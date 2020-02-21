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Отдельное приложение «Яндекс.Транспорт» прекратит работать в мае 2020 года.
«Яндекс» добавил «Транспорт» в приложение «Карты», сообщил vc.ru представитель компании. Отдельное приложение «Яндекс.Транспорт» продолжит работать до мая 2020 года.
В «Яндекс.Картах» появились все возможности «Транспорта», рассказали в компании. Например, отслеживать движение общественного транспорта в реальном времени в «Картах» можно с помощью кнопки «Транспорт» на главном экране — вид карты не изменится, остановки станут крупнее, а автомобильные дороги и иконки мест менее заметными, объяснил представитель «Яндекса».
В разделе «Мой транспорт» можно сохранять избранные маршруты и остановки. Там же отобразятся и данные, сохранённые в отдельном приложении «Транспорт».
Компания планирует добавить в «Яндекс.Карты» полное расписание транспорта и развивать алгоритмы построения маршрутов, чтобы приложение предлагало больше вариантов.
По собственным данным, ежемесячная аудитория «Яндекс.Карт» составляет 50 млн пользователей.
Зря. Я против. Вертайте все взад!
Справедливости ради замечу, что не было еще ни одного значимого обновления массовых сервисов чтобы пользователи, с разбегу не побежали кричать "Вертайте все назад", путая силу личной привычки и реальные качества продукта.
Меня полностью устраивает текущий продукт. У нового продукта нет для меня плюсов, но есть куча недостатков.
А то, что большинству крупных компаний пофиг на мнение пользователей - это факт.
Закрытие приложения и перенос в другое - это не значимое обновление сервиса, это его убийство и перенос в другой сервис.
Я, например, вообще не пользуюсь яндекс.картами, но постоянно пользуюсь транспортом. А теперь мне придётся ставить карты? Спасибо, но нет. Я лучше просто буду отслеживать транспорт в 2гисе
Я так кричал, когда Форсквер раздробили на две части. Ну и оказалось, что не зря было так много недовольных.
Все ради рекламы.
Яндекс становится таким же говноммэйлру
Хреново сделали. В транспорте можно было увидеть свой троллейбус по одному клику, в картах надо лезть в меню, там находить пункт транспорта - гораздо дольше и гимморнее.
Яндекс, сделай виджет, отображающий зафавориченный транспорт!
Потом Алису добавят, можно будет просто спросить
Ловите наркомана.
Вот когда Яндекс сделает наушники с Алисой (чтобы можно было нажать на кнопку/активировать ее голосом) - тогда будет удобно. А сейчас проще кнопку нажать, чем по 10 раз этой овце повторять.
Давно работает так в аирподсах вроде
Сири или Алиса? ;)
Да и та и другая одна просто вечно сидит и все подслушивает а вторую ткнуть надо она вечно спит
А нижними табами принципиально не пользуетесь? Зачем куда-то лезть...
Нижний таб отображает полную кашу всего что движется.
А мне надо узнать через сколько минут будет мой троллейбус на моей остановке.
Зачем делают комбайны? Чтобы заодно мне предложить какие-то ненужные говноуслуги?
Яндекс, иди в жопу.
Есть альтернативные приложения под iOS?
Там же слои будут. Хочешь включай, хочешь нет.
Да нахрен мне видеть карты, если мне нужно посмотреть где мой автобус?
Яндекс - гандоны. Это БЫЛО единственное приложение Яндекса, которым я пользовался практически ежедневно 2-3 раза в день. Чаше только Музыкой пользуюсь.
В Карты переходить не буду.
А Алиса разве расписание автобусов не показывает?
Вам Олега тут не хватает? Не надо Алису, не надо
голосовой поиск иногда вполне удобная тема, чтобы по интерфейсам не скакать. "Через сколько придет мой автобус?" - самый адекватный кейс его использования
Очень плохо. «Транспорт» удобное не замороченное как карты , функциональное приложение, более того не знаю как в мобильных версиях, но в десктопном приложение гугл уже кроет яндекс в СПб по актуальности маршрутов и рекомендациям.
Ужасно. На всех устройствах снёс Карты и поставил Транспорт, потому как меньше, быстрее и удобнее.
Потому, что Транспорт выполнял конкретную функцию: покажи мне где мой автобус.
Я прокладкой маршрута через Транспорт пользовался раз 5 всего.
В 2ГИС это реализовано уже сто лет назад, может вы еще скажите, что реализовали поиск по организациям ? Смешно читать.... И откуда инфа про 50 млн?? что за бред? Где могу ознакомиться с этой информацией ? Почему её нет в открытых источниках?
Это уже давно сделано, не сказал бы, что это новость. Как минимум, в версии 11.4 от 6 месяцев назад это уже упоминается...
Это уже давно реализовано в 2ГИС
Я.Карты бесполезный сервис..все под копирку слизывает у 2ГИС.
Там Продактом уже 10 лет работает девочка, которая кроме Яндекс ничего и не знает. Чего ей еще делать то, кроме, как копировать. Сидишь на стуле, зарплата капает. В целом, не самый плохой сервис.
Пускай еду развозят, у них это лучше получается. Или навик допиливают, который частенько в какой-нибудь Шарик тебя перекидывает, когда ты по трешке едешь
Согласен. Если есть команда, в которой работают фанаты своего дела, передовики, создатели, которые делают что-то лучше всех, то почему Президент РФ личным указом распределяет народные деньги какой-то компашке с девочкой, которая только копирует. Лучше бы гранты выдавали таким инноваторам, как 2Gis.
2гис в питере не такой точных и не с такой большой базой отзывов, как яндекс
При чем тут отзывы ? В этой новости суть не в отзывах, а в реализации проекта.
Написано что по собственным подсчётам аудитория 50 млн, ни один из ресурсов не подтвердит данную информацию, новость-вводит в заблуждение
Не знаю дело привычки или нет, но пользоваться транспортом удобно, так как люблю минимализм, а там показывает именно автобус и ничего лишнего.
В картах флоу до фичи больше меня это отталкивает, субъективное мнение офк, но все же...
Ну теперь осталось обьединить с яндекс такси и яндекс едой и тыкать на карте на что откуда и куда привезти и конечно сложный иаршрут с поездом метро такси и доставкой еды к моменту прибытия :)
А если пофантазировать то прилепить яндекс кассу и яндекс страховку и яндекс билеты и сразу покрыть TripIt и BookingCom
В Яндекс картах давно и Навигатор есть. Только без этих колхозных голосов звёзд и непонятно кого и непонятно зачем. Удобно, пользуюсь только Яндекс картами 😊
Давно пора было это сделать. И так миллион приложений, ещё и логически связанные Карты и Транспорт разнесены по разным сущностям.
Теперь вопрос исключительно к специалистам по UX: как сделать так, чтобы комбайном было пользоваться также удобно, как и отдельным приложением, для сценария "где мой автобус/трамвай номер такой-то", а не только для случая "довези меня туда, знаю куда, не знаю только как".
Нужно отказаться от простых суенариев и диктовать пользовательские истории как доехать из точки а в точку б и сколько вариантов решений пооблемы (такси автобус метро каршеринг и тд) пишком тоже вариант
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