эти 60к в кармане зажравшегося бизнесмена. Двойная выгода. Двойная гойда.
Поздравляю, все население России украли 10 раз
зачем сотрудники компаний это специально делали,что было в голове у этих людей,очень хотели ,чтоб их компания заплатила 30к?)
И чтобы на бутылку сажать тех кто пользуется этим, делают ботов с подтверждением по номеру телефона)))
«656 случаев»… Даже при внедрении всех-всех систем защиты и миллиардных штрафах, пары утечек в год от крупных контор хватит, чтобы прокормить мошенников.
Борьба с ветряными мельницами.
Как будто есть данные россиян, которые ещё не в свободном доступе. Цифровой коммунизм сделали
Течет ручей, бежит ручей....