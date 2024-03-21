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Артур Томилко

«Авто.ру» представил нейросеть для оценки состояния автомобиля по фото Статьи редакции

Её результаты учитывают при прогнозировании «справедливой» стоимости машины.

  • Система сканирует фотографии в объявлении и реагирует на дефекты кузова и салона — царапины, потёртости, сколы и следы некачественного ремонта или коррозии, рассказали в «Авто.ру». Она также изучает историю ДТП и обслуживания машины.
  • После этого нейросеть присваивает автомобилю категорию состояния от плохой до отличной, которая учитывается при формировании прогноза «справедливой» цены.
  • Инструмент доступен всем пользователям сервиса при просмотре объявлений с «подходящими для анализа фотографиями» — их критерии в компании не назвали. Они смогут увидеть оценку стоимости автомобиля с учётом его состояния.
Изображение «Авто.ру» 
  • Нейросеть обучали на данных о более чем 100 тысячах автомобилей, которые прошли осмотр и оценку профессионалами — специалистами дилерских центров, заявили в «Авто.ру».

#новости #автомобили

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18 комментариев
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 Дмитрий Зима

я так понимаю создатели никогда не приезжали к корыту, у которого по фото состояние было лучше нового

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Sokol

А еще мотор стучит, в салоне воняет, в багажнике дырка

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Вася Пражкин

Интересно, насколько помытость машины влияет на оценку.

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умный человек

Сомнительно, но окей

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Эрнест Вам Дамович

Сначала научились бы люди фотографировать нормально

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Никита Мудрый

Это примерно будет как:
1) Нет видимых повреждений - Отлично
2) Есть видимые повреждения, но не тотал - Средне
3) Тотал - плохо

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Domorost

А Авто ру перестал уже парсить контент с авито?) А то когда сервис существует только за счет высоких позиций в поиске своего родительского проекта, но качества не предоставляет адекватного, только одним маркетингом не будешь доволен.. https://roem.ru/20-05-2019/277818/vorovat-s-iskusstvennym-umom/

Как Avito тренировал нейросеть Яндекса/Auto.ru…
Avito поставил искусственный интеллект на оборонительные рубежи, в Яндексе, интеллект той же…
roem.ru
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under construction

новый gpt-оптимизатор от артурчика для подготовки фотографий к проверки стоимости на автор.ру не за горами

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Тоже хочу

Photoshop против Неросети

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ivan krapivin

Обучена на сотнях румяных перекупов с липкими пальцами и сумкой кэша через плечо

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Dmitrii Alekseevich

Скорее всего это функция больше нацелена на продавцов - наша нейросеть посчитала, что ваше авто корыто. Отправьте слово 'Шпаклевка' за n рублей на наш короткий номер и мы об этом никому не скажем.

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Борис

Очень странная вещь. Какие-то большие дефекты и так видно, помощь нужна со крытыми, а с этим нейросеть не поможет. Да и кузов дело такое, главное что по мотору и тд.

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Alexey Ivanov
Да и кузов дело такое, главное что по мотору и тд.

Весьма странный тезис. У разных автомобилей "главное" свое. Для тех же японцев главное как раз кузов, потому что контрактный мотор покупается за копейки и ставится в гаражном сервисе за 3 дня :)

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Ияза Гара

Ну такое. Если кузов весь в шпатле и из баллончика крашен - что там нейросеть оценит?

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Центр принятия решений

Бесполезная приспособа, решили напомнить о себе с модным словом "нейросеть"

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Stanislav Barkov

Везде нейросеть. Сейчас по моему уже сложно представить какую-то сферу без неё. Но с другой стороны тоже хорошо. Будет исключён человеческий фактор при анализе состояния авто. Хорошо что ещё будет изучена история дтп и обслуживания авто. Это очень важно при выборе авто.

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Арина Коновалова

Не бита,не крашена,не фотографирована..

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Лидия Стельмах

Ого, даже они пытаются идти в ногу со временем) Классно

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15 комментариев
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