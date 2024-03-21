Минцифры запланировало создать систему для выявления «дипфейков» Статьи редакции
Её эффективность будет зависеть от вычислительных ресурсов и содействия онлайн-платформ, считают эксперты.
- О планах по созданию платформы для выявления созданных с помощью ИИ фейков «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры. Разработать её в конце 2023 года поручил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Когда планируется запустить систему и кто займётся её поддержкой, собеседник газеты не уточнил. По его словам, на этапе обсуждения было «предложено предварительно провести научно-исследовательские работы по обозначенной тематике».
- Разработка могла бы определять в видео и изображениях неестественные изменения или аномалии. Впрочем, логичнее было бы выявлять не внешние признаки дипфейка, а использование конкретной технологии, считают в компании-поставщике систем ИТ-безопасности T.Hunter.
- Одно из возможных решений — поисковый робот, который сканирует видео, проверяет его уникальность и вероятность того, что оно сгенерировано, говорит гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков. Но подобный подход потребует большого количества вычислительных ресурсов, отмечает он. Такие мощности может обеспечить крупный игрок российского телеком- или ИТ-рынка.
- Инструмент, который планирует создать Минцифры, может быть реализован в виде плагина для браузера, который автоматически сканирует сайты на наличие ИИ-контента, рассуждает собеседник газеты на рынке. Однако для мониторинга соцсетей нужно будет получать доступ к API той или иной платформы и разрабатывать специальное ПО.
- Некоторые платформы, в том числе YouTube и сервисы Meta (признана в России экстремистской и запрещена), уже заявили о планах обязать пользователей маркировать созданный ИИ контент. А нейросеть Sora от OpenAI помечает сгенерированные видео водяными знаками.
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Кек, пока разработают уже будет совсем совсем поздно)
Думаю подобные системы будут разработаны частными компаниями и гораздо быстрее минцифры.
А вообще технология создания дипфейков очень помогла бы делу пропаганды, так что задача у минцифры сложнее чем может показаться выявлять только дипфейки "недружественных стран".
Надо ещё наши не трогать (-:
Вообще уже давно помогает
Частные компании сами за себя плотют, а кто даст денек Минцифрам?)
Такой сервис можно монетизировать, вы же не платите за поиск однако он есть, потому что монитизирует аудиторию.
Вы не туда мыслите.
Для Минцифры создание такого сервиса и есть монетизация.
Тут согласен. Экономика типа РОЗ - распил, откат, занос...
Ну подожди, по традиции первый коммент под постом должен всех и все обосрать иначе не залайкают
Так Минцифры же это будет делать через подрядчика, частную компанию.
Только хотел об этом сказать)
Дело хорошее, только вот насколько точна будет система, сколько времени и средств потребуется?
Семь триллиардов для запуска прототипа этим господам
На рендер
На красивый рендер!
Это на подготовку ТЗ (-:
Чем больше времени, тем больше средств. Минцифры точно будет в большом плюсе
Что в результате будет точно, так это освоение дип бюджета
Не совсем понятно - почему нужно делать глобальную систему проверки? Ведь есть текстовые новости - очень много фейков, система самоорганизуется посредством штрафов и прочих разумных мер, так мы получаем сми, которые не кидают бесконечные фейки.
Нет ли идеи что также должна работать история с дипфейком - если сайт с большой аудиторией или инфлюенсер опубликовал непроветренную информацию - штраф.
Это ведь разумно, кажется, и не придется многие ресурсы при этом расходовать на постоянную работу поискового робота.
Утопично. Особенно у нас. У нас что есть фейк а что нет решает государство и сугубо в своих интересах.
И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой. .
Максут, тебе там совсем заняться нечем?
P.S. Паршина-то навещаешь? Передачки носишь? Как он там в СИЗО, бодр и весел?
Свежо предание
.
Там будет игнор лист для "важных" персон
Вкусно и
В натуре дело говоришь
Зря. В данный момент ту дичь, что несут говорящие головы, как раз можно списать на дипфейки. Что станет невозможным когда/если появится массовый/доступный инструмент выявляющий дипфейки
А рендеры будут?
Ага, потом окажется что финансирование не дошло и проект отложили на неопределенное время
Вон Nvidia позавчера презентовала новые чипы, у них есть дата центры для машинного обучения, надо просто с Nvidia запартнериться и там все распознает в лучшем виде
России. В 2024 году.
Ладно, а облако МТС? Яндекс? Сбер-клауд, в конце концов? Там же могут предложить решения. Чипы, я слыхал, можно легко возить, об этом много написано было
Чипсы
...того, позвонили из АП, МО или РКН и сказали, что это видео является дипфейком, а это не является, или не позвонили.
Думаю, полезней было бы создать систему для выявления DickPick'ов
либо они не понимают во что ввязываются, либо просто попилить денег хотят. определить надежно фейк не могут даже сами компании разработчики ии. и чем дальше, тем хуже оно будет определяться