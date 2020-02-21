Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
2036

«Яндекс» объединил «Транспорт» и «Карты» в одно приложение Материал редакции

Отдельное приложение «Яндекс.Транспорт» прекратит работать в мае 2020 года.

52 комментария
В закладки

«Яндекс» добавил «Транспорт» в приложение «Карты», сообщил vc.ru представитель компании. Отдельное приложение «Яндекс.Транспорт» продолжит работать до мая 2020 года.

В «Яндекс.Картах» появились все возможности «Транспорта», рассказали в компании. Например, отслеживать движение общественного транспорта в реальном времени в «Картах» можно с помощью кнопки «Транспорт» на главном экране — вид карты не изменится, остановки станут крупнее, а автомобильные дороги и иконки мест менее заметными, объяснил представитель «Яндекса».

В разделе «Мой транспорт» можно сохранять избранные маршруты и остановки. Там же отобразятся и данные, сохранённые в отдельном приложении «Транспорт».

«Карты» помогают горожанам решать множество задач: от поиска мест поблизости до построения маршрутов к ним. Всё это удобнее делать в одном приложении, а не переключаться. Поэтому мы будем развиваться транспортные сценарии именно в «Картах».

Мы уже видим, как растет число пользователей, которые используют транспортные сценарии в «Картах». Мобильная аудитория общественного транспорта в «Картах» выросла на 40% за прошлый год, пользователи стали строить в два раза больше маршрутов на городском транспорте. Аудитория приложений «Транспорт» и «Карты» во многом пересекается, и нас часто спрашивали, каким из приложений лучше пользоваться. Сейчас это точно «Яндекс.Карты».

представитель «Яндекса»

Компания планирует добавить в «Яндекс.Карты» полное расписание транспорта и развивать алгоритмы построения маршрутов, чтобы приложение предлагало больше вариантов.

По собственным данным, ежемесячная аудитория «Яндекс.Карт» составляет 50 млн пользователей.

#новость #яндекс

Сервисы
Подписан
Отписаться
Mail.ru Group запустит бесплатный рекомендательный видеосервис «Смотри Mail.ru»
Платформа будет формировать персональные рекомендации музыкальных клипов, новостей, фильмов и сериалов, объяснили в компании.
5
12
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 52, "likes": 12, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 108330, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 Feb 2020 10:24:52 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
1 млн рублей на PR стартапа
Получите в битве проектов в сфере недвижимости. Подача заявок — до 25 февраля
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 108330, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/108330\/get","add":"\/comments\/108330\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/108330"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
52 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Евгений Дроздов

7

Зря. Я против. Вертайте все взад!

Ответить

Nikolay Werner

Евгений
4

Справедливости ради замечу, что не было еще ни одного значимого обновления массовых сервисов чтобы пользователи, с разбегу не побежали кричать "Вертайте все назад", путая силу личной привычки и реальные качества продукта.

Ответить

Евгений Дроздов

Nikolay
1

Меня полностью устраивает текущий продукт. У нового продукта нет для меня плюсов, но есть куча недостатков.
А то, что большинству крупных компаний пофиг на мнение пользователей - это факт.

Ответить

Spiker Spunreal

Nikolay
2

Закрытие приложения и перенос в другое - это не значимое обновление сервиса, это его убийство и перенос в другой сервис.
Я, например, вообще не пользуюсь яндекс.картами, но постоянно пользуюсь транспортом. А теперь мне придётся ставить карты? Спасибо, но нет. Я лучше просто буду отслеживать транспорт в 2гисе

Ответить

Sergey Vlasov

Nikolay
1

Я так кричал, когда Форсквер раздробили на две части. Ну и оказалось, что не зря было так много недовольных.

Ответить

Евгений Дроздов

Евгений
1

Все ради рекламы.
Яндекс становится таким же говноммэйлру

Ответить

ЯжПрограммист

Евгений
1

а есть идеи как монетизировать карты без рекламы? 🤔

Ответить

Роман Петерсон

7

Хреново сделали. В транспорте можно было увидеть свой троллейбус по одному клику, в картах надо лезть в меню, там находить пункт транспорта - гораздо дольше и гимморнее.
Яндекс, сделай виджет, отображающий зафавориченный транспорт!

Ответить

Ivano Digital

Роман
0

Потом Алису добавят, можно будет просто спросить

Ответить

Евгений Дроздов

Ivano
1

Ловите наркомана.
Вот когда Яндекс сделает наушники с Алисой (чтобы можно было нажать на кнопку/активировать ее голосом) - тогда будет удобно. А сейчас проще кнопку нажать, чем по 10 раз этой овце повторять.

