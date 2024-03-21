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Артур Томилко

Минцифры запланировало создать систему для выявления «дипфейков» Статьи редакции

Её эффективность будет зависеть от вычислительных ресурсов и содействия онлайн-платформ, считают эксперты.

  • О планах по созданию платформы для выявления созданных с помощью ИИ фейков «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры. Разработать её в конце 2023 года поручил премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Когда планируется запустить систему и кто займётся её поддержкой, собеседник газеты не уточнил. По его словам, на этапе обсуждения было «предложено предварительно провести научно-исследовательские работы по обозначенной тематике».
  • Разработка могла бы определять в видео и изображениях неестественные изменения или аномалии. Впрочем, логичнее было бы выявлять не внешние признаки дипфейка, а использование конкретной технологии, считают в компании-поставщике систем ИТ-безопасности T.Hunter.
  • Одно из возможных решений — поисковый робот, который сканирует видео, проверяет его уникальность и вероятность того, что оно сгенерировано, говорит гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков. Но подобный подход потребует большого количества вычислительных ресурсов, отмечает он. Такие мощности может обеспечить крупный игрок российского телеком- или ИТ-рынка.
  • Инструмент, который планирует создать Минцифры, может быть реализован в виде плагина для браузера, который автоматически сканирует сайты на наличие ИИ-контента, рассуждает собеседник газеты на рынке. Однако для мониторинга соцсетей нужно будет получать доступ к API той или иной платформы и разрабатывать специальное ПО.
  • Некоторые платформы, в том числе YouTube и сервисы Meta (признана в России экстремистской и запрещена), уже заявили о планах обязать пользователей маркировать созданный ИИ контент. А нейросеть Sora от OpenAI помечает сгенерированные видео водяными знаками.

#новости #минцифры

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37 комментариев
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 Ян Царев

Кек, пока разработают уже будет совсем совсем поздно)

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Марат Яз

Думаю подобные системы будут разработаны частными компаниями и гораздо быстрее минцифры.

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Марат Яз

А вообще технология создания дипфейков очень помогла бы делу пропаганды, так что задача у минцифры сложнее чем может показаться выявлять только дипфейки "недружественных стран".

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Вадим Д.

Надо ещё наши не трогать (-:

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3216q114

Вообще уже давно помогает

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Андрей Вечерний

Частные компании сами за себя плотют, а кто даст денек Минцифрам?)

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Марат Яз

Такой сервис можно монетизировать, вы же не платите за поиск однако он есть, потому что монитизирует аудиторию.

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Андрей Вечерний

Вы не туда мыслите.
Для Минцифры создание такого сервиса и есть монетизация.

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Марат Яз

Тут согласен. Экономика типа РОЗ - распил, откат, занос...

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Sergey Folps

Ну подожди, по традиции первый коммент под постом должен всех и все обосрать иначе не залайкают

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Подментованный кот

Так Минцифры же это будет делать через подрядчика, частную компанию.

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Мирон Евграфов

Только хотел об этом сказать)

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Вадим Д.

Дело хорошее, только вот насколько точна будет система, сколько времени и средств потребуется?

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Андрей Вечерний

Семь триллиардов для запуска прототипа этим господам

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Котик Котиков

На рендер

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Вадим Д.

На красивый рендер!

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Вадим Д.

Это на подготовку ТЗ (-:

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Котик Котиков

Чем больше времени, тем больше средств. Минцифры точно будет в большом плюсе

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Котик Котиков

Что в результате будет точно, так это освоение дип бюджета

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Domorost

Не совсем понятно - почему нужно делать глобальную систему проверки? Ведь есть текстовые новости - очень много фейков, система самоорганизуется посредством штрафов и прочих разумных мер, так мы получаем сми, которые не кидают бесконечные фейки.
Нет ли идеи что также должна работать история с дипфейком - если сайт с большой аудиторией или инфлюенсер опубликовал непроветренную информацию - штраф.

Это ведь разумно, кажется, и не придется многие ресурсы при этом расходовать на постоянную работу поискового робота.

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Марат Яз

Утопично. Особенно у нас. У нас что есть фейк а что нет решает государство и сугубо в своих интересах.

И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой. .

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Слегка Придурковатый

Максут, тебе там совсем заняться нечем?

P.S. Паршина-то навещаешь? Передачки носишь? Как он там в СИЗО, бодр и весел?

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Nix Green

Свежо предание

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Андрей Вечерний

.

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местный житель

Там будет игнор лист для "важных" персон

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Николай Обухов

Вкусно и

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Андрей Вечерний
ак мы получаем сми, которые не кидают бесконечные фейки

В натуре дело говоришь

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Aina Timo / wdroid.net

Зря. В данный момент ту дичь, что несут говорящие головы, как раз можно списать на дипфейки. Что станет невозможным когда/если появится массовый/доступный инструмент выявляющий дипфейки

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Укладчик стекловаты

А рендеры будут?

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Ярослав Богданов

Ага, потом окажется что финансирование не дошло и проект отложили на неопределенное время

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Юрий Б.
Её эффективность будет зависеть от вычислительных ресурсов

Вон Nvidia позавчера презентовала новые чипы, у них есть дата центры для машинного обучения, надо просто с Nvidia запартнериться и там все распознает в лучшем виде

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Император Нолимоций
надо просто с Nvidia запартнериться

России. В 2024 году.

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Юрий Б.

Ладно, а облако МТС? Яндекс? Сбер-клауд, в конце концов? Там же могут предложить решения. Чипы, я слыхал, можно легко возить, об этом много написано было

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Eddie II

Чипсы

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Император Нолимоций
Её эффективность будет зависеть от

...того, позвонили из АП, МО или РКН и сказали, что это видео является дипфейком, а это не является, или не позвонили.

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Олег Воронов

Думаю, полезней было бы создать систему для выявления DickPick'ов

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Марат

либо они не понимают во что ввязываются, либо просто попилить денег хотят. определить надежно фейк не могут даже сами компании разработчики ии. и чем дальше, тем хуже оно будет определяться

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