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Сервисы
Лиана Липанова
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«Мегафон» объявил о партнёрстве с игровым облачным сервисом Loudplay Материал редакции

Выйти на рынок облачного гейминга планирует и Tele2.

  • «Мегафон» договорился о сотрудничестве с игровым облачным сервисом Loudplay, сообщил vc.ru представитель оператора. зволяет запускать игры на компьютерах и ноутбуках любой мощности и на macOS.
  • Партнёры разработали специальные тарифы для абонентов «Мегафона», которые можно оплатить со счёта телефона. Первый тариф включает три часа несгораемого времени в месяц для новичков и стоит 130 рублей, сообщает «Коммерсант». Тариф Pro включает 15 часов в месяц для профессиональных игроков и 550 рублей.
  • Оба пакета включают доступ к предустановленным играм — Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft. , а тариф за 550 рублей — просмотр фильмов игровой тематики на «Мегафон ТВ».
  • Глава «МегаЛабс», дочерней компании «Мегафона», Андрей Кушнарёв рассказал, что оператор видит интерес пользователей к облачному геймингу и ожидает новых клиентов.
  • Запустить игровой сервис планирует и Tele2, пишет «Коммерсантъ». Партнёром оператора выступит сервис GFN.ru, созданный в октябре 2019 года. Тогда GFN.ru получил 1 млрд рублей инвестиций от группы «Сафмар» семьи Гуцериевых.
  • «Билайн» представил свой облачный сервис для игр в октябре 2019 года. Подписка на него стоит 990 рублей в месяц. Сервис включает каталог игр, ленту новостей, чаты и игровую карту с кэшбеком.
  • МТС вместе с Loudplay начал тестирование собственного облачного сервиса для стримов и гейминга в сентябре 2019 года. На время тестирования первый час для пользователей был бесплатным, а далее — 60 рублей в час.

    Представитель МТС рассказал vc.ru, что компания приняла решение не развивать это направление в партнерстве с Loudplay, но рассматривает сотрудничество с Loudplay по другим проектам.

#новость #мегафон

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22 комментария
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Комментарий удален

Артём Патлусов

⛄️
5

Во время смерти нужно будет потрясти ноутбук/ПК, чтобы возродиться.

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Комментарий удален

⛄️ Игорь

Император
1

Ты не поверишь, но последнее я словил на мемпедии, порносайты давно уже культурнее говнооператоров

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⛄️ Игорь

Император
0

Или вот держи, тут честная кнопка «подключить», но тоже неприятно. И некоторые люди скорее всего думают, что оператор не при чем

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Александр Сергеевич

⛄️
0

Даа, причем подписка будет сразу на телефон который указан в аккаунте))

Ответить

Антон Трунов

6

Это не для геймеров, 15 часов в месяц, серьезно?! Этого даже на неделю не хватит...

Ответить

Никита Килис

Антон
2

И правда, этот сервис не для геймеров. Непонятно почему они его так преподносят. Первый продакт который думается написать "облачный сервис для занятых людей" улучшит себе метрики.
Но это моя диванная аналитика)

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Pavel Zhirnov

Антон
0

Да, что-то они себе слабо представляет по сколько часов в день можно сидеть за компьютерными играми)))

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Александр Сергеевич

Антон
0

Ничего, уверен за ваши деньги они готовы будут вас круглосуточно терпеть))

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Ерофей Смирнов

Антон
0

На 1 день хватит я бы даже сказал

Ответить

Ivano Digital

3

Прикалывают статьи с заголовком Запустили... но при этом даже ссылки на сервис нет... нигде нет...

Ответить

Evgeny Boyko

Ivano
2

В последние годы СМИ генерируют именно новости, а не сообщения о реальных событиях. А это совсем не одно и то же

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Yuri Ahmedov

2

Тарифы примерно как цена на сотовую связь в конце 90-х. 

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Денис Кретов

1

Дорого! У школьников нет таких денег

Ответить

Ivano Digital

Денис
0

Дешевле рынка, сейчас тариф 60 руб в час. Если до 20 руб доведут, то норм будет..

Ответить

Igor Zemko

Денис
0

откуда такие эксперты лезут?

Ответить

Денис Кретов

Igor
0

из щелей

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Павел

0

Имхо, закончится так же как и "МегаФон.Здоровье". 

Ответить

Ivano Digital

Павел
0

"МегаФон.Здоровье" они сами пилили, а тут тупо свой логотип вешают на чужой сервис. Никаких конкурентных преимуществ это не дает, но можно PR, как инновационная компания и получать зарплату.

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Павел

Ivano
1

Честно говоря думал такой же кейс, только вместо Loudplay тогда бы ТелемедХелп. Но, честно говоря, вообще не копал эту тему. 

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Евгений Синцов

0

🤔

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Ivano Digital

0
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Егор Рублев

0

Кто-то пользуется такими сервисами?

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