Ответить

Vitold Sedyshev

Евгений
0

Давно работает так в аирподсах вроде

Ответить

Евгений Дроздов

Vitold
0

Сири или Алиса? ;)

Ответить

Vitold Sedyshev

Евгений
1

Да и та и другая одна просто вечно сидит и все подслушивает а вторую ткнуть надо она вечно спит

Ответить

ЯжПрограммист

Роман
0

А нижними табами принципиально не пользуетесь? Зачем куда-то лезть...

Ответить

Роман Петерсон

ЯжПрограммист
0

Нижний таб отображает полную кашу всего что движется.
А мне надо узнать через сколько минут будет мой троллейбус на моей остановке.

Ответить

Евгений Дроздов

6

Зачем делают комбайны? Чтобы заодно мне предложить какие-то ненужные говноуслуги?
Яндекс, иди в жопу.
Есть альтернативные приложения под iOS?

Ответить

Make Luv

Евгений
3

Да, навигатор задолбал пушами про заправки, которые не отключить. Начинаю ненавидеть.

Ответить

Maxim Podgornyi

Евгений
2

2ГИС-ТОП!

Ответить

Ivano Digital

Евгений
1

Там же слои будут. Хочешь включай, хочешь нет.

Ответить

Евгений Дроздов

Ivano
2

Да нахрен мне видеть карты, если мне нужно посмотреть где мой автобус?
Яндекс - гандоны. Это БЫЛО единственное приложение Яндекса, которым я пользовался практически ежедневно 2-3 раза в день. Чаше только Музыкой пользуюсь.
В Карты переходить не буду.

Ответить

Ivano Digital

Евгений
–2

А Алиса разве расписание автобусов не показывает?

Ответить

Sergey Gostev

Ivano
1

Вам Олега тут не хватает? Не надо Алису, не надо

Ответить

Ivano Digital

Sergey
2

голосовой поиск иногда вполне удобная тема, чтобы по интерфейсам не скакать. "Через сколько придет мой автобус?" - самый адекватный кейс его использования

Ответить

Sergey Gostev

Ivano
2

В транспорте просто кнопку нажал. Было удобно. Сейчас не удобно

Ответить

Anton Korbutyak

Евгений
1

CityMapper?

Ответить

Alex Petrov

5

Очень плохо. «Транспорт»  удобное не замороченное как карты , функциональное приложение,  более того не знаю как в мобильных версиях, но в десктопном приложение гугл уже кроет яндекс в СПб по актуальности маршрутов и рекомендациям.

Ответить

Denis Bystruev

5

Ужасно. На всех устройствах снёс Карты и поставил Транспорт, потому как меньше, быстрее и удобнее.

Ответить

Евгений Дроздов

Denis
0

Потому, что Транспорт выполнял конкретную функцию: покажи мне где мой автобус.
Я прокладкой маршрута через Транспорт пользовался раз 5 всего.

Ответить

Александр Никитин

4

В 2ГИС это реализовано уже сто лет назад, может вы еще скажите, что реализовали поиск по организациям ? Смешно читать.... И откуда инфа про 50 млн?? что за бред?  Где могу ознакомиться с этой информацией ? Почему её нет в открытых источниках?

Ответить

Александр Мазур

Александр
2

Олег, разберись с тревожным пассажиром

Ответить

Dmitry P.

4

Это уже давно сделано, не сказал бы, что это новость. Как минимум, в версии 11.4 от 6 месяцев назад это уже упоминается...

Ответить

Grigoriy Malyshev

Dmitry
1

внатуре. давно уже

Ответить

Михаил Синицын

1

Это уже давно реализовано в 2ГИС

Ответить

Марьяна Чеховская

Михаил
4

Я.Карты бесполезный сервис..все под копирку слизывает у 2ГИС.

Ответить

Ivano Digital

Марьяна
3

Там Продактом уже 10 лет работает девочка, которая кроме Яндекс ничего и не знает. Чего ей еще делать то, кроме, как копировать. Сидишь на стуле, зарплата капает. В целом, не самый плохой сервис.

Ответить

Марьяна Чеховская

Ivano
4

Пускай еду развозят, у них это лучше получается. Или навик допиливают, который частенько в какой-нибудь Шарик тебя перекидывает, когда ты по трешке едешь

Ответить

Ivano Digital

Марьяна
0

Согласен. Если есть команда, в которой работают фанаты своего дела, передовики, создатели, которые делают что-то лучше всех, то почему Президент РФ личным указом распределяет народные деньги какой-то компашке с девочкой, которая только копирует. Лучше бы гранты выдавали таким инноваторам, как 2Gis. 

Ответить

Марьяна

Ivano
0

Все мы смертные, все ошибки совершаем..Даже В.В.

