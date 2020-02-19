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Крис Бейдер решил использовать опыт закрывшегося сервиса анонимных публикаций, чтобы люди могли открыто общаться друг с другом.
Сооснователь стартапа Secret Крис Бейдер представил новый проект — приложение Ikaria. Анонс опубликован в блоге компании.
Вместе с Бейдером Ikaria возглавил эксперт в области социального благополучия Шон Дадаши. Всего в команде шесть человек. Приложение пока тестируется, пользователи могут оставить заявку для получения раннего доступа к нему.
Ikaria — групповые чаты, в которых можно общаться с близкими друзьями, членами семьи или людьми, которые попали в похожую жизненную ситуацию, что и пользователь, пишет TechCrunch.
В рамках посевного раунда компания привлекла $1,5 млн. Основными инвесторами, по информации издания, стали Initialized Capital и Fuel Capital.
Проект назван в честь греческого острова Икария, треть населения которого, по данным компании, доживает до 90 лет. Приложение создано в сотрудничестве с психологами, учителями и специалистами по социальному благополучию, чтобы улучшить взаимоотношения между людьми в век технологий, говорится в блоге стартапа. Ikaria даст им «инструменты и знания, чтобы почувствовать радость полноценных отношений».
Создавая новую компанию, Крис Бейдер использовал неудачный опыт предыдущего проекта, сервиса анонимных публикаций Secret, пишет TechCrunch. Проект был запущен в 2013 году, привлёк $35 млн инвестиций и 15 млн пользователей, но закрылся через два года.
Преимуществом Secret было то, что люди могли публиковаться анонимно, не боясь последствий, рассказал Бейдер изданию. Они открывались и чувствовали себя менее одинокими, когда читали комментарии людей с теми же проблемами. Бизнесмен решил, что нужно попробовать вести тот же диалог открыто, «при свете».
Компания планирует предлагать пользователям платную подписку или платный контент внутри приложения. Один пользователь может выступить спонсором и заплатить за всех участников чата, предполагает TechCrunch.
Ikaria официально не запущена. С датой релиза компания намерена определиться к концу 2020 года, пишет издание.
Сикрет - это, конечно, феномен был
Больше таких историй и не припомню
Если идея Secret была, как минимум, интересной, то новый стартап выглядит сомнительно.
В своё время чатов было много и вряд ли кто из них привлекал такую сумму. :)
Просто чем эта идея отличается от Cocoon? Те же яйца, только в профиль.
Надо просто нащупать рабочую БМ и стать по масштабу как Calm или даже лучше. Потребность в этом есть точно.
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