«Авито Недвижимость» запустила ипотечный сервис Статьи редакции
Заявку можно подать через сайт или приложение.
- «Авито Недвижимость» в тестовом режиме запустила собственный бесплатный сервис для подбора и оформления ипотеки. К сервису подключены 30 банков. Ответ от них будет известен в течение 24 часов, утверждают в компании.
- Чтобы подключиться к сервису, надо заполнить заявку на сайте или в мобильном приложении «Авито». Для подачи анкеты нужен паспорт и СНИЛС. После с пользователем свяжется ипотечный консультант «Авито», он уточнит условия и расскажет, как редактировать анкету и загрузить другие документы.
- Пользователи «Авито» смогут получить скидку от банка за счёт снижения процентной ставки по кредиту. Скидка будет распространяться на базовые ипотечные программы, её максимальный размер будет зависеть от выбранного банка.
- Воспользоваться сервисом можно до выбора объекта, предложение от банка действует в течение трёх месяцев.
- Подбор ипотеки есть и у других сервисов поиска недвижимости. Например, у «Циана» и «Яндекс Недвижимости».
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От авито чего-то хорошего и надежного ожидать не приходится.
Подал заявку - бан аккаунта в подарок. И общение с тупейшей поддержкой в виде кэшбека)
Да пусть хоть все запустят, какой толк в этом, если ставка конская
Покупка квартиры на Авито - это кринж
Какая стратегия развития у Авито: запускать все подряд?
Какую скидку дают интересно, есть ли смысл этим пользоваться