«Ренессанс страхование» запустила сервис для управления ментальным здоровьем «Просебя» Статьи редакции
Он предлагает пользователям сессии с психологами и другие инструменты, а компаниям помогает составить ментальный профиль команды с рекомендациями специалистов.
- «Просебя» предлагает инструменты для управления ментальным состоянием самостоятельно и с помощью специалистов, рассказала группа. На старте сервис ориентируется на b2b-клиентов, в будущем планирует выйти на b2c-рынок, уточнили vc.ru в компании. Клиентом может стать бизнес любого размера.
- В приложении пользователям доступны индивидуальные сессии с психологами и коучами, онлайн-диагностика для оценки ментального состояния, библиотека материалов для самопомощи и развития, гайд-сессии. За развитие комьюнити специалистов отвечает психотерапевт Наталья Бехтерева.
- Компании могут провести диагностику эмоционального состояния команды с рекомендациями психологов, получить план для мотивации сотрудников пользоваться приложением и аналитику. Для компании все данные обобщённые и обезличенные.
- Ментальный портрет команды строится на базе пройденных тестов, по которым можно «эффективнее выстраивать работу с персоналом». Например, если у команды высокий уровень «катастрофизации», в среднем это означает, что она не готова к вызовам и сложным задачам. В этом случае можно провести вебинары под запрос бизнеса или групповые форматы.
- У сервиса есть плата за подключение компании (публично цены не раскрывают) и плата за сессии со специалистами (цена фиксированная — 3100 рублей за сессию с психологом и 4500 рублей — с коучем).
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Только психолог это может быть врач, а коуч это коуч
врач это психиатр или психотерапевт, не психолог
Думаю, речь о том, что психолог имеет образование, а коучу оно не надо
и при этом коуч будет брать с тебя больше , чем человек , у которого есть высшее
Коуч это клоун но с амбициями и гонором. Выкидышь наставника
чуют 👃 прирост клиентуры
Главное что не в себя
Ну в таком случае, лучше сходить к настоящему специалисту и поговорить с глазу на глаз, звучит более эффективно.
Одно и то же. Что там развод на бабки, что здесь.
хуё..ч
Заведомо провал, т.к. в Питере дорогая площадка
Чего только не придумают, ради сравнительно честного отъёма денег.
в этом приложении можно только онлайн общаться или оффлайн встречи тоже можно организовывать?
Они это давно анонсировали
Шик нейминг
Ментальное здоровье — что-то на поколение снежинковом, не могу разобрать
дел
Прочитал Проебя