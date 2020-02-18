С 2019 года приложение находилось в тестовом доступе.

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Единое приложение для трёх программ Microsoft Office — Word, Excel и PowerPoint — появилось в Google Play. Теперь документы и таблицы можно редактировать, не переключаясь между приложениями.

Программа «три в одном» позволяет сканировать документы с помощью камеры и конвертировать их в файлы Word и Excel, считывать QR-коды, добавлять фотографии с устройства в презентации PowerPoint. Файлы можно сохранять в любом облачном сервисе, не только OneDrive, говорится в описании приложения.

Пользователи могут создать PDF-файл из документа, таблицы и презентации, передать файл между смартфоном и компьютером, оставить подпись в документе PDF с помощью пальца.