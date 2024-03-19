Cервис мобильной аналитики Sensor Tower объявил о покупке конкурирующей data.ai Статьи редакции
Пока обе платформы продолжат работать отдельно.
- Платформа Sensor Tower, которая специализируется на анализе рынка мобильных приложений, объявила о покупке сервиса data.ai. Сделка позволит увеличить клиентскую базу, количество инструментов для аналитики и «присутствие в мире», отметила компания.
- Сумму и детали соглашения в Sensor Tower не раскрыли.
- Как пишет TechCrunch, в Sensor Tower перейдёт часть из 400 сотрудников data.ai, часть уволят. Сколько именно — неизвестно. При этом пока обе платформы продолжат работать независимо, для клиентов изменений не будет.
- Издание отмечает, что хотя Sensor Tower и data.ai продолжают конкурировать с другими игроками вроде SimilarWeb и AppFigures, они были крупнейшими соперниками.
- data.ai (до 2022 года называлась App Annie) основана в 2010 году. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Компания — один из ведущих в мире поставщиков данных о мобильных приложениях, который помогает отслеживать и анализировать статистику по загрузкам, активность использования и доходность. Американская Sensor Tower основана в 2013 году.
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ну правильно, не можешь избавиться от конкурента-купи его и конкурента больше нет 😁😁😁
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Раньше был выбор кому платить за аналитику рынка мобильных приложений, теперь выбора нет) Использование Сенсор Тауер теперь наверное еще дороже станет))
Опа, тред про аналитику мобилок. А есть где следить за приложениями, опубликованными в сторах за последний период? Совсем круто, если есть что-то из серии: все аппки за последний месяц в категории Lifestyle... и т.п? Но можно и без категорий, просто выгрузка того, что залито в стор за период с a по b? А то у appmagic есть топ-100[1000], где под шильдиком new висят приложухи 2017 года, видимо считает даже обновления...