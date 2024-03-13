Сервисы
Таня Боброва

Spotify начал показывать видеоклипы в приложении на некоторых рынках Статьи редакции

Они доступны пользователям Spotify Premium.

Источник: Spotify
  • Стриминговый сервис запустил пока ограниченный каталог музыкальных клипов в бета-версии на 11 рынках: в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Швеции, Бразилии, Колумбии, на Филлипинах, в Индонезии и Кении.
  • Чтобы посмотреть клип, пользователям с Premium нужно нажать на «Переключить на видео» на странице с треком в приложении на iOS или Android, на десктопе или телевизоре. Видео начнёт проигрываться с начала, появившись на месте обложки. Чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме на смартфоне, нужно повернуть устройство.
  • Чтобы вернуться к фоновому прослушиванию, нужно нажать на «Переключить на аудио».
  • В будущем Spotify планирует увеличить каталог клипов и добавить опцию на большем количестве рынков. Когда это произойдёт, сервис не уточнил.
Источник: Spotify

#новости #spotify

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22 комментария
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 Степан Беленький

В яндексе уже что-то подобное есть) Правда не понял, как там работает, но иногда клипы есть

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Ivan Mart

Там есть отдельная функция, клипы на твоей волне(это где прямо полноценные клипы). И есть анимация к треку (это то, что исполнитель сам может добавить).

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Роман Воробьев

Они там как-то рандомно выскакивают
Мб только у тех, кто загрузил

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mv

Жаль только, что музыки нет.

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Qnoc

Одна из самых приятных (хоть и не первичных) фишек Ютуб музыки, причем если на видео переключиться то играет с того же места. Спотифаю, думается, не то чтобы безболезненно обойдется попытка обзавестись клипами для всего

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flash

ютуб музыка хороша, единственный минус это отсутствие проигрывания песен на фоне

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Qnoc

Это платная фича, я пользуюсь с подпиской. С учётом того, что в подписке ещё и адблок/фоновое для обычного Ютуба кажется, что для меня цена оправдана

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flash

хз может быть когда нибудь куплю премиум, его можно оформить с картой мир?

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Maksss

А в Ютуб музыке есть что-то типо моей волны или все ручками нужно искать?

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Виктор Шаманов

капец люди пошли, уже лень напечатать название песни)

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Юрий Б.
лень напечатать название песни

Не в том дело

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flash

там есть "похожее", но работает так себе, после включения одной песни идут другие, может быть мне повезло, но я так нашла большое количество классных песен, как по мне нормально за бесплатно

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Max Chirin

есть супермикс называется

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Qnoc

По-моему сервисов без умных рекомендаций уже вообще не осталось. В Ютуб музыке стандартный набор плейлистов по прослушиваемым жанрам, радио по песне и тд. Есть приятные фишки местами, например в некоторых радио можно в один клик переключаться с "включай то, что мне и так уже нравится" на "давай что-то более странное" или "вообще все вперемешку". Но мне в целом не кажется, что какой-то сервис сильно впереди по рекомендациям от другого, редко кто реально сравнивает на одинаковых условиях, и от случая к случаю везёт и не везёт с рекомендациями примерно поровну везде

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Max Chirin

revansed или оплаченный турецкий акк решает эту проблему

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flash

хорошая идея)

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hakhagmon

если видео не с ютуба, то плохая задумка. лишние расходы на хранение.

в айтюсе было, где можно купить но качество говно было.

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Leonid Sobchenko

ждем мессенджер, сторис и вертикальные видео

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Тоже хочу

Youtube становится Spotify
Spotify становится Youtube

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Alex Lowen

Самый минус, как я понял, что ты не можешь кинуть ссылку на клип рандомному человеку (а только обладателю платной подписки). Ютуб так и стал популярным.

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Griby Lenina

А у нас на рынке третьего дня мне ногу отдавили и по морде смазали! Лучше бы видеоклипы показывали...

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Ovechkin

В яндексе есть такая тема, прикольно. Но я всё равно не смотрю, когда музыку слушаю.

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