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Лиана Липанова
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Mail.ru Group запустит бесплатный рекомендательный видеосервис «Смотри Mail.ru» Материал редакции

Платформа будет формировать персональные рекомендации музыкальных клипов, новостей, фильмов и сериалов, объяснили в компании.

  • Mail.ru Group тестирует рекомендательный видеосервис «Смотри Mail.ru», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. В «Смотри Mail.ru» можно будет смотреть клипы, новости, телешоу, видеоблоги, фильмы и сериалы,
  • «В основе продукта лежит концепция персонального телеканала. Это сервис для фонового просмотра видео, в котором не нужно искать интересный канал или охотиться за передачей или фильмом»,— рассказала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.
  • У сервиса появится отдельный сайт и приложения на iOS и Android. Он также будет встроен в другие проекты холдинга, рассказали в компании.
  • Доступ к «Смотри Mail.ru» будет бесплатным. Компания планирует монетизировать сервис с помощью рекламы. Рекламодателям будет доступен расширенный видеоинвентарь, добавили в Mail.ru Group.
  • Компания не исключает возможность производства оригинального контента. Сейчас у Mail.ru Group около 100 партнёров-правообладателей, добавили в компании.
  • Похожий рекомендательный видеосервис под названием «Мой эфир» есть и у «Яндекса», напоминает издание. В нём можно смотреть фильмы, сериалы, клипы, спортивные трансляции и видеоблоги.

#новость #mailrugroup

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5 комментариев
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Peter Kostjukov

2

Ну вот и Ютьюб для Чебурнета подвезли ) 

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Stepan Vakhtin

1

Да выглядит так что все это затеяли чтобы потеснить Гугл и поделить его аудиторию между Яндексом и Мейлом

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Юрий Павшуков

1

С рекламой поверх видео? 

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Ерофей Смирнов

1

Не буду

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Nick Sidorov

0

Новости из параллельной реальности

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