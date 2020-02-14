Выйти на рынок облачного гейминга планирует и Tele2.
- Оператор «Мегафон» запустил облачный сервис для игр вместе с Loudplay, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обе компании.
- Сервис позволяет запускать игры на компьютерах и ноутбуках любой мощности и на macOS. Глава «МегаЛабс», дочерней компании «Мегафона», Андрей Кушнарёв рассказал, что оператор видит интерес пользователей к облачному геймингу и ожидает новых клиентов.
- Оператор предлагает два тарифа: доступ на три часа в месяц стоимостью 130 рублей или на 15 часов в месяц стоимостью 550 рублей. Оба пакета включают доступ к предустановленным играм, а тариф за 550 рублей — просмотр фильмов игровой тематики на «Мегафон ТВ».
- Запустить собственный игровой сервис планирует и Tele2, пишет издание. Партнёром оператора выступит сервис GFN.ru, созданный в октябре 2019 года. Тогда GFN.ru получил 1 млрд рублей инвестиций от группы «Сафмар» семьи Гуцериевых.
- «Билайн» представил свой облачный сервис для игр в октябре 2019 года. Подписка на него стоит 990 рублей в месяц. Сервис включает каталог игр, ленту новостей, чаты и игровую карту с кэшбеком.
- МТС вместе с Loudplay начал тестирование собственного облачного сервиса для стримов и гейминга в сентябре 2019 года. На время тестирования первый час для пользователей был бесплатным, а далее — 60 рублей в час. Представитель МТС рассказал «Коммерсанту», что компании отказались от сотрудничества, но оператор рассматривает и другие проекты в игровом направлении.
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⛄️ Игорь
Интересно, они во время игры периодически показывают рекламу в виде попапов, где кнопка закрыть подписывает вас на доступ к какой-то хуйне за 50₽ в день?
Артём Патлусов⛄️
Во время смерти нужно будет потрясти ноутбук/ПК, чтобы возродиться.
Император Всероссийский⛄️
Меньше по порносайтам шляться нужно) Лучше в женский спермобак заливать топливо.
⛄️ ИгорьИмператор
Ты не поверишь, но последнее я словил на мемпедии, порносайты давно уже культурнее говнооператоров
⛄️ ИгорьИмператор
Или вот держи, тут честная кнопка «подключить», но тоже неприятно. И некоторые люди скорее всего думают, что оператор не при чем
Александр Сергеевич⛄️
Даа, причем подписка будет сразу на телефон который указан в аккаунте))
Антон Трунов
Это не для геймеров, 15 часов в месяц, серьезно?! Этого даже на неделю не хватит...
Pavel ZhirnovАнтон
Да, что-то они себе слабо представляет по сколько часов в день можно сидеть за компьютерными играми)))
Александр СергеевичАнтон
Ничего, уверен за ваши деньги они готовы будут вас круглосуточно терпеть))
Евгений Синцов
🤔