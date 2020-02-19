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В компанию инвестировал её японский партнёр, который продаёт учебные материалы и онлайн-курсы.
Платформа для онлайн-обучения Udemy привлекла $50 млн от издательства Benessee Holdings — своего партнёра в Японии. Об этом сообщает TechCrunch. Инвестор оценил компанию в $2 млрд в ходе раунда.
Эти средства Udemy планирует направить на развитие и администрирование курсов повышения квалификации по подписке, уточняет издание. Президент компании Даррен Шимкус назвал эту модель «в стиле Netflix», когда пользователи могут выбрать несколько курсов из списка.
Udemy будет работать над подачей курсов и более глубоким погружением в новые области знания, пишет TechCrunch. Компания инвестирует и в международные рынки, включая Японию и другие страны, где бизнес активно растёт, например, Индию и Бразилию, пишет TechCrunch.
Бизнес Benessee охватывает учебные материалы для детей и взрослых, онлайн-курсы и программы для учебных центров, уточняет издание. Контент Bennessee разрабатывает вместе с Udemy на английском и японском языках, рассказал Шимкус.
По собственным данным, у Udemy более 150 тысяч курсов и 50 млн студентов. Также у компании есть корпоративные клиенты, в том числе Adidas, Toyota, Pinterest, Lyft.
В последний раз, по данным Crunchbase, Udemy получала финансирование в 2016 году, когда в неё вложила $60 млн инвестиционная группа Prosus & Naspers.
Мыльный пузырь никак до двух млрд долларов не раздуется, 2 года и 100млн долларезов и как бы онлайн семинары вперде.
не пузырь, такая платформа для онлайн обучение востребавана, просто этих курсов стало таак много, каждый "гуру" лепит курсы сейчас
Мне Udemy понравилось. Через них пробудился мой интерес к онлайн-образованию. Udemy не выдают степеней и сертификатов как Edx и Coursera, но для практических курсов они очень неплохи. Ну или мне попались курсы нормальные просто пока что. Курс по ITIL вполне годный, например. Ну и постоянные скидки 19900 -> 980 руб.
То-то они в последнее время активизировались, раздавая свои бесценные курсы от арабо-индийцев с 4 фидбеками на курс. Нудайбох здоровьичка
Кстати, почему бы всем игрокам онлайн-образования типа Coursera на подписку не перейти или хотя бы дать как вариант...
Впечатлил меня амерский сервис Masterclass, но подписка с годовым прайсом в 13K (разово) показалась конской. Связался с поддержкой, клянчил помесячную оплату или скидку, не дали (но общались вежливо). В итоге нашел все на торренте. Такой кейс.
технические курсы еще можно смотреть на английском, где все демонстрируется на экране, какую нить психологию точно сложно понять
На Masterclass и кухарить учат, и мейкап делать, фишка их в том, что все мастерклассы ведут только селебрети, а не эксперты по мотивации и лидерству)
Как же меня задолбал чувак ,"We live,hmmm, in strange time",на ютубе
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