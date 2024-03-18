Softline сообщила, что Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам для российских юрлиц Статьи редакции
Американская компания объясняла новые ограничения санкциями ЕС от декабря 2023 года.
- Softline получила информацию, что Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам в России с 20 марта 2024 года на конец месяца. Об этом пишут «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на вице-президента российской компании Андрея Благоразумова.
- Он отметил, что возможная отсрочка не отменяет вводимые ограничения, но даст время сделать бэкапы и настроить работу альтернативной инфраструктуры.
- О том, что Microsoft закроет российским компаниям доступ к своим облачным сервисам с 20 марта 2024 года, в середине марта сообщил РБК со ссылкой на рассылку корпорации корпоративным клиентам. В Softline подтверждали, что получили такое предупреждение от Microsoft и Amazon.
- После этого Softline опубликовала список вопросов и ответов об ограничениях Microsoft. По неофициальной информации, под блокировку попадают Teams, OneDrive, Azure, Office 365 и другие сервисы.
- По данным Softline, отключение затронет только компании, зарегистрированные на территории России. В том числе ограничения распространяются и на образовательные продукты. При этом, указывает дистрибутор, речь идёт о юрлицах — физлиц ограничения не касаются.
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Что ж ты, MS, сдал назад?
Вы статью-то читали? Речь идёт о задержке всего в 10 дней. Скорее всего, многие компании не успевают выгрузить свои данные и перейти на новые системы, вот им и дали небольшую отсрочку.
Два года было времени на бэкапы
Про "дали" ещё, к сожалению, ничего не написано
Понимаю, что они одна из самых дорогих компаний, но множество бизнесов в РФ (на минуточку, самой большой страны в мире) пользуются их продуктами и платят им денежку. Ладно физ лица, от них доходы не такие большие, но бизнесы РФ приносят огромную выручку. Не благоразумно с их стороны так поступать
А что такое? Разве западные санкции нам не на пользу?)
Конечно на пользу, ведь перенесут на рос. облака. А мелкософт соснет.
Можно подумать они по своей воле это делают.
По своей , они вольны выбирать между сумой и тюрьмой.
зачем им, налогоплательщик-у, тюрьму предлагают?
а как вы сами думаете? зачем?
душат бизнес?
Как вы думаете - для кого бизнес имеет большее значение , для майкрософт , или для правительства США?
Территория на количество бизнесов не сильно влияет. Надо по людям мерять.
Добрый вечер
Ну началось опять... Нет уж. Отключать так отключать. Одни духи напродавали в РФ больше всех, эти теперь не хотят отключать...
И такая отсрочка — уже хорошо.
Хотя компаниям всё равно будет сложно перейти ра другие продукты за жто время.
По-моему всё очевидно. 💁
Сначала Билл Гейтс устроил ковид через 5G-вышки чтобы сократить население, но ему ничего не удалось.
Поэтому теперь он пытается разломать интернет в России.
Но он испугался что у него опять ничего не получится, поэтому он и начал юлить. 😌
Смущает, что корпораты без бакапов работают все это время ).
дык это ж и есть один из ключевых селлинг пойнтов облака от MS — не надо делать бэкапы, обо всём позаботится MS
Не надо - это если компания мелкая или руководство на авось надеется. В любой вменяемой компании внешние актуальные бакапы, регулярно проверяемые - это маст хэв.
Бэкапы нужно вытянуть куда-то сначала. Потому что к ним пропадёт доступ.
Хранение бэкапов под подушкой у админа - крайне дорогое удовольствие.
Роскомнадзор, кстати, Bing заблокировал..
Не знаю, пока работает
Забавно, что санкциями американской компании грозит ЕС, а не США. Наверное все же в Америке прислушались к мнению своего президента о том, что американские компании не должны страдать от американских санкций.