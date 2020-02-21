«Карты» помогают горожанам решать множество задач: от поиска мест поблизости до построения маршрутов к ним. Всё это удобнее делать в одном приложении, а не переключаться. Поэтому мы будем развиваться транспортные сценарии именно в «Картах».

Мы уже видим, как растет число пользователей, которые используют транспортные сценарии в «Картах». Мобильная аудитория общественного транспорта в «Картах» выросла на 40% за прошлый год, пользователи стали строить в два раза больше маршрутов на городском транспорте. Аудитория приложений «Транспорт» и «Карты» во многом пересекается, и нас часто спрашивали, каким из приложений лучше пользоваться. Сейчас это точно «Яндекс.Карты».