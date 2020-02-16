Стартапы недели: биржевой симулятор, сервис для доставки лекарств дронами и другие

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа, новый ролик на YouTube и объявление мероприятия.

Zipline доставляет дронами лекарства и кровь для переливания.

Fantasy Invest — самый простой биржевой симулятор из возможных. Пользователь играет в игру на бирже, но при этом у него нет даже понятия юпортфель».

Capitalize My Title — всё сказано в названии. Проект решает одну единственную боль англоязычных пользователей — правильно расставляет большие и маленькие буквы в заголовке.

Kineis — французская космическая компания. Их план — построить свою всемирную сеть дешёвой связи с узким каналом для интернета вещей (IoT).

Тема нового ролика на YouTube-канале — бизнес в Африке. Михаил Ляпин живет в Кении три года. В интервью он рассказывает, как ему там хорошо, что жизнь не страшнее, чем в Мурманске, а денег заработать можно больше, чем в Москве.

26 февраля мы проводим мини-конференцию, посвященную клонированию иностранных проектов в России. Офлайн — в центре Москвы, Telegraph Hall; онлайн — любая точка мира.

Эксперты: Сергей Полиссар (основатель Foodfox, нашего Deliveroo), Дмитрий Петрухин (DocDoc, как бы ZocDoc), Асан Курмангужин (Instamart — Instacart). Точку зрения фондов расскажет Максим Медведев (AddVenture). Билеты по ссылке, для подписчиков United Investors — как обычно бесплатно.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет.

Gravy Analytics и Ponycar без новостей и это плохие новости, Friendsurance и Globality без новостей, Propel и Guideline без новостей растут.

«Много лосося» — московская тёмная кухня. Компания растет, сейчас у неё 10 точек и выручка 22 млн рублей в месяц — десятикратный рост за год. В тестировании находится вторая продуктовая концепция — «10 идеальных пицц». Осенью стартап привлёк раунд инвестиций — 30 млн рублей. Особенно приятно, что это случилось на площадке United Investors.

KeyMe — оператор киосков самообслуживания для изготовления дубликатов ключей от домов и гаражей.

Компания растет, киосков с каждым годом становится всё больше, последнее озвученное число — 3000 штук. Оно уже выглядит внушительно, но один из акционеров KeyMe — 7-Eleven, а у него 70 тысяч магазинов, есть где ставить модные вендинги.

Месяц назад стартап привлек очередной раунд инвестиций, $35 млн.

Shiftgig — полувиртуальное аутстафф-агентство посменной работы. От ресторанов и заправок стартап принимает заказы в виде «два бармена на вторник и один на четверг, $200 за вечер», сам подбирает исполнителя и отправляет его сразу на рабочее место.

Безработная молодежь видит это как мобильное приложение, из которого сыпятся предложения подзаработать. Стартап берёт на себя ответственность за выход и приемлемое качество работы исполнителя, чтобы соответствовать ожиданиям, Shiftgig предварительно проверяет работников офлайн, много с ними много общается и даже дообучает.

Модель не сошлась. Стартап продал старый бизнес традиционным конкурентам (вероятно, очень дешёво), а сам сейчас сосредоточился на предложении ИТ-платформы другим агентствам — превратился в ещё одного SaaS-автоматизатора. К первоначальной идее это не имеет никакого отношения, больше за проектом не следим.

Китайский Face++ — один из дюжины мировых проектов, называющих себя лидерами в технологии распознавании лиц. По венчурному финансированию Face++ видимо, номер два, после Sensetime. Зарабатывает компания в основном на контрактах с государством и большими корпорациями, но и стартапчикам даёт открытое API, подключиться можно онлайн, платить кредитной картой.

В мае стартап привлек $750 млн инвестиций, оценка достигла $4 млрд. В октябре США наложили на компанию санкции — софтверщики ничем не лучше Huawei и ZTE.

Продуктово Face++ развивается через новые API, самый любопытный пример — оценка красоты по фотографии лица. Я не смог удержаться от теста. Меня, мою жену и Путина компьютер поставил в примерно восьмидесятый перцентиль, то есть одна пятая человечества красивее нас, а мы красивее остальных четырех пятых.

Анджелина Джоли заслужила девяностого перцентиля, она красивее девяти человек из десяти. Face++ хвастается, что считает отдельно «с точки зрения женщин» и «с точки зрения мужчин», но на всех моих четырёх примерах результаты двух оценок практически совпали.

В понедельник, 17 февраля, в 16:00 я встречаюсь в GrowUp со всеми желающими. Живая очередь, разговор один на один. Если вам есть что спросить, о чем посоветоваться, что показать — приходите.

Красивейший коворкинг GrowUp на Баррикадной: Москва, Большая Грузинская улица, дом 12 строение 2. На ресепшен говорите пароль «на встречу с Александром Горным».

Следующий раз — через две недели, 2 марта.