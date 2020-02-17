Приложение будет похоже на индонезийский Gojek, в котором пользователи могут заказывать такси и еду, покупать билеты и совершать покупки, говорят источники.
- «Яндекс» выпустит своё «суперприложение» к IPO «Яндекс.Такси», рассказали два источника Telegram-канала «Нецифровая экономика». Компания интегрирует в приложение для заказа такси другие свои сервисы, утверждает канал.
- По словам собеседников, «суперприложение» будет похоже на индонезийский сервис Gojek, в котором пользователи могут заказывать такси и еду, покупать билеты, совершать покупки и другие действия. В «Яндексе» заявили vc.ru, что не комментируют слухи.
- В октябре 2019 года источник РБК говорил, что «Яндекс» работает над «суперприложением» на базе одного из транспортных приложений. По данным издания, планы по созданию подобного сервиса есть и у «Сбербанка».
- Mail.ru Group развивает «суперприложение» на базе «ВКонтакте», а в декабре 2019 года «суперприложение» с записью в салоны красоты, заказом уборки и другими услугами от партнёров запустил «Тинькофф».
- В начале 2019 года операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский говорил, что «Яндекс.Такси» планирует провести IPO в 2019 или 2020 году. В апреле в компании появился пост финансового директора — его занял Евгений Сендеров, который участвовал в IPO «Ленты» и Luxoft. В сентябре инвестбанки оценили «Яндекс.Такси» в $7,3-8,5 млрд перед возможным IPO, писал Forbes.
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Дмитрий Задорожный
Смотришь на идеи "суперприложений" Майла, Яндекса и рядом "суперприложение" Тинькова с записью в салоны красоты, заказом уборки. Для суперхозяек от суперТинькова. Тут спасет только выход @Олега
Максим Федоров
В октябре 2019 года источник РБК говорил, что «Яндекс» работает над «суперприложением»
https://vc.ru/food/80836-yandeks-eda-vyshla-za-predely-rossii-i-nachala-rabotat-v-kazahstane-cherez-prilozhenie-yandeks-taksi
Ilya Finagin
Ничто не может быть похоже на индонезийский Gojek