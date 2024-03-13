{"id":14259,"url":"\/distributions\/14259\/click?bit=1&hash=706bda248af5a5c1bebad8ed6d32f9eaac3b77b462132f7e0161c9612b058450","title":"\u041f\u0430\u0440\u0430 \u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0418\u043b\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0432 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0435 \u0441 OpenAI","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"74808411-6abf-54cb-9831-f349e90323af"}
Сервисы
Полина Лааксо

«Яндекс» после ухода Tinder начал работать над его аналогом — «Ведомости» Статьи редакции

Компания давать комментарии отказалась.

Дополнено в 9:04 мск. Компания отказалась давать комментарий «Ведомостям», но в разговоре с Sostav заявила, что в итоге не работает над сервисом и не планирует его выпускать.
  • Приложение для онлайн-знакомств «Яндекс Мэтч» должно подбирать партнёра по совпадающим интересам, рассказали «Ведомости» со ссылкой на презентацию сервиса. Какие ещё детали есть в презентации и кому её показывали, издание не уточняет.
  • При этом данные о разработке концепции появились ещё летом 2023 года. Тогда сторонние UX/UI-дизайнеры начали публиковать тестовые макеты для мобильной и десктопной версии сервиса на «Хабре», Behance и других площадках.
  • В «Яндексе» отказались от комментариев, тем самым не опровергнув и не подтвердив «Ведомостям» информацию о работе над приложением.
  • Tinder ушёл из России в июне 2023 года — его приложение пропало из магазинов. Bumble и Badoo тоже прекратили работу в стране. На фоне этого выросла популярность российских аналогов, сообщал в феврале 2023 года «Ъ».
  • Уже в конце 2023-го местные компании рассказывали РБК, что выручка у них растёт. Но «место для нового игрока всё еще есть, так как ни один из новых сервисов не решил проблем интернет-знакомств», считает бывший директор по продукту «Мамба.ру» Сергей Сигитов.
  • Преимуществом «Яндекса» в теории могла бы его большая экосистема — она обеспечивает компании «много» трафика. А затраты на разработку вряд ли будут высокими, поскольку у неё также есть и опытные кадры, и технологические ресурсы, полагают опрошенные газетой эксперты.

Несколько макетов, опубликованных сторонними дизайнерами

Источник: Альберт Мухамедяров
Источник: Альберт Мухамедяров
Источник: Альберт Мухамедяров
Источник: Никита Дуванов
Источник: Никита Дуванов
Источник: Никита Дуванов

#яндекс #новости #тиндер

1.8K показов
1.3K открытий
0
39 комментариев
Написать комментарий...
 Domorost

Отличное осваиваете денег из поиска. Очередное заимствование - как и всегда.
Ну а зачем искать что-то свое и делать что-то оригинальное? Поиск антимонопольные службы не карают, вот и явная характеристика устоявшейся монополии - стагнация. Просто нет мотивации делать что-то и конкурировать, нужны лишь проверенные решения по заработку. Вторичные решения.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov
Ну а зачем искать что-то свое и делать что-то оригинальное?
нужны лишь проверенные решения по заработку

Да. Внезапно цель бизнеса - прибыль получать, а не любителям новизны надрачивать. Яндекс уже много лет не стартап)

Ответить
Развернуть ветку
Влад Шушкевич

Ну, без новизны и с конкуренцией быстро наступит конец. Все гиганты тратят какие-то невероятные деньги на надрачивание любителям новизны. Да что там гиганты, даже в "шавермячной" время от времени новые позиции появляются. Да, не всегда успешные.

Ответить
Развернуть ветку
Domorost

Именно такая риторика убивает целые отрасли экономики, недаром было придуманы антимонопольные службы.

Да и не стоит забывать, что не каждая "частная" компания так поддерживается государством. Да и компания эта показала такой рост во многом благодаря вышеуказанному хорошему отношению.

Может быть тогда и Яндекс не должен думать только о своем кармане?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov
Именно такая риторика убивает целые отрасли экономики, недаром было придуманы антимонопольные службы

Примеров, конечно же, не будет

Да и не стоит забывать, что не каждая "частная" компания так поддерживается государством

Так - это как? Когда поддерживающее государство тебя распиливает и передаривает? Зашибись поддержка, дайте две...

