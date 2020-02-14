Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Выйти на рынок облачного гейминга планирует и Tele2.
Представитель МТС рассказал vc.ru, что компания приняла решение не развивать это направление в партнерстве с Loudplay, но рассматривает сотрудничество с Loudplay по другим проектам.
Блоги компаний
Показать еще
Комментарий удален
Артём Патлусов⛄️
Во время смерти нужно будет потрясти ноутбук/ПК, чтобы возродиться.
Комментарий удален
⛄️ ИгорьИмператор
Ты не поверишь, но последнее я словил на мемпедии, порносайты давно уже культурнее говнооператоров
⛄️ ИгорьИмператор
Или вот держи, тут честная кнопка «подключить», но тоже неприятно. И некоторые люди скорее всего думают, что оператор не при чем
Александр Сергеевич⛄️
Даа, причем подписка будет сразу на телефон который указан в аккаунте))
Антон Трунов
Это не для геймеров, 15 часов в месяц, серьезно?! Этого даже на неделю не хватит...
Никита КилисАнтон
И правда, этот сервис не для геймеров. Непонятно почему они его так преподносят. Первый продакт который думается написать "облачный сервис для занятых людей" улучшит себе метрики.
Но это моя диванная аналитика)
Pavel ZhirnovАнтон
Да, что-то они себе слабо представляет по сколько часов в день можно сидеть за компьютерными играми)))
Александр СергеевичАнтон
Ничего, уверен за ваши деньги они готовы будут вас круглосуточно терпеть))
Ерофей СмирновАнтон
На 1 день хватит я бы даже сказал
Ivano Digital
Прикалывают статьи с заголовком Запустили... но при этом даже ссылки на сервис нет... нигде нет...
Evgeny BoykoIvano
В последние годы СМИ генерируют именно новости, а не сообщения о реальных событиях. А это совсем не одно и то же
Yuri Ahmedov
Тарифы примерно как цена на сотовую связь в конце 90-х.
Денис Кретов
Дорого! У школьников нет таких денег
Ivano DigitalДенис
Дешевле рынка, сейчас тариф 60 руб в час. Если до 20 руб доведут, то норм будет..
Igor ZemkoДенис
откуда такие эксперты лезут?
Денис КретовIgor
из щелей
Павел
Имхо, закончится так же как и "МегаФон.Здоровье".
Ivano DigitalПавел
"МегаФон.Здоровье" они сами пилили, а тут тупо свой логотип вешают на чужой сервис. Никаких конкурентных преимуществ это не дает, но можно PR, как инновационная компания и получать зарплату.
ПавелIvano
Честно говоря думал такой же кейс, только вместо Loudplay тогда бы ТелемедХелп. Но, честно говоря, вообще не копал эту тему.
Евгений Синцов
🤔
Ivano Digital
Егор Рублев
Кто-то пользуется такими сервисами?