Стандартный формат рекламного размещения на e-commerce площадках и маркетплейсах предполагает продажу трафика — производитель платит за количество показов своего объявления или размещения баннеров без гарантированного результата.

Мы планируем полностью поменять подход и предлагаем партнерам платить только комиссию от товарооборота, который они получают в результате совместной промо-активации через нашу платформу.

