LinkedIn добавит мини-игры, чтобы расширить возможности для пользовательского общения Статьи редакции
Некоторые считают, что таким образом платформа для делового нетворкинга «уничтожает свой бренд».
- Фрагменты игрового кода обнаружил независимый разработчик Нима Оджи. В LinkedIn подтвердили TechCrunch, что работают над играми, но дату тестового или официального релиза не назвали.
- В разработке уже есть как минимум три головоломки — Queens, Inference и Crossclimb. Их вид ещё может измениться — вероятно, как и названия.
- Судя по скриншотам, для компаний создадут отдельный рейтинг, где их позиция будет зависеть от результатов, которые покажут их сотрудники в играх.
- Неигровые платформы давно используют мини-игры, чтобы увеличивать трафик, пишет TechCrunch. The New York Times, например, сообщало, что головоломка Wordle привлекла «беспрецедентные десятки миллионов новых пользователей», многие из которых стали играть и в другие игры медиакомпании.
- LinkedIn, в свою очередь, объясняет, что за игрой специалисты смогут «немного развлечься», укрепить существующие связи и завести новые. Однако часть пользователей отнеслась к новости со скепсисом.
- Люди не понимают, почему компания не хочет фокусироваться на том, в чём специализировалась (то есть на помощи с поиском сотрудников и вакансий), и шутят, что скоро на работу будут брать по результатам в условном «Счастливом фермере».
- Некоторые также заявили, что запуск игр на площадке для бизнеса и специалистов — это «хороший способ уничтожить свой бренд» и «очередная причина для ненависти к LinkedIn».
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Утром в понедельник email от босса: "Если сегодня не поиграешь в крестики-нолики, то уволим"
тут лучше подойдет игра сапер, прошел - идешь работать, подорвался - выговор, несколько раз подорвался - увольнение
Я считаю что вообще все сайты должны добавить короткие видео с танцами И игры три в ряд 😌
Потому что люди слишком хмурые
Ты можешь сделать свой сайт, добавить игры, короткие видео с танцами. И посмотреть как отреагирует аудитория)
Пиздня какая-то
Когда в проект приходят случайные люди - они добавляют туда всякую муть. Не удивлюсь, если добавят еще мемы и сторисы.
Пользователи Mail.ru Агента негодуют. Где морской бой? Где шашки?
Где вашу мать знакомства в линкедине! Должность знаешь, работодателя знаешь, да там вашу мать эскорнтицы бриллиант премиум будут по штуке баксов в месяц легко покупать!