Ответить

Maxim Podgornyi

Михаил
1

Согласен! 2ГИС максимально точно показывает автобусы

Ответить

Алексей Штейн

Михаил
–1

2гис в питере не такой точных и не с такой большой базой отзывов, как яндекс

Ответить

Михаил Синицын

Алексей
0

При чем тут отзывы ? В этой новости суть не в отзывах, а в реализации проекта.

Написано что по собственным подсчётам аудитория 50 млн, ни один из ресурсов не подтвердит данную информацию, новость-вводит в заблуждение

Ответить

Пол Финч

Михаил
–1

Удивишься, но не так и давно. Плюс, сам Транспорт у Яндекса уже несколько лет работает, причем во всех крупных и не очень городах, а не как в 2ГИС только Москва, СПб и ещё небольшое количество городов (они есть ещё у них?).

Ответить

Олег

Пол
–4

Работает.

Ответить

Георгий Москалёв

2

То чувство, когда провел бесплатное А/В тестирование на картах 2ГИС

Ответить

Ekaterina Evstifeeva

2

слизывают инфу у 2ГИС

Ответить

Алексей Савельев

1

Не знаю дело привычки или нет, но пользоваться транспортом удобно, так как люблю минимализм, а там показывает именно автобус и ничего лишнего.
В картах флоу до фичи больше меня это отталкивает, субъективное мнение офк, но все же...

Ответить

Vitold Sedyshev

1

Ну теперь осталось обьединить с яндекс такси и яндекс едой и тыкать на карте на что откуда и куда привезти и конечно сложный иаршрут с поездом метро такси и доставкой еды к моменту прибытия :)

Ответить

Vitold Sedyshev

Vitold
0

А если пофантазировать то прилепить яндекс кассу и яндекс страховку и яндекс билеты и сразу покрыть TripIt и BookingCom

Ответить

Sergey Gerasimov

0

В Яндекс картах давно и Навигатор есть. Только без этих колхозных голосов звёзд и непонятно кого и непонятно зачем. Удобно, пользуюсь только Яндекс картами 😊

Ответить

Andrey Vasilev

Sergey
0

Парковку не оплатить.)

Ответить

Денис Кулагин

–1

Давно пора было это сделать. И так миллион приложений, ещё и логически связанные Карты и Транспорт разнесены по разным сущностям.

Теперь вопрос исключительно к специалистам по UX: как сделать так, чтобы комбайном было пользоваться также удобно, как и отдельным приложением, для сценария "где мой автобус/трамвай номер такой-то", а не только для случая "довези меня туда, знаю куда, не знаю только как".

Ответить

Vitold Sedyshev

Денис
0

Нужно отказаться от простых суенариев и диктовать пользовательские истории как доехать из точки а в точку б и сколько вариантов решений пооблемы (такси автобус метро каршеринг и тд) пишком тоже вариант

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Банк
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте БКС Банк
ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ
0
Яндекс.Драйв
Подписан
Отписаться
Яндекс.Драйву два года. Ностальгия по былому и совместный просмотр старых фотографий
Представляете, мы запустились в Москве всего два года назад с 750 машинами Kia Rio и Renault Kaptur. С тех пор наш авто…
59
Орта
Подписан
Отписаться
Как эффективно общаться с китайскими инвесторами: три поразительных вывода из нового опроса FleishmanHillard
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Юрий Малков
за день
Может телефон потому и стоит 1000 баксов, что сотни миллионов людей устраивает просто взять его в руки и пользоваться, как есть, зная, что это совершенно безопасно, удобно и клёво, не заморачиваясь установкой…
Bloomberg: Apple впервые позволит владельцам iPhone и iPad менять браузер и почту по умолчанию
Стартапер-пессимист
за неделю
Нормальный банк снимает комиссию только с одобренной и авторизованной операции. Снимать деньги за попытку оплаты - это полнейший бред и ещё одно доказательство, что с этим банком лучше не иметь дел.
«Тинькофф бизнес» берёт комиссию за неуспешную оплату клиента
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Роман Петерсон

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Spiker Spunreal

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Игорь Самсонов

Яндекс.Драйву два года…

ЯжПрограммист

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Alexander Isora

Яндекс.Драйву два года…

Дима Мельник

Российские разработчики…

ЯжПрограммист

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Andrey Vasilev

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Vitold Sedyshev

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Ярослав Елизов

Яндекс.Драйву два года…

Vitold Sedyshev

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Сергей Печёнин

Shema — игрушка и сонный…

Маркетплейс Главное

Ozon против партнёров, часть…

Vitold Sedyshev

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Vitold Sedyshev

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Денис Гордиенко

Инвестор для стартапа. Кому 500…

Сломалось

Поиск работает и подсказка…

Евгений Дроздов

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Nikolai Mikulin

Яндекс.Драйву два года…

Сломалось

Статья не публикуется
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }