Сервисы
Полина Лааксо

LinkedIn добавит мини-игры, чтобы расширить возможности для пользовательского общения Статьи редакции

Некоторые считают, что таким образом платформа для делового нетворкинга «уничтожает свой бренд».

  • Фрагменты игрового кода обнаружил независимый разработчик Нима Оджи. В LinkedIn подтвердили TechCrunch, что работают над играми, но дату тестового или официального релиза не назвали.
  • В разработке уже есть как минимум три головоломки — Queens, Inference и Crossclimb. Их вид ещё может измениться — вероятно, как и названия.
  • Судя по скриншотам, для компаний создадут отдельный рейтинг, где их позиция будет зависеть от результатов, которые покажут их сотрудники в играх.
Источник: TechCrunch, LinkedIn — здесь и далее
  • Неигровые платформы давно используют мини-игры, чтобы увеличивать трафик, пишет TechCrunch. The New York Times, например, сообщало, что головоломка Wordle привлекла «беспрецедентные десятки миллионов новых пользователей», многие из которых стали играть и в другие игры медиакомпании.
  • LinkedIn, в свою очередь, объясняет, что за игрой специалисты смогут «немного развлечься», укрепить существующие связи и завести новые. Однако часть пользователей отнеслась к новости со скепсисом.
  • Люди не понимают, почему компания не хочет фокусироваться на том, в чём специализировалась (то есть на помощи с поиском сотрудников и вакансий), и шутят, что скоро на работу будут брать по результатам в условном «Счастливом фермере».
  • Некоторые также заявили, что запуск игр на площадке для бизнеса и специалистов — это «хороший способ уничтожить свой бренд» и «очередная причина для ненависти к LinkedIn».
Мнения
Полина Лааксо
«У LinkedIn есть все шансы стать популярным сервисом для романтических знакомств» Статьи редакции

Так считает блогер-журналист Джек Рейнс. Мнения его читателей разделились, а сам он позже намекнул, что его слова — сарказм.

Jack Raines @Jack_Raines
Speaking of DMs, everyone knows that on a long enough timeline, any app with DM capabilities will become a dating platform.

It's inevitable.
И вообще, ни для кого не секрет, что в долгосрочной перспективе любое приложение со встроенными личными чатами рано или поздно становится площадкой для знакомств. Это неизбежно.

#новости #linkedin

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 Тоже хочу

Утром в понедельник email от босса: "Если сегодня не поиграешь в крестики-нолики, то уволим"

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Вячелав Садилов

тут лучше подойдет игра сапер, прошел - идешь работать, подорвался - выговор, несколько раз подорвался - увольнение

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Запопу Кусь

Я считаю что вообще все сайты должны добавить короткие видео с танцами И игры три в ряд 😌
Потому что люди слишком хмурые

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Укладчик стекловаты

Ты можешь сделать свой сайт, добавить игры, короткие видео с танцами. И посмотреть как отреагирует аудитория)

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Я сказал свое имя машине

Пиздня какая-то

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Вася Пражкин

Когда в проект приходят случайные люди - они добавляют туда всякую муть. Не удивлюсь, если добавят еще мемы и сторисы.

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Максим Исаев

Пользователи Mail.ru Агента негодуют. Где морской бой? Где шашки?

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Борис Интеграторов

Где вашу мать знакомства в линкедине! Должность знаешь, работодателя знаешь, да там вашу мать эскорнтицы бриллиант премиум будут по штуке баксов в месяц легко покупать!

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