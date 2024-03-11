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Артур Томилко

Павел Дуров рассказал, что число пользователей Telegram превысило 900 млн, и не исключил IPO компании Статьи редакции

По его словам, потенциальные инвесторы оценили сервис в $30 млрд.

  • О том, что ежемесячная аудитория мессенджера достигла 900 млн человек, Павел Дуров рассказал FT. Он также отметил, что Telegram может стать прибыльным «если не в 2024-м, то в 2025 году», благодаря доходам от рекламы и платной подписки, которые составляют «сотни миллионов долларов». А расходы на каждого ежемесячного пользователя — $0,7 в год.
  • Потенциальные инвесторы, в число которых входят «глобальные технологические фонды», предложили Telegram оценку «в $30 млрд». При этом Дуров исключил продажу компании, но заявил, что изучает возможность первичного размещения акций (IPO). Его возможные сроки и параметры он не раскрыл.
  • Два источника газеты, знакомые с вопросом, рассказали, что Telegram рассматривает IPO в США — когда достигнет прибыльности, и рыночные условия «станут благоприятными». Компания также допускает продажу части акций «лояльным» пользователям в ходе размещения, сообщил Дуров, не уточнив деталей.
  • Он добавил, что в 2024 году платформа в том числе планирует заняться повышением качества модерации. Это связано с выборами во многих странах, а также широким распространением технологий ИИ.
Фото из аккаунта Павла Дурова в Instagram (принадлежит запрещённой и признанной экстремистской в России Meta) 
  • В 2021 году Telegram привлёк более $1 млрд через продажу конвертируемых облигаций. Держатели смогут обменять их на акции компании с дисконтом от 10% до 20%, если IPO состоится до марта 2026 года, поясняет FT. Число и имена инвесторов не назывались. О покупке облигаций заявляли фонды Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners из ОАЭ.
  • В апреле 2021 года источники «Ведомостей» рассказали, что Telegram провёл ещё одно размещение акций — на $750 млн. По словам одного из собеседников, большую часть выпуска купили западные фонды, в первую очередь JP Morgan.
  • В июле 2023 года ежемесячная аудитория Telegram превысила 800 млн человек. По данным на январь 2024-го, число подписчиков Premium составляло 5 млн человек. До этого Дуров говорил, что для покрытия всех трат Telegram её должны купить 2,5-3% пользователей.
  • В феврале 2024-го он заявил, что Telegram начнёт делиться с владельцами каналов частью доходов от показов рекламы. Авторы будут получать 50% выручки в криптовалюте Toncoin.
  • 4 марта в мессенджере появились функции для бизнеса — возможность настраивать приветствия и автоответы и устанавливать часы работы. Они «временно» входят в Premium, а в будущем станут частью отдельной подписки.

#новости #telegram

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13 комментариев
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 Miste19

Число пользователей или чисто акаунтов? Потому что если второе, то большая из часть это боты

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flash

не только боты, у некоторых людей зачем то есть несколько аккаунтов

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Александр

боты же , по сути

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flash

хз я не знаю для чего некоторым людям по несколько аккаунтов, но некоторая часть пользуется ими что бы водить людей за нос (по приколу наверное?)

у меня была одна история только в инсте, однако я подозреваю что в тг тоже такое происходит и не редко

я познакомилась в интернете (инсте) с двумя людьми как мне изначально казалось у нас даже была группа на троих где мы обсуждали планы, теории и много чего прочего, вроде всë было хорошо, но иногда меня одолевали сомнения, мне казалось что это один и тот же человек, по итогу я забила на эти мысли и через несколько месяцев мне призналась эта девушка (ну хотя бы не сорокалетний мужик) в том что да на самом деле она притворялась двумя разными людьми на протяжении довольно долгого времени, до сих пор не понимаю зачем это всё было (с меня никто не заработал и не получил выгоды)

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Vertigo Boost

несколько аков топ.

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Алексей Толокин
что Telegram может стать прибыльным «если не в 2024-м, то в 2025 году»-сейчас он не прибыльной что ли?

Почему Дурок выглядит как наночеловек какой то

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Андрей Вечерний

Это бот

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Альвар

Что лучше брать монеты TON или акции Сбера?

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Владимир Щеблыкин

Сберкоин😆😆😆

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Sergey

История с Дуровым это спектакль в 3х актах о положительной и отрицательной селекции в нашей стране.

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Альвар

Короче Илон Маск потом купить телегу

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бонч

Пашка молодец! Выйдет на IPO, а там глядишь и стену вернёт!

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Vertigo Boost

не вернет

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