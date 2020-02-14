Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
1772

«Мегафон» запустил облачный сервис для геймеров Материал редакции

Выйти на рынок облачного гейминга планирует и Tele2.

  • Оператор «Мегафон» запустил облачный сервис для игр вместе с Loudplay, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обе компании.
  • Сервис позволяет запускать игры на компьютерах и ноутбуках любой мощности и на macOS. Глава «МегаЛабс», дочерней компании «Мегафона», Андрей Кушнарёв рассказал, что оператор видит интерес пользователей к облачному геймингу и ожидает новых клиентов.
  • Оператор предлагает два тарифа: доступ на три часа в месяц стоимостью 130 рублей или на 15 часов в месяц стоимостью 550 рублей. Оба пакета включают доступ к предустановленным играм, а тариф за 550 рублей — просмотр фильмов игровой тематики на «Мегафон ТВ».
  • Запустить собственный игровой сервис планирует и Tele2, пишет издание. Партнёром оператора выступит сервис GFN.ru, созданный в октябре 2019 года. Тогда GFN.ru получил 1 млрд рублей инвестиций от группы «Сафмар» семьи Гуцериевых.
  • «Билайн» представил свой облачный сервис для игр в октябре 2019 года. Подписка на него стоит 990 рублей в месяц. Сервис включает каталог игр, ленту новостей, чаты и игровую карту с кэшбеком.
  • МТС вместе с Loudplay начал тестирование собственного облачного сервиса для стримов и гейминга в сентябре 2019 года. На время тестирования первый час для пользователей был бесплатным, а далее — 60 рублей в час. Представитель МТС рассказал «Коммерсанту», что компании отказались от сотрудничества, но оператор рассматривает и другие проекты в игровом направлении.

#новость #мегафон

Сервисы
Подписан
Отписаться
Microsoft выпустила первую версию Windows 10X для двойных экранов: новый дизайн, отсутствие окон и другие детали
В системе будет поддержка классических приложений и разные варианты работы с контентом, а обновляться она должна быстрее, чем настольная версия.
8
7
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d"], "comments": 10, "likes": 7, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 107037, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 14 Feb 2020 08:18:19 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо
Первый заработанный рубль
Предприниматели о первых деньгах, детских подработках и начале карьеры.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 107037, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/107037\/get","add":"\/comments\/107037\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/107037"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

⛄️ Игорь

10

Интересно, они во время игры периодически показывают рекламу в виде попапов, где кнопка закрыть подписывает вас на доступ к какой-то хуйне за 50₽ в день?

Ответить

Артём Патлусов

⛄️
2

Во время смерти нужно будет потрясти ноутбук/ПК, чтобы возродиться.

Ответить

Император Всероссийский

⛄️
–4

Меньше по порносайтам шляться нужно) Лучше в женский спермобак заливать топливо.

Ответить

⛄️ Игорь

Император
1

Ты не поверишь, но последнее я словил на мемпедии, порносайты давно уже культурнее говнооператоров

Ответить

⛄️ Игорь

Император
0

Или вот держи, тут честная кнопка «подключить», но тоже неприятно. И некоторые люди скорее всего думают, что оператор не при чем

Ответить

Александр Сергеевич

⛄️
0

Даа, причем подписка будет сразу на телефон который указан в аккаунте))

Ответить

Антон Трунов

3

Это не для геймеров, 15 часов в месяц, серьезно?! Этого даже на неделю не хватит...

Ответить

Pavel Zhirnov

Антон
0

Да, что-то они себе слабо представляет по сколько часов в день можно сидеть за компьютерными играми)))

Ответить

Александр Сергеевич

Антон
0

Ничего, уверен за ваши деньги они готовы будут вас круглосуточно терпеть))

Ответить

Евгений Синцов

0

🤔

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Гайдлайн управления кризисом от FleishmanHillard
Материал подготовлен международным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникационной группой «Ор…
1
Boomstarter
Подписан
Отписаться
История любви с краудфандингом
Свою историю отношений с краудфандингом рассказывает руководитель отдела проектов Полина:
0
Otus
Подписан
Отписаться
Какие языки программирования учить? Карьера в IT (часть 1)
Таблицы, списки и примеры из личной практики — собрали самое полезное и интересное с первого дня интенсива «Стратегичес…
9

Показать еще

Лучшие комментарии
Валерий Никнейм
за день
>Каждое сообщение в WhatsApp по умолчанию защищено сквозным шифрованием. Это своего рода нераскрываемый цифровой замок, защищающий всю передаваемую по WhatsApp информацию
Аудитория мессенджера WhatsApp превысила 2 млрд пользователей
Pavel Ivanov
за неделю
Очень грамотный PR от SkyEng :) эмоциональный отклик у статьи будет высоким – это уже сейчас понятно. Теперь можно кидать в меня минусы: типа, парень молодец, статья вдохновляет, PR-команда SkyEng ни при чём – и всё…
Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу с работой в ИТ
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Alexey Vlasov

Facebook вслед за Twitter…

Игорь Маркелов

Творчество без рутины: как мы…

Артём Дьяченко

Аудитория мессенджера WhatsApp…

Николай Филимонов

«Сбербанк» объявил о создании…

Kirill Kir

ВТБ решил перевести до 1 млн…

Андрей Пивоваров

ВТБ решил перевести до 1 млн…

Игорь Маркелов

Творчество без рутины: как мы…

Николай Кузнецов

ВТБ решил перевести до 1 млн…

Александр Зырянов

Что не так с российской…

Игорь Маркелов

Творчество без рутины: как мы…

Павел Андрейчук

Худшая рекламная кампания 2020…

Alexey Vlasov

Суд Москвы оштрафовал Twitter…

Николай Филимонов

Пять основных вопросов стартапу…

Виталий Гололобов

Худшая рекламная кампания 2020…

Igor Sheludko

Я возненавидел собеседования и…

Николай Филимонов

Американский стартап разработал…

Andrew Simon

Как плавание помогло мне в…

Jane Rose

Что говорят бургерные о…

Николай Демидов

Facebook вслед за Twitter…

Павел Андрейчук

Худшая рекламная кампания 2020…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }