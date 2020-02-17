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оказалась нейронной сетью
Предложением уже воспользовались L’Oreal, Mars, Colgate-Palmolive, Unilever, PepsiCo, сообщили в компании.
Сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет» (совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group) запустил рекламный продукт для брендов товаров повседневного спроса и ритейлеров для продвижения на своей площадке. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.
Отдельный сайт для рекламной платформы находится в разработке — сейчас инструменты предоставляются по запросу, рассказал представитель «Сбермаркета».
«Сбермаркет» запустил тестирование рекламной платформы в августе 2019 года, рассказали в компании. С тех пор продуктом воспользовались L’Oreal, Mars, Colgate-Palmolive, Unilever, PepsiCo, Hors’ и другие. По собственным данным, с помощью рекламной платформы компании увеличили свои продажи через «Сбермаркет» в пять раз.
Рекламодатели будут получать детальную кастомизированную аналитику больших данных о поведении покупателей, уточнили в компании.
Кроме того, сервис предложил сотрудничество по модели White Label: «Сбермаркет» предоставит партнерам готовые решения для создания интернет-магазина на сайте и возьмёт на себя обслуживание, рассказал представитель сервиса.
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