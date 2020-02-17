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Лиана Липанова
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«Сбермаркет» предложил FMCG-брендам и ритейлерам рекламные инструменты для увеличения продаж в сервисе Материал редакции

Предложением уже воспользовались L’Oreal, Mars, Colgate-Palmolive, Unilever, PepsiCo, сообщили в компании.

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Сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет» (совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group) запустил рекламный продукт для брендов товаров повседневного спроса и ритейлеров для продвижения на своей площадке. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Отдельный сайт для рекламной платформы находится в разработке — сейчас инструменты предоставляются по запросу, рассказал представитель «Сбермаркета».

«Сбермаркет» запустил тестирование рекламной платформы в августе 2019 года, рассказали в компании. С тех пор продуктом воспользовались L’Oreal, Mars, Colgate-Palmolive, Unilever, PepsiCo, Hors’ и другие. По собственным данным, с помощью рекламной платформы компании увеличили свои продажи через «Сбермаркет» в пять раз.

Стандартный формат рекламного размещения на e-commerce площадках и маркетплейсах предполагает продажу трафика — производитель платит за количество показов своего объявления или размещения баннеров без гарантированного результата.

Мы планируем полностью поменять подход и предлагаем партнерам платить только комиссию от товарооборота, который они получают в результате совместной промо-активации через нашу платформу.

пресс-служба «Сбермаркета»

Рекламодатели будут получать детальную кастомизированную аналитику больших данных о поведении покупателей, уточнили в компании.

Кроме того, сервис предложил сотрудничество по модели White Label: «Сбермаркет» предоставит партнерам готовые решения для создания интернет-магазина на сайте и возьмёт на себя обслуживание, рассказал представитель сервиса.

#новость #сбермаркет

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