«Авто.ру» представил нейросеть для оценки состояния автомобиля по фото Статьи редакции
Её результаты учитывают при прогнозировании «справедливой» стоимости машины.
- Система сканирует фотографии в объявлении и реагирует на дефекты кузова и салона — царапины, потёртости, сколы и следы некачественного ремонта или коррозии, рассказали в «Авто.ру». Она также изучает историю ДТП и обслуживания машины.
- После этого нейросеть присваивает автомобилю категорию состояния от плохой до отличной, которая учитывается при формировании прогноза «справедливой» цены.
- Инструмент доступен всем пользователям сервиса при просмотре объявлений с «подходящими для анализа фотографиями» — их критерии в компании не назвали. Они смогут увидеть оценку стоимости автомобиля с учётом его состояния.
- Нейросеть обучали на данных о более чем 100 тысячах автомобилей, которые прошли осмотр и оценку профессионалами — специалистами дилерских центров, заявили в «Авто.ру».
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я так понимаю создатели никогда не приезжали к корыту, у которого по фото состояние было лучше нового
А еще мотор стучит, в салоне воняет, в багажнике дырка
Интересно, насколько помытость машины влияет на оценку.
Сомнительно, но окей
Сначала научились бы люди фотографировать нормально
Это примерно будет как:
1) Нет видимых повреждений - Отлично
2) Есть видимые повреждения, но не тотал - Средне
3) Тотал - плохо
А Авто ру перестал уже парсить контент с авито?) А то когда сервис существует только за счет высоких позиций в поиске своего родительского проекта, но качества не предоставляет адекватного, только одним маркетингом не будешь доволен.. https://roem.ru/20-05-2019/277818/vorovat-s-iskusstvennym-umom/
новый gpt-оптимизатор от артурчика для подготовки фотографий к проверки стоимости на автор.ру не за горами
Photoshop против Неросети
Обучена на сотнях румяных перекупов с липкими пальцами и сумкой кэша через плечо
Скорее всего это функция больше нацелена на продавцов - наша нейросеть посчитала, что ваше авто корыто. Отправьте слово 'Шпаклевка' за n рублей на наш короткий номер и мы об этом никому не скажем.
Очень странная вещь. Какие-то большие дефекты и так видно, помощь нужна со крытыми, а с этим нейросеть не поможет. Да и кузов дело такое, главное что по мотору и тд.
Весьма странный тезис. У разных автомобилей "главное" свое. Для тех же японцев главное как раз кузов, потому что контрактный мотор покупается за копейки и ставится в гаражном сервисе за 3 дня :)
Ну такое. Если кузов весь в шпатле и из баллончика крашен - что там нейросеть оценит?
Бесполезная приспособа, решили напомнить о себе с модным словом "нейросеть"
Везде нейросеть. Сейчас по моему уже сложно представить какую-то сферу без неё. Но с другой стороны тоже хорошо. Будет исключён человеческий фактор при анализе состояния авто. Хорошо что ещё будет изучена история дтп и обслуживания авто. Это очень важно при выборе авто.
Не бита,не крашена,не фотографирована..
Ого, даже они пытаются идти в ногу со временем) Классно