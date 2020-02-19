В 2018 году соцсеть запустила собственный сервис для знакомств.
- Разработчики приложения для знакомств #open обвинили Facebook в «непоследовательном» использовании рекламной политики и блокировании объявлений дейтинговых сервисов. Соцсеть, у которой есть свой проект Facebook Dating, дважды заблокировала рекламу #open на своей платформе, сообщает Business Insider.
- В первый раз Facebook объяснила блокировку акцентом рекламы на секс (в объявлении приложение называлось секс-позитивным). Также #open поддерживает полиаморные отношения. При этом в рекламной политике Facebook нет запрета на рекламу группового секса, заявили создатели #open.
- Во время второй попытки создатели приложения отредактировали объявление и удалили все изображения полиаморных отношений, но Facebook снова отклонила рекламу и добавила, что приложение «не отражает интересы глобальной аудитории соцсети».
- При этом Facebook рекламирует Tinder, где партнёры часто имеют общий профиль, и OKCupid с рекламой про прелюдии, заявила соучредитель #open Аманда Уилсон. Однако издание The Next Web проверило это заявление и не нашло рекламу Tinder и OKCupid.
- Уилсон запустила петицию на Change.org против цензуры Facebook. По её словам, в соцсети есть «сотни полиаморных, немоногамных, свингерских и других похожих сообществ с более чем 350 тысячами активных пользователей».
- #open является прямым конкурентом сервиса знакомств Facebook Dating, запущенного в сентябре 2018 года Facebook, отмечает The Next Web. Сервис работает внутри основного приложения и доступен пользователям с 18 лет.
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Traffic Digger
Мне кажется, их и другие площадки не пропустили бы. Посмотрел бы я, как бы они проходили модерацию со свим свинг-позитивом в ВК или Директе
Roman Moskovskiy
Tinder, где партнёры часто имеют общий профиль
Никогда не понимал этого, они куколда ищут?
Ivan SkurlovRoman
Тройничок ищут
Никита Викторов
Мне хоть и по барабану на чьи то половые драмы, но реклама этого по-моему перебор