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Татьяна Боброва
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Источники: «Яндекс» выпустит «суперприложение» на базе «Яндекс.Такси» к IPO компании Материал редакции

Приложение будет похоже на индонезийский Gojek, в котором пользователи могут заказывать такси и еду, покупать билеты и совершать покупки, говорят источники.

  • «Яндекс» выпустит своё «суперприложение» к IPO «Яндекс.Такси», рассказали два источника Telegram-канала «Нецифровая экономика». Компания интегрирует в приложение для заказа такси другие свои сервисы, утверждает канал.
  • По словам собеседников, «суперприложение» будет похоже на индонезийский сервис Gojek, в котором пользователи могут заказывать такси и еду, покупать билеты, совершать покупки и другие действия. В «Яндексе» заявили vc.ru, что не комментируют слухи.
  • В октябре 2019 года источник РБК говорил, что «Яндекс» работает над «суперприложением» на базе одного из транспортных приложений. По данным издания, планы по созданию подобного сервиса есть и у «Сбербанка».
  • Mail.ru Group развивает «суперприложение» на базе «ВКонтакте», а в декабре 2019 года «суперприложение» с записью в салоны красоты, заказом уборки и другими услугами от партнёров запустил «Тинькофф».
  • В начале 2019 года операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский говорил, что «Яндекс.Такси» планирует провести IPO в 2019 или 2020 году. В апреле в компании появился пост финансового директора — его занял Евгений Сендеров, который участвовал в IPO «Ленты» и Luxoft. В сентябре инвестбанки оценили «Яндекс.Такси» в $7,3-8,5 млрд перед возможным IPO, писал Forbes.

#яндекстакси #яндекс #суперприложения

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3 комментария
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Дмитрий Задорожный

2

Смотришь на идеи "суперприложений" Майла, Яндекса и рядом "суперприложение" Тинькова с записью в салоны красоты, заказом уборки. Для суперхозяек от суперТинькова. Тут спасет только выход @Олега

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Максим Федоров

0

 В октябре 2019 года источник РБК говорил, что «Яндекс» работает над «суперприложением»

https://vc.ru/food/80836-yandeks-eda-vyshla-za-predely-rossii-i-nachala-rabotat-v-kazahstane-cherez-prilozhenie-yandeks-taksi

«Яндекс.Еда» вышла за пределы России и начала…
Отдельного приложения в стране не будет.
vc.ru
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Ilya Finagin

0

Ничто не может быть похоже на индонезийский Gojek

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