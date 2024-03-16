Минцифры потребовало от операторов ограничить продажу SIM-карт до 20 марта 2024 года — РБК Статьи редакции
Как физлицам, так и корпоративным клиентам.
- Об этом РБК сообщили три источника на телеком-рынке. По их словам, письма о необходимости принять ограничительные меры МТС, «Мегафон», Tele2 и «Билайн» разослали своим партнёрам. Рассылку подтвердил РБК собеседник в одном из операторов.
- В сообщении от Tele2 сказано, что нужно ограничить продажу «симок» «иностранцам и лицам без гражданства» через приложение AppSeller, где можно оформить карту без заполнения бумажного договора. Данные по таким «симкам» невозможно «мгновенно» проверить, поэтому их будут блокировать в течение суток.
- Компания также призвала рекомендовать обратиться в салоны связи тем абонентам, кто уже подключил карту по иностранному паспорту. Для чего — не уточнила.
- В письме «Билайна» говорится, что регистрировать «симки» можно только в присутствии клиента. Активированные, но не зарегистрированные карты заблокируют через сутки после активации. То же коснётся карт, которые не пройдут подтверждение паспортных данных через госинформсистемы.
- МТС и «Мегафон» ограничили продажу более десяти «cимок» в одни руки, рассказал источник РБК. В МТС, «Мегафоне» и Tele2 отказались от комментариев. В «Билайне» лишь сообщили, что выполняют требования идентифицировать клиентов «в порядке и объёме, которые транслирует регулятор».
- Опрошенные РБК эксперты предположили, что ограничения ввели на фоне президентских выборов — чтобы пресечь провокационные схемы. С ними согласен и источник Forbes из телекоммуникационной отрасли.
- Об ограничениях также рассказала «Телекоммуналка», напомнив: по закону карту можно активировать в течение 58 дней, но регулятор требует делать это в рамках суток. У монобрендов такая техническая возможность есть, а вот у их партнёров нет, отметила редакция канала.
- В ноябре 2023 года «Ъ» рассказал, что Минцифры предложило отображать на Госуслугах данные об оформленных на пользователя SIM-картах, чтобы тот мог блокировать те номера, которые давно не использует или не оформлял.
- Тогда же «Ъ» со ссылкой на источники сообщил, что власти обсуждают возможность запретить операторам активировать карты без проверки абонентов через МВД
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Ограничение на целых 4 дня. Чтобы голосовать по левым телефонам не смогли?
Чтобы исключить несанкционированное голосование по левым телефонам и обеспечить санкционированное, за Кого Надо, строго по разнарядкам сверху.
Нарисуют как ни крути
я себе 86% нарисую
Вован, когда уже заживём?
В 2030
Жизнь после смерти
Интересно, больше процент нарисует чем Лукашенко или меньше