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Таня Боброва

«Ренессанс страхование» запустила сервис для управления ментальным здоровьем «Просебя» Статьи редакции

Он предлагает пользователям сессии с психологами и другие инструменты, а компаниям помогает составить ментальный профиль команды с рекомендациями специалистов.

  • «Просебя» предлагает инструменты для управления ментальным состоянием самостоятельно и с помощью специалистов, рассказала группа. На старте сервис ориентируется на b2b-клиентов, в будущем планирует выйти на b2c-рынок, уточнили vc.ru в компании. Клиентом может стать бизнес любого размера.
  • В приложении пользователям доступны индивидуальные сессии с психологами и коучами, онлайн-диагностика для оценки ментального состояния, библиотека материалов для самопомощи и развития, гайд-сессии. За развитие комьюнити специалистов отвечает психотерапевт Наталья Бехтерева.
Источник: «Просебя»
  • Компании могут провести диагностику эмоционального состояния команды с рекомендациями психологов, получить план для мотивации сотрудников пользоваться приложением и аналитику. Для компании все данные обобщённые и обезличенные.
  • Ментальный портрет команды строится на базе пройденных тестов, по которым можно «эффективнее выстраивать работу с персоналом». Например, если у команды высокий уровень «катастрофизации», в среднем это означает, что она не готова к вызовам и сложным задачам. В этом случае можно провести вебинары под запрос бизнеса или групповые форматы.
  • У сервиса есть плата за подключение компании (публично цены не раскрывают) и плата за сессии со специалистами (цена фиксированная — 3100 рублей за сессию с психологом и 4500 рублей — с коучем).

#новости #ренессансстрахование

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19 комментариев
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 Максим Ц.
3100 рублей за сессию с психологом и 4500 рублей — с коучем

Только психолог это может быть врач, а коуч это коуч

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Badumirocon

врач это психиатр или психотерапевт, не психолог

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Юрий Б.

Думаю, речь о том, что психолог имеет образование, а коучу оно не надо

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Павел Байбахтин

и при этом коуч будет брать с тебя больше , чем человек , у которого есть высшее

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Барон Люберецкий

Коуч это клоун но с амбициями и гонором. Выкидышь наставника

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Пряничный дедушка

чуют 👃 прирост клиентуры

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nimda

Главное что не в себя

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Глеб Быряков

Ну в таком случае, лучше сходить к настоящему специалисту и поговорить с глазу на глаз, звучит более эффективно.

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Kiss1nger

Одно и то же. Что там развод на бабки, что здесь.

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ELIFAS LEVi

хуё..ч

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A V

Заведомо провал, т.к. в Питере дорогая площадка

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Zloy Sniper

Чего только не придумают, ради сравнительно честного отъёма денег.

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Роман Таровик

в этом приложении можно только онлайн общаться или оффлайн встречи тоже можно организовывать?

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Unknown

Они это давно анонсировали

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Барон Люберецкий

Шик нейминг

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Невероятный Блондин

Ментальное здоровье — что-то на поколение снежинковом, не могу разобрать

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Кирилл Макеев

дел

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Артемий Горлов

Прочитал Проебя

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Roma Kopylov
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