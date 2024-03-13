«Яндекс» после ухода Tinder начал работать над его аналогом — «Ведомости» Статьи редакции
Компания давать комментарии отказалась.
- Приложение для онлайн-знакомств «Яндекс Мэтч» должно подбирать партнёра по совпадающим интересам, рассказали «Ведомости» со ссылкой на презентацию сервиса. Какие ещё детали есть в презентации и кому её показывали, издание не уточняет.
- При этом данные о разработке концепции появились ещё летом 2023 года. Тогда сторонние UX/UI-дизайнеры начали публиковать тестовые макеты для мобильной и десктопной версии сервиса на «Хабре», Behance и других площадках.
- В «Яндексе» отказались от комментариев, тем самым не опровергнув и не подтвердив «Ведомостям» информацию о работе над приложением.
- Tinder ушёл из России в июне 2023 года — его приложение пропало из магазинов. Bumble и Badoo тоже прекратили работу в стране. На фоне этого выросла популярность российских аналогов, сообщал в феврале 2023 года «Ъ».
- Уже в конце 2023-го местные компании рассказывали РБК, что выручка у них растёт. Но «место для нового игрока всё еще есть, так как ни один из новых сервисов не решил проблем интернет-знакомств», считает бывший директор по продукту «Мамба.ру» Сергей Сигитов.
- Преимуществом «Яндекса» в теории могла бы его большая экосистема — она обеспечивает компании «много» трафика. А затраты на разработку вряд ли будут высокими, поскольку у неё также есть и опытные кадры, и технологические ресурсы, полагают опрошенные газетой эксперты.
Несколько макетов, опубликованных сторонними дизайнерами
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Отличное осваиваете денег из поиска. Очередное заимствование - как и всегда.
Ну а зачем искать что-то свое и делать что-то оригинальное? Поиск антимонопольные службы не карают, вот и явная характеристика устоявшейся монополии - стагнация. Просто нет мотивации делать что-то и конкурировать, нужны лишь проверенные решения по заработку. Вторичные решения.
нужны лишь проверенные решения по заработку
Да. Внезапно цель бизнеса - прибыль получать, а не любителям новизны надрачивать. Яндекс уже много лет не стартап)
Ну, без новизны и с конкуренцией быстро наступит конец. Все гиганты тратят какие-то невероятные деньги на надрачивание любителям новизны. Да что там гиганты, даже в "шавермячной" время от времени новые позиции появляются. Да, не всегда успешные.
Именно такая риторика убивает целые отрасли экономики, недаром было придуманы антимонопольные службы.
Да и не стоит забывать, что не каждая "частная" компания так поддерживается государством. Да и компания эта показала такой рост во многом благодаря вышеуказанному хорошему отношению.
Может быть тогда и Яндекс не должен думать только о своем кармане?
Примеров, конечно же, не будетДа и не стоит забывать, что не каждая "частная" компания так поддерживается государством
Так - это как? Когда поддерживающее государство тебя распиливает и передаривает? Зашибись поддержка, дайте две...Может быть тогда и Яндекс не должен думать только о своем кармане?
Почему, собственно? Потому что лично вам так хочется? Ну сделайте свой Тындекс и думайте о чем хотите, хоть о терраформировании Марса, хоть о закрытии подростковых гештальтов джунгарских хомячков
Ну так вы почитайте каким образом получилось осуществить слияние с убером.
Почитайте как получилось на последних парах попасть в мобильный поиск.
Ознакомьтесь с тем, как удалось сделать хоть какую-то альтернативу Гугл-хрому.
Вероятно, после изучения хотя бы этих материалов вы поймете, что данная компания обязана своим положением. И никак не иначе.
Отмотайте историю на два года назад и подумайте: может, что-то случилось и половина команды разбежалась? А сейчас грефские развалины просто едва шевелятся?
Хорошее название для торта
такая политика у компании уже давно, примерно с 2010го года. Увы тут иная причинно-следственная связь какая-то.
У КБ в проекте интереснее приложение
У КБ и продукция интересней.
Яндекс.Аура, воскресни! Чтоб окончательно тебя убить.
Кто-то из журналистов нашел чьи-то тестовые задания на вакансию дизайнера с придуманным кейсом про сервис знакомств :)
Пол Биханса в них.
У Яндекса прям тестовое есть на эту тему у UX/UI.
Мэтчи будут передаваться в федеральную службу безопасности?
Ну если парень с парнем, то да. Это же теперь экстремизм.
А если девушка с девушкой?
По ситуации. Если красивые, отпустят. А если типичные лесбухи из мемов, о том какие они жирные и страшные, тогда ой.
Яндекс.Блядюжник
Яндекс. Половой акт
Господи, какой роскошный юмор! Ну, наконец-то!
Петросянство в комментариях осуждаю.
Но новость смешная, да.
Хотите более тонкого йумора?
Тиндер — классика. Яндекс — аналог.
Одиннадцать из десяти.
Шо ж ты творишь, содомитъ?
Яндекс. Утро (колонка и т.д.), Яндекс. Работа (не требует пояснения)
Яндекс. Вечер (Афиша и т.д.)
а будет ещё и Яндекс. Ночь
И сколько таких Аля тендеров они уже делали. Была какая рабочая соц сеть со знакомствами.
Основная проблема что Яндекс не в состояние конкурировать.
А почему не в состоянии. Даже у ВК проект с знакомствами вполне успешно работает
Еще бы он у ВК не работал, с трафиком соцсети-то :)
Зачем, когда есть Pure
Ужас ваш этот пьюр. Из хороших приложений с нормальной аудиторией рекомендую VK Знакомства. Все остальное шлак с большим количеством мошенников, имхо.
и Кавёр
Он платный, не каждый готов отдать деньги за поиска пары
А это старая вилка для сервисов. Фильтр от нищих vs охваты
Да и не будет этого мэтча, по их словам, а вообще всегда скептически относился к таким приложениям
Так уже давно сделали.
Грефские развалины.
Хороший слоган для Яндекса.
Приходишь на первое свидание, а там: