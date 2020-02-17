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Сервисы
Лиана Липанова
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«Сбербанк» и «Яндекс.Касса» допустили сторонние банки к приёму платежей через свой сервис расчётов между юрлицами Материал редакции

Раньше сервис был доступен только компаниям с расчётным счётом в «Сбербанке».

  • «Сбербанк» и «Яндекс.Касса» позволили юрлицам с расчётным счётом в сторонних банках принимать платежи через свой b2b-сервис. При этом отправитель платежа должен быть клиентом «Сбербанк Бизнес Онлайн».
  • Обычно бизнес выставляет счёт на бумаге или в электронном виде, а покупатель передаёт счёт в бухгалтерию, отправляет платёж и ждёт, когда оплата поступит на банковский счёт компании — это занимает от одного до трёх дней, объяснял представитель «Яндекс.Кассы».
  • b2b-сервис «Яндекс.Кассы» отправляет продавцу уведомление об оплате сразу после отправки платежа и информацию о покупателе и сможет начать отгружать товар, не ожидая поступления средств. Деньги могут поступить на счёт так же в течение трех дней.
  • «Яндекс.Касса» (принадлежит «Яндекс.Деньгам», дочерней компании «Сбербанка») запустила b2b-сервис в октябре 2018 года.
  • Над похожим сервисом работает и ЦБ: «мгновенные» расчёты между юрлицами с расчётным счётом в разных банках хотят внедрить в Систему быстрых платежей.
Сбербанк допустил другие банки к сервису быстрых…
К сервису мгновенных платежей Сбербанка и «Яндекс.Кассы», который был доступен только клиентам…
www.rbc.ru

#новость #сбербанк #яндексденьги

Сервисы
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3 комментария
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Юрий Павшуков

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Вот ещё бы и плательщик мог быть со счётом в любом банке - цены бы не было!

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Nikita Voronin

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В предпоследнем пункте в слове Сбербанк ошибка

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Лиана Липанова

Nikita
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Спасибо! Поправила.

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