Autodesk запретила клиентам использовать своё ПО в России — РБК Статьи редакции
Запрет вступил в силу 20 марта 2024 года.
- Разработчик продуктов для архитекторов, инженеров и конструкторов, среди которых AutoCAD, разослал соответствующие письма российским партнёрам. С документом ознакомилось РБК, подлинность подтвердили три корпоративных пользователя Autodesk.
- Autodesk запретила клиентам передавать доступ к продуктам и услугам российским авторизованным дочерним компаниям или третьим лицам, которые базируются в России. В «Нанософт» пояснили: компания по сути не разрешает пользоваться тем ПО, которое работает по бессрочным или полученным «посторонними путями» лицензиям.
- Компания сослалась на 12 пакет европейских санкций, в который вошёл запрет на поставки ПО для промышленного дизайна и производства. «Ъ» уже тогда предупреждал, что он коснётся и Autodesk, и SAP, и Microsoft.
- Autodesk объявила о приостановке работы в России в марте 2022 года — с тех пор она закрыла официальные поставки ПО в страну.
- В августе компания рассказала, что закроет российский офис и сократит местных сотрудников. В 2023 году ликвидировала юрлицо ООО «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)».
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Они вроде ушли еще в марте 2022?! Для кого эти громкие лозунги? Всем клиентам давно уже все понятно про автодеск
Что именно понятно?
Всему миру понятно про Россию. Поэтому и дел с ней нехотят иметь
Всю жизнь сидели на ломанном софте (гос и крупные компании особенно). Только чуть стало лучше - стали платить, но тут Autodesk решил поиграть в политику и опять обратно откатилось все.
Autodesk решил... Да ничего он не решил, спустили сверху, они взяли под козырек. Тянули до сих пор потому что могли, т.к. это бизнес в первую очередь
никогда не сидели
во-1) за это всегда была статья, во-2) никто не собирался брать на себя ответственность, что эта ломанная софтина без вируса или бэкдора, и не поставит всю организацию раком
хотя может и были провинциальные ИПшки или ОООшки
Ерунду не говори. Ентерпрайз уже давно практически весь лицензионный. А да, в геополитику вы играетесь, а у бизнеса либо издежки, либо репутационные потери, либо просто нежелание сотрудничать с уебанами.
это не только автокад, но ещё и 3дмакс, между прочим, что очень и очень грустняво
рисуйте на бумаге) а, нет, бумага-то тоже не российская, и карандаши от эрих краузе)
и Revit ещё... если автокад ещё худо-бедно можно компасом заменить каким-нибудь, то про ревит грустно совсем
Может я и заблуждаюсь, но когда в прошлом году ковырялся по форумам 3D-моделирования, то сложилось впечатление, что 3DMax уже не на коне. Многие предпочитают Blender и Maya.
Теперь будем пользоваться пиратками с чистым сердцем )
честно могу признаться, 10 лет пользовался пиратским 3дмаксом и виреем с абсолютно чистым сердцем!
В 2022-м это был бы инфоповод. Сейчас это выглядит как-то так:
Минус тысячи людей с высшим образованием, которые 6 лет изучали в универе Автокад за счет государства и налогоплательщиков
автокад никуда не делся, какие-то клоуны отказались от денег. впрочем, брать деньги за каждую копию ранее написанной программы, бред в принципе
толькавыграли
Я когда учился 20 с лишним лет назад, никто за Автокад не платил. Матлаб и маткад преподы пиратский раздавали.
нужен экспертный коммментарий от запопы @Запопу Кусь
Время не рабочее, не дождетесь
Переходим все на православный Компас
Или NanoCad. Он бесплатный для студентов.
такая ....ань
Информация должна быть свободной(с)
У моего приятеля с такой фразой телефон отжали у подъезда
Только кульманы, только хардкор.
Не, взломанный автодеск как в старые добрые времена или альтернативные cad
Чет мне подсказывает, что его с торрентов тянуть будут без угрызений совести. В основном так раньше и делали 🤣
Если кому нужна будет версия для Мак, обращайтесь, скачаю с brokenstones, доступ туда есть.
Ладно
йо-хо-хо
Срать, будем на бересте чертить
Делов-то.
Что будет с Фьюженом, он же облачный
Еще с 2022 ничего продлить нельзя было)
Да и пох. Юзаю ZWCAD из Поднебесной, подсел на него из-за скорости чтения файлов. Автодеск проигрывает значительно. Некоторых плюшек в виде динамического отображения пока нет, но это не особо парит.
Сам код ZWCAD скопипастили с автодеска))
На уровне одного чела это ничто, на уровне страны это огромный удар
Ну как говориться пора звать пингвина.
Давно весь софт этот взломали. А если кто боится вирусов, то тут как бы есть и антивирусы и способ радикальный, отключения компьютера от сети.