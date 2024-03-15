СДЭК запустил доставку день в день в пределах одного города — пока только в Москве Статьи редакции
Посылки будут доставлять в течение четырёх часов с момента оформления заказа в мобильном приложении.
- Когда заказ «попадёт в курьерскую карту», клиент получит уведомление и сможет выбрать удобное время для доставки, пишет «РИА Новости» со ссылкой на СДЭК.
- Выбрать такой способ отправки можно для небольших отправлений, которые курьеры смогут развозить «без заезда на склад напрямую от отправителя до получателя». География ограничена одним городом — то есть отправить вещи из Москвы, например, в Санкт-Петербург нельзя.
- Пока возможность доступна только физлицам и только из Москвы. В будущем услугу запустят и в других городах России: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.
- В 2022 году тариф для доставки «В течение дня» появился в «Яндекс Go». Приёмка и отправка посылки через сервис займут в сумме около четырёх часов.
109 показов
181 открытие
Тогда уж так: СДЭК запустил доставку по Москве (-:
Москва уже скоро отдельным государством будет
Будет? Always had been
Всё верно. Только уже давно им стала.
Плохая контора, я бы даже сказал калтора.
У меня пока с ними проблем не было, если честно.
Посмотрел, что по стоимости как Яндекс Такси, так что профит не очевидный
Сегодня великий день 15 марта, а вы про свой СДЕК