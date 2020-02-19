В компанию инвестировал её японский партнёр, который продаёт учебные материалы и онлайн-курсы.

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Платформа для онлайн-обучения Udemy привлекла $50 млн от издательства Benessee Holdings — своего партнёра в Японии. Об этом сообщает TechCrunch. Инвестор оценил компанию в $2 млрд в ходе раунда.

Эти средства Udemy планирует направить на развитие и администрирование курсов повышения квалификации по подписке, уточняет издание. Президент компании Даррен Шимкус назвал эту модель «в стиле Netflix», когда пользователи могут выбрать несколько курсов из списка.

Udemy будет работать над подачей курсов и более глубоким погружением в новые области знания, пишет TechCrunch. Компания инвестирует и в международные рынки, включая Японию и другие страны, где бизнес активно растёт, например, Индию и Бразилию, пишет TechCrunch.

Бизнес Benessee охватывает учебные материалы для детей и взрослых, онлайн-курсы и программы для учебных центров, уточняет издание. Контент Bennessee разрабатывает вместе с Udemy на английском и японском языках, рассказал Шимкус.

По собственным данным, у Udemy более 150 тысяч курсов и 50 млн студентов. Также у компании есть корпоративные клиенты, в том числе Adidas, Toyota, Pinterest, Lyft.