В Роскачестве заявили, что Apple и Google смогут при необходимости заблокировать свои смартфоны в России Статьи редакции
У них есть такая «техническая» возможность.
- «Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства», — объяснил «РИА Новости» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
- По его словам, Apple может «полностью» отключить смартфоны. В таком случае пользователи «потеряют все данные». Владельцы Android смогут «спасти информацию», но сам телефон «вернуть к жизни без крупных трат почти невозможно».
- При этом в Роскачестве сомневаются, что корпорации пойдут на такой шаг. Им потребуются дополнительные инвестиции, чтобы «отделить» местных жителей от иностранцев, приезжающих в Россию по работе или к родственникам, говорит Кузьменко.
- Он также считает, что компании подорвут собственную репутацию и столкнутся с «многомиллионными» исками, поскольку в лицензионном соглашении «не прописаны подобные условия для блокировки».
- В 2022 году Apple приостановила поставки и продажи техники в Россию, ограничила использование Apple Pay и других своих сервисов, а также заморозила запуск рекламных кампаний в российском App Store.
- Тогда же продажу рекламы в своих сервисах в России приостановила Google. Позже отключила покупки и оплату подписок в Google Play, предупредила об отмене подписок на One, оформленных в России через App Store, и запретила загружать и обновлять платные приложения в России.
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А у Роскачества, видимо, такое желание. Ах, как было бы прекрасно, чтобы все смартфоны у россиян были "российского" производства.
Воинственные аборигены не знают что делать с наследием более высокоразвитой цивилизации…
Зачем это Роскачеству?
Со словом "могут" можно хуилиард статей обо всем на свете написать.
Это скорее про то, о чем роскачество мечтает, а не о том, что действительно может произойти.
В целом да.
Могут они, звучит как "давайте перейдем на Аврору (прости Господи) и такая возможность будет у нас". Тут скорее вопрос кто вероятнее использует эту возможность.
Эпол и Гугол ещё ничего и не начинали💪💪💪
А на болотах уже вой стоит. И вторая половина ждёт, что все вернётся взад
Поэтому нужно срочно всем переходить на отечественные смартфоны с мобильной ОС Болгенос с нескучными обоями.
С обоями с буквой Z
Или 4pda
что прям и огрызок разблокируют?...
Ахахаха, наивные, Гугл даже лучше тебя знает когда ты на горшок ходишь, а уж откуда ты приехал и где у тебя родственники и подавно.
А с чего мы вообще по этому поводу заговорили...?
вероятно кто-то хочет получить финансирование под разработку очередной оболочки под андроид, и нужно ссылаться на какие-нибудь «заявления компетентных органов и экспертов» что нам очень-очень нужен сувереннофон
только выиграли, создадут свой смартфон на эльбрусе весом в 5 кг, с дураком и монахинями
Простите сто за монахини?
Поэтому, если драка неизбежна - надо бить первым (с)
Странно что об этом заявляют именно в России. А то, что есть такая техническая возможность, и дураку понятно.
Откуда они вообще это взяли? Просто вкинули, что те могут? Ну они много чего еще могут, какой-то инфоповод создали
Вероятно, хотят чтобы покупали качественные смартфоны, на альтернативных указанным системах. Жаль, не указывают на каких
ну есть техническая возможность и ладно, понятное дело что это не будут делать хотя если вспомнить в какое время живём.....
В вечной борьбе Айфона с Андроидом победила Аврора.
Снятие блокировки Андроид решается простым удалением сервисов гугл) Хуавей и Сяоми в помощь.
В Роскачестве типа об этом не знали?
Бред) Но в любом случае не хочу прощаться со своим айфончиком
Поэтому их превентиво заблочат наши? 🤞
Вот вроде шутка, а страшно
Предположим, что это всё-таки возможно (такой таймлайн, чего уж вы).
С Android все немного проще - перепрошивка в некотором роде может защитить от этого. Хотя и не без потерь.
В этом смысле, возможно, самым выгодным вариантом может быть Huawei без встроенных сервисов Google. Там буквально все фоновые системные задачи завязаны на HMS, а не GMS.
Что касается айфонов, мне всегда не нравилась концепция, когда в кармане лежит устройство, арендованное за десятки тысяч, с закрытой системой и которое не принадлежит вам. Зато там лучшая по всем тестам съёмка видео. И на этом пожалуй всё.
Конечно, риски тоже ситуативные.
А Тим с фотки как будто что-то обидно кричит, если поверить, что айфоны и правда блокнут
Да-да, ютуб они (роскомпозор) уже заблокировали.
Что дальше? Заглушки на унитазы?
Дружище...
Они только сейчас осознали, что в теории такая возможность есть?
Грядет апокалипсис
я уже писал об этом, ежу понятно что это возможно, а роскачество очевидно просто хочет бабла запросить под шумок.
но этот пирожок страны нато берегут на особый случай, это тоже очевидно.
А почему только в России? Это можно ко всем применить.
Два года назад уже всё разжевали на этот счёт.
Набрасывают в инфополе чтоб потом обосновывать свои мутные делишки.
Сильное заявление, жаль, что это пук в лужу
мне может завтра кирпич на голову упасть и что теперь ,мне об этом заявлять ,хотеть этого или бояться? такой бред ...
Ага, все испугались и кинулись покупать другие, хотя... Какие другие?