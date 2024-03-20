Создание российского аналога GitHub отложили на неопределённый срок Статьи редакции
На его разработку планировали направить 1,3 млрд рублей.
- Эксперимент по созданию национального репозитория открытого кода, который планировали завершить до конца апреля 2024 года, отложен на неопределённый срок из-за отсутствия финансирования, рассказали «Ведомостям» источники в двух ИТ-компаниях.
- По словам собеседника газеты, близкого к правительству, сейчас ведётся работа с экспертным сообществом «по уточнению подходов» к реализации проекта. Акцент сместился на более активное использование ИИ в работе с данными и кодом.
- Создать отечественный репозиторий в сентябре 2021 года предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно постановлению правительства, эксперимент должен был продлиться с полтора года — с ноября 2022 года до апреля 2024-го.
- В декабре 2022 года Минцифры предложило выделить на реализацию проекта 1,3 млрд рублей, которые находятся без движения на счетах фонда «Росинфокоминвест». Он был создан правительством в 2007 году и получил 1,5 млрд рублей для инвестиций в российские ИТ-продукты на разных стадиях.
- Предполагалось, что деньги получит Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), ответственный за реализацию проекта, пояснили собеседники «Ведомостей». По словам одного из них, в дальнейшем фонд должен был передать деньги АНО «Открытый код», учреждённой VK, «Ростелекомом», «Иннополисом» и другими организациями. Но деньги в РФРИТ так и не поступили, утверждают источники в ИТ-компаниях.
- При этом в 2022 году в России появились частные платформы для совместной разработки и хостинга кода, напомнил гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Например, «Лукоморье» от «Ростелекома», «Сфера» от T1, GitFlame от «Иннополиса», «Мосхаб» правительства Москвы, GitVerse от «Сбера».
- Конкуренция между разными сервисами полезна, но создаёт проблему «разобщённости», отметила руководитель АНО «Открытый код» Надежда Кострюкова. По её словам, до конца мая 2024 года организация «планирует сформулировать идею создания надстройки для существующих в России репозиториев», которая позволит использовать один аккаунт и способ верификации для работы на разных платформах.
- Разработка национального репозитория — аналога GitHub — потребовала бы регулярных инвестиций в оборудование и обеспечение безопасности, пояснил технический директор ГК «Цифра» Павел Гриневич. Он оценил затраты в 300-500 млн рублей в год.
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Пиздец, дожили.
Даже распилить бабло не могут, суверенизаторы хуевы
я так понимаю неожиданно пилить стало нечего
Что то подозревают
оне даже скопировать бизнес модель на могут.. распилить бабки не могут, вякают с трибуны про кузькину мать, а потом их же исполнители седеют и крутят у виска. это лано привыкли, но теперь они даже до имитации бурной деятельности не дошли. "не думай о секундах с высока.." таймер уже два года щелкает..
Прост не было готового опенсорс решения аналогичного
А что случилось?)
"Но деньги в РФРИТ так и не поступили"
Ахахаах, по дороге в рфрит не туда свернули))
Маршрут перестроен 😄
Рендер сделают, как с новыми поездами РЖД, и уже можно считать создание
Ты кто такой что бы пушить спам?
было бы удивительно если бы не отложили
Мне тут пришёл инсайд, почему же так произошло. Короче, наши мудрые власти специально не дают охуевшим айтишникам эти 1,3 млрд, потому что понимают, что выделенные бабки закончатся сразу же.
Поэтому в секретных лабораториях Кремля прямо сейчас создают не имеющий аналогов искусственный интеллект, сильнее всех продуктов OpenAI вместе взятых. И вот он-то, этот ИИ, скоро сам сделает православный Гитхаб, увидев величие которого, все остальные репозитории просто закроются.
Такъ победим!
похоже на 3d ракету.. ии на газе будет работать?или на дровах..
В диктатурах самый умный в стране человек - это самый главный начальник. Аналог интеллекта ВВП, видимо, создают. Но чтобы не такой умный. А то еще составит конкуренцию
Ты не слегка, ты в край еб*улся
Иноагент поди?
Блокните уже этот вражеский сайт, пусть Яндекс через репозитии размещает весь код, это намного проще…
какбе git это не ftp сервер🤪 а яндекс к тому же жадная шарага и ей положить на гос интересы
Это всего 2500 подъемных выплат для накмников в таких регионах как Краснодарский край или ХМАО, а ведь надо еще дать им зарплату и подземные от МО
Сейчас в другое деньги нужно вкладывать. В противном случае можно уже ничего не начинать. Задавят.
Алё, EvaTeam уже давно сделала налог средств совместной разработки. Какие сбберы, яги сферы? Вы в список лидера включите пожалуйста.
😆 Даже под клон команду не смогли собрать, видимо?) Концепция "пездуйте фсе, у нас и без вас хватит ойтишников" провалилась с треском
А разговоров то было