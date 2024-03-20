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Полина Лааксо

В Роскачестве заявили, что Apple и Google смогут при необходимости заблокировать свои смартфоны в России Статьи редакции

У них есть такая «техническая» возможность.

  • «Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства», — объяснил «РИА Новости» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
  • По его словам, Apple может «полностью» отключить смартфоны. В таком случае пользователи «потеряют все данные». Владельцы Android смогут «спасти информацию», но сам телефон «вернуть к жизни без крупных трат почти невозможно».
  • При этом в Роскачестве сомневаются, что корпорации пойдут на такой шаг. Им потребуются дополнительные инвестиции, чтобы «отделить» местных жителей от иностранцев, приезжающих в Россию по работе или к родственникам, говорит Кузьменко.
  • Он также считает, что компании подорвут собственную репутацию и столкнутся с «многомиллионными» исками, поскольку в лицензионном соглашении «не прописаны подобные условия для блокировки».
Тим Кук. Источник: Fortune
  • В 2022 году Apple приостановила поставки и продажи техники в Россию, ограничила использование Apple Pay и других своих сервисов, а также заморозила запуск рекламных кампаний в российском App Store.
  • Тогда же продажу рекламы в своих сервисах в России приостановила Google. Позже отключила покупки и оплату подписок в Google Play, предупредила об отмене подписок на One, оформленных в России через App Store, и запретила загружать и обновлять платные приложения в России.

#новости #google #apple

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57 комментариев
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 Вадим Д.
У них есть такая «техническая» возможность

А у Роскачества, видимо, такое желание. Ах, как было бы прекрасно, чтобы все смартфоны у россиян были "российского" производства.

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S.Capusta

Воинственные аборигены не знают что делать с наследием более высокоразвитой цивилизации…

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2 комментария
Елена Партала

Зачем это Роскачеству?

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2 комментария
Accurate

Со словом "могут" можно хуилиард статей обо всем на свете написать.

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Антон Карась

Это скорее про то, о чем роскачество мечтает, а не о том, что действительно может произойти.

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Алекс

В целом да.
Могут они, звучит как "давайте перейдем на Аврору (прости Господи) и такая возможность будет у нас". Тут скорее вопрос кто вероятнее использует эту возможность.

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Печенька

Эпол и Гугол ещё ничего и не начинали💪💪💪

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Доктор Шкутко

А на болотах уже вой стоит. И вторая половина ждёт, что все вернётся взад

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Слегка Придурковатый

Поэтому нужно срочно всем переходить на отечественные смартфоны с мобильной ОС Болгенос с нескучными обоями.

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Zloy Marketolog

С обоями с буквой Z

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Тоже хочу
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Максим Ростокин

Или 4pda

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Вячеслав Зайцев

что прям и огрызок разблокируют?...

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4 комментария
Zloy Marketolog
Им потребуются дополнительные инвестиции, чтобы «отделить» местных жителей от иностранцев, приезжающих в Россию

Ахахаха, наивные, Гугл даже лучше тебя знает когда ты на горшок ходишь, а уж откуда ты приехал и где у тебя родственники и подавно.

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голубцы по акции

А с чего мы вообще по этому поводу заговорили...?

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Pavel Zakharov

вероятно кто-то хочет получить финансирование под разработку очередной оболочки под андроид, и нужно ссылаться на какие-нибудь «заявления компетентных органов и экспертов» что нам очень-очень нужен сувереннофон

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2 комментария
ELIFAS LEVi

только выиграли, создадут свой смартфон на эльбрусе весом в 5 кг, с дураком и монахинями

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Hox nap

Простите сто за монахини?

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1 комментарий
Dmitrii Alekseevich

Поэтому, если драка неизбежна - надо бить первым (с)

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Accurate

Странно что об этом заявляют именно в России. А то, что есть такая техническая возможность, и дураку понятно.

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Erofeev

Откуда они вообще это взяли? Просто вкинули, что те могут? Ну они много чего еще могут, какой-то инфоповод создали

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Dmitrii Alekseevich

Вероятно, хотят чтобы покупали качественные смартфоны, на альтернативных указанным системах. Жаль, не указывают на каких

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1 комментарий
flash

ну есть техническая возможность и ладно, понятное дело что это не будут делать хотя если вспомнить в какое время живём.....

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Griby Lenina

В вечной борьбе Айфона с Андроидом победила Аврора.

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Максим Ростокин

Снятие блокировки Андроид решается простым удалением сервисов гугл) Хуавей и Сяоми в помощь.

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2 комментария
Тоже хочу

В Роскачестве типа об этом не знали?

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vobla

Бред) Но в любом случае не хочу прощаться со своим айфончиком

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Горка Тлетов

Поэтому их превентиво заблочат наши? 🤞

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голубцы по акции

Вот вроде шутка, а страшно

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2 комментария
Константин Суворов

Предположим, что это всё-таки возможно (такой таймлайн, чего уж вы).

С Android все немного проще - перепрошивка в некотором роде может защитить от этого. Хотя и не без потерь.

В этом смысле, возможно, самым выгодным вариантом может быть Huawei без встроенных сервисов Google. Там буквально все фоновые системные задачи завязаны на HMS, а не GMS.

Что касается айфонов, мне всегда не нравилась концепция, когда в кармане лежит устройство, арендованное за десятки тысяч, с закрытой системой и которое не принадлежит вам. Зато там лучшая по всем тестам съёмка видео. И на этом пожалуй всё.

Конечно, риски тоже ситуативные.

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панкратович

А Тим с фотки как будто что-то обидно кричит, если поверить, что айфоны и правда блокнут

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Александр Кайт

Да-да, ютуб они (роскомпозор) уже заблокировали.
Что дальше? Заглушки на унитазы?

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Горка Тлетов

Дружище...

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Aina Timo / wdroid.net

Они только сейчас осознали, что в теории такая возможность есть?

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Морковкин

Грядет апокалипсис

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Ginger Man

я уже писал об этом, ежу понятно что это возможно, а роскачество очевидно просто хочет бабла запросить под шумок.
но этот пирожок страны нато берегут на особый случай, это тоже очевидно.

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Тимур Маркин

А почему только в России? Это можно ко всем применить.

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Peter Dmitrienko

Два года назад уже всё разжевали на этот счёт.
Набрасывают в инфополе чтоб потом обосновывать свои мутные делишки.

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Чай поставьте

Сильное заявление, жаль, что это пук в лужу

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Юрий Петраков

мне может завтра кирпич на голову упасть и что теперь ,мне об этом заявлять ,хотеть этого или бояться? такой бред ...

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Тимур Маркин

Ага, все испугались и кинулись покупать другие, хотя... Какие другие?

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54 комментария
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