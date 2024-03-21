Сервисы
Маша Цепелева

«Авито Недвижимость» запустила ипотечный сервис Статьи редакции

Заявку можно подать через сайт или приложение.

  • «Авито Недвижимость» в тестовом режиме запустила собственный бесплатный сервис для подбора и оформления ипотеки. К сервису подключены 30 банков. Ответ от них будет известен в течение 24 часов, утверждают в компании.
  • Чтобы подключиться к сервису, надо заполнить заявку на сайте или в мобильном приложении «Авито». Для подачи анкеты нужен паспорт и СНИЛС. После с пользователем свяжется ипотечный консультант «Авито», он уточнит условия и расскажет, как редактировать анкету и загрузить другие документы.
  • Пользователи «Авито» смогут получить скидку от банка за счёт снижения процентной ставки по кредиту. Скидка будет распространяться на базовые ипотечные программы, её максимальный размер будет зависеть от выбранного банка.
  • Воспользоваться сервисом можно до выбора объекта, предложение от банка действует в течение трёх месяцев.
  • Подбор ипотеки есть и у других сервисов поиска недвижимости. Например, у «Циана» и «Яндекс Недвижимости».

#новости #авито

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6 комментариев
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 Silver Surfer

От авито чего-то хорошего и надежного ожидать не приходится.

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Укладчик стекловаты

Подал заявку - бан аккаунта в подарок. И общение с тупейшей поддержкой в виде кэшбека)

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Борис

Да пусть хоть все запустят, какой толк в этом, если ставка конская

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Тоже хочу

Покупка квартиры на Авито - это кринж

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Тоже хочу

Какая стратегия развития у Авито: запускать все подряд?

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Центр принятия решений

Какую скидку дают интересно, есть ли смысл этим пользоваться

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3 комментария
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