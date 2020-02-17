«Сбербанк» и «Яндекс.Касса» допустили сторонние банки к приёму платежей через свой сервис расчётов между юрлицами
Материал редакции
Раньше сервис был доступен только компаниям с расчётным счётом в «Сбербанке».
«Сбербанк» и «Яндекс.Касса» позволили юрлицам с расчётным счётом в сторонних банках принимать платежи через свой b2b-сервис. При этом отправитель платежа должен быть клиентом «Сбербанк Бизнес Онлайн».
Обычно бизнес выставляет счёт на бумаге или в электронном виде, а покупатель передаёт счёт в бухгалтерию, отправляет платёж и ждёт, когда оплата поступит на банковский счёт компании — это занимает от одного до трёх дней, объяснял представитель «Яндекс.Кассы».
b2b-сервис «Яндекс.Кассы» отправляет продавцу уведомление об оплате сразу после отправки платежа и информацию о покупателе и сможет начать отгружать товар, не ожидая поступления средств. Деньги могут поступить на счёт так же в течение трех дней.
«Яндекс.Касса» (принадлежит «Яндекс.Деньгам», дочерней компании «Сбербанка») запустила b2b-сервис в октябре 2018 года.
Над похожим сервисом работает и ЦБ: «мгновенные» расчёты между юрлицами с расчётным счётом в разных банках хотят внедрить в Систему быстрых платежей.
Юрий Павшуков
Вот ещё бы и плательщик мог быть со счётом в любом банке - цены бы не было!
Nikita Voronin
В предпоследнем пункте в слове Сбербанк ошибка
Лиана ЛипановаNikita
Спасибо! Поправила.