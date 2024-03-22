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Полина Лааксо

Autodesk запретила клиентам использовать своё ПО в России — РБК Статьи редакции

Запрет вступил в силу 20 марта 2024 года.

  • Разработчик продуктов для архитекторов, инженеров и конструкторов, среди которых AutoCAD, разослал соответствующие письма российским партнёрам. С документом ознакомилось РБК, подлинность подтвердили три корпоративных пользователя Autodesk.
  • Autodesk запретила клиентам передавать доступ к продуктам и услугам российским авторизованным дочерним компаниям или третьим лицам, которые базируются в России. В «Нанософт» пояснили: компания по сути не разрешает пользоваться тем ПО, которое работает по бессрочным или полученным «посторонними путями» лицензиям.
  • Компания сослалась на 12 пакет европейских санкций, в который вошёл запрет на поставки ПО для промышленного дизайна и производства. «Ъ» уже тогда предупреждал, что он коснётся и Autodesk, и SAP, и Microsoft.
  • Autodesk объявила о приостановке работы в России в марте 2022 года — с тех пор она закрыла официальные поставки ПО в страну.
  • В августе компания рассказала, что закроет российский офис и сократит местных сотрудников. В 2023 году ликвидировала юрлицо ООО «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)».

#новости #autodesk

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106 комментариев
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 Андрей Комягин

Они вроде ушли еще в марте 2022?! Для кого эти громкие лозунги? Всем клиентам давно уже все понятно про автодеск

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Ale K

Что именно понятно?

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12 комментариев
Optimus

Всему миру понятно про Россию. Поэтому и дел с ней нехотят иметь

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24 комментария
DosRaven

Всю жизнь сидели на ломанном софте (гос и крупные компании особенно). Только чуть стало лучше - стали платить, но тут Autodesk решил поиграть в политику и опять обратно откатилось все.

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Максим Исаев

Autodesk решил... Да ничего он не решил, спустили сверху, они взяли под козырек. Тянули до сих пор потому что могли, т.к. это бизнес в первую очередь

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3 комментария
Leo Baturin

никогда не сидели
во-1) за это всегда была статья, во-2) никто не собирался брать на себя ответственность, что эта ломанная софтина без вируса или бэкдора, и не поставит всю организацию раком

хотя может и были провинциальные ИПшки или ОООшки

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Alexandr

Ерунду не говори. Ентерпрайз уже давно практически весь лицензионный. А да, в геополитику вы играетесь, а у бизнеса либо издежки, либо репутационные потери, либо просто нежелание сотрудничать с уебанами.

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1 комментарий
Vishna Savadhu

это не только автокад, но ещё и 3дмакс, между прочим, что очень и очень грустняво

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Zloy Marketolog

рисуйте на бумаге) а, нет, бумага-то тоже не российская, и карандаши от эрих краузе)

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9 комментариев
Andr K

и Revit ещё... если автокад ещё худо-бедно можно компасом заменить каким-нибудь, то про ревит грустно совсем

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1 комментарий
Фанат Полины Лааксо

Может я и заблуждаюсь, но когда в прошлом году ковырялся по форумам 3D-моделирования, то сложилось впечатление, что 3DMax уже не на коне. Многие предпочитают Blender и Maya.

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2 комментария
Artyom Petrovich

Теперь будем пользоваться пиратками с чистым сердцем )

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Vishna Savadhu

честно могу признаться, 10 лет пользовался пиратским 3дмаксом и виреем с абсолютно чистым сердцем!

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2 комментария
High Stakes
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Darth Swordman

В 2022-м это был бы инфоповод. Сейчас это выглядит как-то так:

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Zloy Marketolog

Минус тысячи людей с высшим образованием, которые 6 лет изучали в универе Автокад за счет государства и налогоплательщиков

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Alex Melnikoff

автокад никуда не делся, какие-то клоуны отказались от денег. впрочем, брать деньги за каждую копию ранее написанной программы, бред в принципе

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9 комментариев
Kiss1nger

толькавыграли

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Alexander

Я когда учился 20 с лишним лет назад, никто за Автокад не платил. Матлаб и маткад преподы пиратский раздавали.

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Vishna Savadhu

нужен экспертный коммментарий от запопы @Запопу Кусь

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Время не рабочее, не дождетесь

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Ale K

Переходим все на православный Компас

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Максим Ростокин

Или NanoCad. Он бесплатный для студентов.

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1 комментарий
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

такая ....ань

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Alex Melnikoff

Информация должна быть свободной(с)

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Максим Исаев
Информация должна быть свободной

У моего приятеля с такой фразой телефон отжали у подъезда

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1 комментарий
Психиатрическая неотложка

Только кульманы, только хардкор.

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Андрей Комягин

Не, взломанный автодеск как в старые добрые времена или альтернативные cad

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Виталий Подольский

Чет мне подсказывает, что его с торрентов тянуть будут без угрызений совести. В основном так раньше и делали 🤣

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Виталий Подольский

Если кому нужна будет версия для Мак, обращайтесь, скачаю с brokenstones, доступ туда есть.

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Poplin

Ладно

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Domorost

йо-хо-хо

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Альвар

Срать, будем на бересте чертить

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Слегка Придурковатый

Делов-то.

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Никита Калашников
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Филипп Гаврилов

Что будет с Фьюженом, он же облачный

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Саша Белов

Еще с 2022 ничего продлить нельзя было)

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Георгий Троянский

Да и пох. Юзаю ZWCAD из Поднебесной, подсел на него из-за скорости чтения файлов. Автодеск проигрывает значительно. Некоторых плюшек в виде динамического отображения пока нет, но это не особо парит.
Сам код ZWCAD скопипастили с автодеска))

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Тоже хочу
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mr g

На уровне одного чела это ничто, на уровне страны это огромный удар

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Станислав

Ну как говориться пора звать пингвина.
Давно весь софт этот взломали. А если кто боится вирусов, то тут как бы есть и антивирусы и способ радикальный, отключения компьютера от сети.

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