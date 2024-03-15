Microsoft закроет российским компаниям доступ к облачным сервисам с 20 марта 2024 года Статьи редакции
Ограничения также могут коснуться сервисов Amazon и Google.
- Microsoft отправила российским корпоративным клиентам письмо о том, что c 20 марта 2024 года закроет доступ к облачным продуктам, пишет РБК. Дистрибутор продуктов Microsoft в России компания Softline подтвердила, что получила такое же предупреждение и от Amazon.
- Ограничения могут быть и в работе облачных сервисов Google, добавили в Softline. «Согласно письмам от правообладателей, с указанной даты будет прекращён доступ к облачным продуктам Power BI, Dynamics CRM и другим. Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», — предупредили в компании.
- В письме Microsoft ссылается на санкции ЕС от 19 декабря 2023 года, которые ограничивают поставку в Россию ПО для бизнес-аналитики и других продуктов.
- В Softline рекомендовали всем компаниям в ближайшие дни выполнить резервное копирование данных со всех облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google.
- Большое количество компаний в коммерческом секторе продолжали пользоваться продуктами Microsoft, рассказал источник РБК на ИТ-рынке. По его словам, «один из знакомых заказчиков упоминал, что неделю назад встречался с представителями Microsoft, и те давали гарантии, что ничего не отключат». Он также добавил, что «схемы покупки были разными, но раскрывать их в публичной плоскости нельзя».
- В марте 2022-го Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. Но дистрибуторы продолжали продлевать лицензии на уже проданные программы. Microsoft перестала продлевать лицензии российским компаниям с 30 сентября 2023 года.
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Все могут перекрыть. Нашим давно об этом нужно было думать.
Вашим
Нашим
А можно подробней для немного нубов, какие данные это затронет? Что на айклауде облако тронут, нет? И что на гугле диске, Gmail почте?
для простых людей ничего не грозит, речь тут сугубо про корпоративные решения
Так же как и с банковскими приложениями?
это другое
Корпоративные клиенты как раз таки и выпускают мобильные приложения, сайты с большим объемом пользовательских данных. Которыми пользуются обычные люди. Очень много росссийских компаний хранили данные пользователей в облаках амазона, т.к. это было дешево. Возможно уже все переехали.
комментатор имел ввиду гмайл и айлауд с гугл диском
Это речь про корпоратов
Вроде по русски написано
"Microsoft отправила российским корпоративным клиентам"
Вы корпоративный клиент?
Корпорация Зла 8]
Америка хочет захватить наши ресурсы
Тимс уже отвалился) здравствуй каменный век
Только что там был
Странно что он вообще до сих пор работал
Поговорим за демократию?
Поговорите. Только с кем?
Здесь не приветствуются разговоры о политике.
Вообще пора все нахер закрыть)))
И точить камни, охотиться на мамонтов. Ляпота
Удалите все программы с вашего ноутбука а фото перенесите на жесткий диск ) сделаете это?
Мдааа)))) охеренно
Я уже не чему не удивлюсь.
Так себе новость, продолжаем наблюдение.
вот так тебе новость, но думаю что для российских компаний это не будет большой проблемой, потому что у нас пиратов больше всего в мире
А что, пираты уже предлагают облачные сервисы?
А почему Майкрософт ссылаются на санкции ЕС? 😵💫
Мне кажется причина тупо в том что продажи в РФ упали и Майкрософт решила лишний раз пропиариться.
Всё покупалось через третьи страны и посредников в России и прекрасно работало.
Мда, отрежет бизнес от корп решений с поддержкой ИИ.
Печаль. Такое не импортозаместишь на коленке.
Интересно, а Github можно считать облачным корпоративным сервисом?
Две мысли в голове.
1) неужели кто то думал что до этого не дойдёт?) гопота проамериканская внаглую отжимает транспорт, деньги, недвижимость) а тут облачные сервисы почему то работали еще. Очевидно было что их мало заберут.
2) Яндекс то подсуетился уже? Если нет - то почему? Если да - то в чем цимес то?