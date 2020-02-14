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Галина Мубаракшина
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Команда экспериментаторов Facebook представила приложение Hobbi для документирования увлечений Материал редакции

Это четвёртое экспериментальное приложение, запущенное подразделением соцсети.

2 комментария
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В App Store появилось приложение Hobbi, разработанное NPE Team — подразделением Facebook, которое занимается экспериментальными проектами. Сервис посвящён личным занятиям и увлечениям пользователей.

В Hobbi можно сохранять фотографии и видео и создавать коллекции по интересам — например, делить их на разделы, посвящённые кулинарии, рукоделию, фитнесу и другим занятиям, говорится в описании приложения. Так пользователь сможет отслеживать собственный прогресс.

App Store

Видео с яркими моментами можно делиться с членами семьи и друзьями.

Hobbi напоминает Pinterest и Instagram, отмечает TechCrunch. Здесь та же панель публикаций и возможность редактирования фото, что и в соцсетях. 13 февраля, после новости о появлении приложения, акции Pineterst упали на 4%, пишет CNBC.

Сервис был представлен в Украине, Коломбии, Бельгии, Испании, но его также можно скачать в США, пишет TechCrunch.

О создании NPE Team соцсеть рассказала в июле 2019 года. Цель нового подразделения — разработка приложений для построения сообществ на основе «совершенно нового опыта».

В ноябре 2019 года NPE Team представила сразу три новых приложения: чат Bump, музыкальное приложение Aux и редактор мемов Whale. Все они сейчас недоступны. На сайте NPE Team говорится, что бесполезные программы компания будет удалять.

#новость #facebook

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2 комментария
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Но это все ещё Facebook...

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