Самым популярным приложением для знакомств в России стал Tinder.

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Пользователи в России за 2019 год потратили в $19 млн в десятке самых популярных приложений для знакомств, сообщили vc.ru в исследовательской компании App Annie.

Лидером по популярности среди россиян стал Tinder. Его чаще всего выбирают и пользователи во Франции, Германии и Великобритании. На втором месте у российских пользователей — Badoo, на третьем — Mamba Dating.

App Annie

Суммарно в России, Франции, Германии и Великобритании траты пользователей в сервисах знакомств составили $345 млн за год.

$2,2 млрд потратили пользователи по всему миру в приложениях для знакомств в 2019 году

Больше всего денег пользователи потратили в Tinder. На втором месте по тратам — Bumble, на третьем — Azar.