Может быть тогда и Яндекс не должен думать только о своем кармане?

Почему, собственно? Потому что лично вам так хочется? Ну сделайте свой Тындекс и думайте о чем хотите, хоть о терраформировании Марса, хоть о закрытии подростковых гештальтов джунгарских хомячков

Ответить
Развернуть ветку
Domorost

Ну так вы почитайте каким образом получилось осуществить слияние с убером.
Почитайте как получилось на последних парах попасть в мобильный поиск.
Ознакомьтесь с тем, как удалось сделать хоть какую-то альтернативу Гугл-хрому.
Вероятно, после изучения хотя бы этих материалов вы поймете, что данная компания обязана своим положением. И никак не иначе.

Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

Отмотайте историю на два года назад и подумайте: может, что-то случилось и половина команды разбежалась? А сейчас грефские развалины просто едва шевелятся?

Ответить
Развернуть ветку
Magistr Architecture

Хорошее название для торта

Ответить
Развернуть ветку
Domorost

такая политика у компании уже давно, примерно с 2010го года. Увы тут иная причинно-следственная связь какая-то.

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

У КБ в проекте интереснее приложение

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

У КБ и продукция интересней.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Яндекс.Аура, воскресни! Чтоб окончательно тебя убить.

Ответить
Развернуть ветку
SAMURAY

Кто-то из журналистов нашел чьи-то тестовые задания на вакансию дизайнера с придуманным кейсом про сервис знакомств :)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Пол Биханса в них.
У Яндекса прям тестовое есть на эту тему у UX/UI.

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Мэтчи будут передаваться в федеральную службу безопасности?

Ответить
Развернуть ветку
selecadm

Ну если парень с парнем, то да. Это же теперь экстремизм.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

А если девушка с девушкой?

Ответить
Развернуть ветку
selecadm

По ситуации. Если красивые, отпустят. А если типичные лесбухи из мемов, о том какие они жирные и страшные, тогда ой.

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Яндекс.Блядюжник

Ответить
Развернуть ветку
Азамат Багатов

Яндекс. Половой акт

Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

Господи, какой роскошный юмор! Ну, наконец-то!

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

Петросянство в комментариях осуждаю.
Но новость смешная, да.

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

Хотите более тонкого йумора?
Тиндер — классика. Яндекс — аналог.

Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

Одиннадцать из десяти.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Шо ж ты творишь, содомитъ?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Хаманн

Яндекс. Утро (колонка и т.д.), Яндекс. Работа (не требует пояснения)
Яндекс. Вечер (Афиша и т.д.)
а будет ещё и Яндекс. Ночь

Ответить
Развернуть ветку
Yan

И сколько таких Аля тендеров они уже делали. Была какая рабочая соц сеть со знакомствами.

Основная проблема что Яндекс не в состояние конкурировать.

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

А почему не в состоянии. Даже у ВК проект с знакомствами вполне успешно работает

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Еще бы он у ВК не работал, с трафиком соцсети-то :)

Ответить
Развернуть ветку
Иностранный агент

Зачем, когда есть Pure

Ответить
Развернуть ветку
Стартапер-пессимист

Ужас ваш этот пьюр. Из хороших приложений с нормальной аудиторией рекомендую VK Знакомства. Все остальное шлак с большим количеством мошенников, имхо.

Ответить
Развернуть ветку
Кавёр Знакомства + Афиша

и Кавёр

Ответить
Развернуть ветку
Диван

Он платный, не каждый готов отдать деньги за поиска пары

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

А это старая вилка для сервисов. Фильтр от нищих vs охваты

Ответить
Развернуть ветку
Илья Саликов

Да и не будет этого мэтча, по их словам, а вообще всегда скептически относился к таким приложениям

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Так уже давно сделали.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кайт

Грефские развалины.
Хороший слоган для Яндекса.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Новиков

Приходишь на первое свидание, а там:

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
36 комментариев
Раскрывать всегда