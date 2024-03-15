Сервисы
Маша Цепелева

Microsoft закроет российским компаниям доступ к облачным сервисам с 20 марта 2024 года Статьи редакции

Ограничения также могут коснуться сервисов Amazon и Google.

  • Microsoft отправила российским корпоративным клиентам письмо о том, что c 20 марта 2024 года закроет доступ к облачным продуктам, пишет РБК. Дистрибутор продуктов Microsoft в России компания Softline подтвердила, что получила такое же предупреждение и от Amazon.
  • Ограничения могут быть и в работе облачных сервисов Google, добавили в Softline. «Согласно письмам от правообладателей, с указанной даты будет прекращён доступ к облачным продуктам Power BI, Dynamics CRM и другим. Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», — предупредили в компании.
  • В письме Microsoft ссылается на санкции ЕС от 19 декабря 2023 года, которые ограничивают поставку в Россию ПО для бизнес-аналитики и других продуктов.
  • В Softline рекомендовали всем компаниям в ближайшие дни выполнить резервное копирование данных со всех облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google.
  • Большое количество компаний в коммерческом секторе продолжали пользоваться продуктами Microsoft, рассказал источник РБК на ИТ-рынке. По его словам, «один из знакомых заказчиков упоминал, что неделю назад встречался с представителями Microsoft, и те давали гарантии, что ничего не отключат». Он также добавил, что «схемы покупки были разными, но раскрывать их в публичной плоскости нельзя».
  • В марте 2022-го Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. Но дистрибуторы продолжали продлевать лицензии на уже проданные программы. Microsoft перестала продлевать лицензии российским компаниям с 30 сентября 2023 года.

#новости #microsoft

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35 комментариев
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 Александр 2079

Все могут перекрыть. Нашим давно об этом нужно было думать.

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A V

Вашим

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Derrick Zimmer

Нашим

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Надежда Зинкова

А можно подробней для немного нубов, какие данные это затронет? Что на айклауде облако тронут, нет? И что на гугле диске, Gmail почте?

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Игорь Киселёв

для простых людей ничего не грозит, речь тут сугубо про корпоративные решения

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Микс из мусоровоза

Так же как и с банковскими приложениями?

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Александр

это другое

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Dmitriy

Корпоративные клиенты как раз таки и выпускают мобильные приложения, сайты с большим объемом пользовательских данных. Которыми пользуются обычные люди. Очень много росссийских компаний хранили данные пользователей в облаках амазона, т.к. это было дешево. Возможно уже все переехали.

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Игорь Киселёв

комментатор имел ввиду гмайл и айлауд с гугл диском

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Ale K

Это речь про корпоратов

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Альвар

Вроде по русски написано
"Microsoft отправила российским корпоративным клиентам"
Вы корпоративный клиент?

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Сергей Коновалов

Корпорация Зла 8]

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Zloy Marketolog
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Альвар

Америка хочет захватить наши ресурсы

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A V

Тимс уже отвалился) здравствуй каменный век

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Мистер Твистер

Только что там был

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Ale K

Странно что он вообще до сих пор работал

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Альвар

Поговорим за демократию?

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Просветленный Ипполит

Поговорите. Только с кем?

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Santiago

Здесь не приветствуются разговоры о политике.

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Mr Black

Вообще пора все нахер закрыть)))

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Georgii Tsikun

И точить камни, охотиться на мамонтов. Ляпота

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Пётр Загребельный

Удалите все программы с вашего ноутбука а фото перенесите на жесткий диск ) сделаете это?

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Max EdTuch Marketing

Мдааа)))) охеренно

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Александр 2079

Я уже не чему не удивлюсь.

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Максим Кайгородов
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Вадим Д.

Так себе новость, продолжаем наблюдение.

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Роман
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Арина Александрова

вот так тебе новость, но думаю что для российских компаний это не будет большой проблемой, потому что у нас пиратов больше всего в мире

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Silverjohn

А что, пираты уже предлагают облачные сервисы?

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Запопу Кусь

А почему Майкрософт ссылаются на санкции ЕС? 😵‍💫
Мне кажется причина тупо в том что продажи в РФ упали и Майкрософт решила лишний раз пропиариться.

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Евгений Кондратьев

Всё покупалось через третьи страны и посредников в России и прекрасно работало.

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Просветленный Ипполит

Мда, отрежет бизнес от корп решений с поддержкой ИИ.
Печаль. Такое не импортозаместишь на коленке.

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Made of Stardust

Интересно, а Github можно считать облачным корпоративным сервисом?

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Руслан Астафьев

Две мысли в голове.
1) неужели кто то думал что до этого не дойдёт?) гопота проамериканская внаглую отжимает транспорт, деньги, недвижимость) а тут облачные сервисы почему то работали еще. Очевидно было что их мало заберут.

2) Яндекс то подсуетился уже? Если нет - то почему? Если да - то в чем цимес то?

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32 комментария
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