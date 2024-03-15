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Полина Лааксо

СДЭК запустил доставку день в день в пределах одного города — пока только в Москве Статьи редакции

Посылки будут доставлять в течение четырёх часов с момента оформления заказа в мобильном приложении.

  • Когда заказ «попадёт в курьерскую карту», клиент получит уведомление и сможет выбрать удобное время для доставки, пишет «РИА Новости» со ссылкой на СДЭК.
  • Выбрать такой способ отправки можно для небольших отправлений, которые курьеры смогут развозить «без заезда на склад напрямую от отправителя до получателя». География ограничена одним городом — то есть отправить вещи из Москвы, например, в Санкт-Петербург нельзя.
  • Пока возможность доступна только физлицам и только из Москвы. В будущем услугу запустят и в других городах России: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.
Источник фото: РБК
  • В 2022 году тариф для доставки «В течение дня» появился в «Яндекс Go». Приёмка и отправка посылки через сервис займут в сумме около четырёх часов.

#новости #сдэк

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8 комментариев
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 Вадим Д.

Тогда уж так: СДЭК запустил доставку по Москве (-:

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Елена

Москва уже скоро отдельным государством будет

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Хэппи милф

Будет? Always had been

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Вадим Д.

Всё верно. Только уже давно им стала.

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Ястржембский

Плохая контора, я бы даже сказал калтора.

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Sergei Timofeyev

У меня пока с ними проблем не было, если честно.

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Куртуазный маньерист

Посмотрел, что по стоимости как Яндекс Такси, так что профит не очевидный

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Альвар

Сегодня великий день 15 марта, а вы про свой СДЕК

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5 комментариев
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