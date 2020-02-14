Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
143

App Annie: российские пользователи в 2019 году потратили $19 млн в приложениях для знакомств Материал редакции

Самым популярным приложением для знакомств в России стал Tinder.

1 комментарий
В закладки

Пользователи в России за 2019 год потратили в $19 млн в десятке самых популярных приложений для знакомств, сообщили vc.ru в исследовательской компании App Annie.

Лидером по популярности среди россиян стал Tinder. Его чаще всего выбирают и пользователи во Франции, Германии и Великобритании. На втором месте у российских пользователей — Badoo, на третьем — Mamba Dating.

App Annie

Суммарно в России, Франции, Германии и Великобритании траты пользователей в сервисах знакомств составили $345 млн за год.

$2,2 млрд
потратили пользователи по всему миру в приложениях для знакомств в 2019 году

Больше всего денег пользователи потратили в Tinder. На втором месте по тратам — Bumble, на третьем — Azar.

App Annie

#appannie

Сервисы
Подписан
Отписаться
«Мегафон» объявил о партнёрстве с игровым облачным сервисом Loudplay
Выйти на рынок облачного гейминга планирует и Tele2.
1
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["appannie"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 107103, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 14 Feb 2020 12:59:49 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Право
Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России
Хорошее название помогает компании защититься от подделок, покорить рынок и выйти за рубеж. Плохое может её обанкротить.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 107103, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/107103\/get","add":"\/comments\/107103\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/107103"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

Dimitry Who

0

а где chpoking?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как фрилансеру оптимизировать свою работу: 10 лучших инструментов
У каждого фрилансера, помимо знаний, умений и уровня компетенции, есть еще один важный ресурс — время. Им важно уметь р…
0
eBay
Подписан
Отписаться
У россиян не только страна большая: eBay впервые раскрывает статистику по товарам для взрослых
14 февраля у большинства ассоциируется с валентинками и цветами, однако стоит вспомнить и про интимную составляющую отн…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Охотник за адресами: как бывший маркетолог из Ulmart построил собственный бизнес
31-летний Даниил Кожемякин последние 11 лет работает в найме в интернет-маркетинге и при этом развивает собственное дел…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Филипп Горбунов
за день
Главное чтобы без инсты Россия не осталась. А то все салоны красоты позакрываются)
Facebook вслед за Twitter получила 4 млн рублей штрафа за отказ локализовать данные российских пользователей
Pavel Ivanov
за неделю
Очень грамотный PR от SkyEng :) эмоциональный отклик у статьи будет высоким – это уже сейчас понятно. Теперь можно кидать в меня минусы: типа, парень молодец, статья вдохновляет, PR-команда SkyEng ни при чём – и всё…
Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу с работой в ИТ
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Чак Шульдинер

«Билайн» подтвердил досрочный…

Антон Иванов

Сколько бы вы заплатили, чтобы…

Sam Beckett

«Мегафон» объявил о партнёрстве…

Aleksandr Agibalov

«Ведомости»: «КамАЗ» и МАДИ…

Александр Мазур

«Ведомости»: «КамАЗ» и МАДИ…

Виталий Гололобов

Что не так с российской…

Руслан Целебный

Власти США обвинили Huawei в…

Alexander Dyachkov

Жив ли PHP?

Александр Фудин

Low code или что-то другое?

irmr

Логотип для 14 февраля

Сергей Ермилов

Как я ушел из своих проектов в…

Алексей Седов

Логотип для 14 февраля

Олег Кольжанов

Понял принципы работы вирусных…

Syzygy

«Билайн» подтвердил досрочный…

Mikhail Lazarev

«Яндекс.Диск» показывает…

Денис Сермягин

AR — технология будущего…

Kirill Viktorovi4

Samsung заблокировала мой…

Денис Сермягин

AR — технология будущего…

Антон Иванов

Как плавание помогло мне в…

Mikhail Lazarev

«Яндекс.Диск» показывает…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }