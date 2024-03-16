Правительство Китая дало понять владельцу TikTok, что блокировка сервиса в США лучше его продажи — WSJ Статьи редакции
Соответствующий законопроект должен получить одобрение от Сената CША.
- Китайские чиновники раскритиковали попытки США ограничить работу TikTok на территории своей страны. Они также «дали сигнал» владельцу сервиса — китайской ByteDance, — что лучше согласиться с блокировкой приложения, чем продавать его, сообщило WSJ со ссылкой на источники.
- В Министерстве торговли Китая призвали американское правительство «прекратить необоснованное подавление» TikTok. А последний, в свою очередь, попросил пользователей в США обратиться к сенаторам, чтобы те выступили против этого закона.
- Пользователи из Китая тем временем заявляют, что так США пытаются не иначе как «украсть» бизнес или отомстить за то, что Х, Facebook (запрещён в России) и некоторые другие американские сервисы не доступны в КНР.
- США — крупнейший для TikTok рынок с аудиторией в 170 млн человек (в Китае компания управляет отдельной версией— Douyin). Но опрошенные WSJ эксперты допускают, что госаппарат Китая поставит «национальное достоинство» выше финансовых интересов ByteDance.
- 13 марта 2024 года Палата представителей США приняла законопроект о принудительной продаже TikTok или его запрете в стране. Его ещё должен одобрить Сенат, и часть его членов уже высказалась против поправок.
- Президент США Джо Байден говорил, что подпишет проект, если тот получит все необходимые одобрения. Но часть экспертов думает, что твёрдая позиция ByteDance может стать причиной для отказа, так как удаление сервиса в таком случае будет сопряжено с политическими рисками.
- Закон ещё не приняли, однако, по данным WSJ, покупкой сервиса уже заинтересовался бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик. CNBC сообщало, что купить его не против и бывший глава Минфина США — он уже привлекает инвесторов. Стоимость актива может составить свыше $100 млрд. Соучредитель ByteDance Чжан Имин при этом не раскрывал, ведёт ли с кем-то переговоры, рассказали источники WSJ.
- В 2020 году администрация Дональда Трампа приказала заблокировать TikTok: компанию обвинили в передаче данных американцев китайским властям. В 2021-м Байден отменил указ, но поручил провести проверку. Позже выяснилось, что сотрудники ByteDance получили неправомерный доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США.
- Чтобы наладить отношения с США, TikTok начал работать над планом по разделению бизнеса. Среди рассмотренных тогда сценариев — создание TikTok Global. Oracle и Walmart выкупили бы в ней по 12,5% и 7,5%. Штаб-квартиру открыли бы в США, данные хранили бы на серверах Oracle, а в управлении посадили бы преимущественно американцев. В феврале 2021 года сделку заморозили.
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Главное, если американские сервисы запрещены в Китае, то вой со стороны американцев про "цензуру, несвободу слова", а сами только так запрещать медиа и иностранные сервисы - даже если сервера американского бизнеса ТикТока находятся в США (вроде как).
Это замечание имело бы смысл, если бы в итоге Китай разрешил американские сервисы у себя, а Тикток в США всё-равно заблокировали.
Как же они боятся Тиктока...
Это значит, что влияние TikTok на мировое сознание не преувеличено, если они готовы пожертвовать потерей одного рынка в США, ради сохранения компании в целом.
Это значит, что сказки про свободный рынок рассказываются только до тех пор пока это выгодно самим США. То же самое про свободу слова и демократию.
А можно узнать какая такая демократия (власть народа) может быть у китайцев на территории США? у китайского народа какая власть над американским государством? Они там собственно кто?
А кто вам рассказывает про свободный рынок? Маргаретт тетчер? Пусть идёт благодарного слушателя из морозилку развлекает
Они в тренды могут выводить любую угодную хуйню со своим алгоритмами и ботами.
у них небольшой рынок в США, относительно отечественного,
была статья, что 90% дохода у байтдэнс идет из Китая
Яппи, твой звездный час настал.