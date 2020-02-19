Платформа будет формировать персональные рекомендации музыкальных клипов, новостей, фильмов и сериалов, объяснили в компании.
- Mail.ru Group тестирует рекомендательный видеосервис «Смотри Mail.ru», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. В «Смотри Mail.ru» можно будет смотреть клипы, новости, телешоу, видеоблоги, фильмы и сериалы,
- «В основе продукта лежит концепция персонального телеканала. Это сервис для фонового просмотра видео, в котором не нужно искать интересный канал или охотиться за передачей или фильмом»,— рассказала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.
- У сервиса появится отдельный сайт и приложения на iOS и Android. Он также будет встроен в другие проекты холдинга, рассказали в компании.
- Доступ к «Смотри Mail.ru» будет бесплатным. Компания планирует монетизировать сервис с помощью рекламы. Рекламодателям будет доступен расширенный видеоинвентарь, добавили в Mail.ru Group.
- Компания не исключает возможность производства оригинального контента. Сейчас у Mail.ru Group около 100 партнёров-правообладателей, добавили в компании.
- Похожий рекомендательный видеосервис под названием «Мой эфир» есть и у «Яндекса», напоминает издание. В нём можно смотреть фильмы, сериалы, клипы, спортивные трансляции и видеоблоги.
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Peter Kostjukov
Ну вот и Ютьюб для Чебурнета подвезли )
Stepan Vakhtin
Да выглядит так что все это затеяли чтобы потеснить Гугл и поделить его аудиторию между Яндексом и Мейлом
Юрий Павшуков
С рекламой поверх видео?
Ерофей Смирнов
Не буду
Nick Sidorov
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