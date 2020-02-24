Стартапы недели: прибор для смягчения мигрени, сервис для упрощения нейросетей и другие

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в «Стартапе дня» были три стартапа обычных, один корпоративный и два объявления.

Pendulum помогает диабетикам таблетками с пробиотиками. Никакой химии, а жизнь становится лучше!

DarwinAI упрощает нейронные сети. Они продолжают работать «почти так же», но становятся быстрее и прозрачнее для анализа.



Theranica производит прибор для смягчения симптомов мигрени. Тот бьет человека слабым током и от этого боль спадает — звучит как магия, но это работает.



Один российский банк очень красиво решает проблему бюджетников, которые обязаны получать деньги только на карту МИР. Ни лишнего пластика, ни виртуальных карт, а деньги приходят!



Устройство Theranica

Объявление №1: Уже 2 марта начинается наша (United Investors) школа венчурных инвестиций для бизнес-ангелов. 3 недели, час в день, лекции и домашние задания - на выходе студент должен знать, зачем, как и почему он может инвестировать в стартапы.

United Investors договорился с Нетология-групп о сотрудничестве с их акселератором. Они умеют разгонять образовательные проекты, но не готовы инвестировать в каждый — Нетология это всё-таки не фонд.

Зато инвестиции участник акселератора может получить на площадке United Investors от бизнес-ангела. В итоге получается win-win-win для всех участников. Так что мы ищем образовательные проекты с выручкой и желанием её увеличить. Приходите к нам, United Investors поможет с поиском инвестиций, а Нетология с развитием бизнеса.

Объявление №2: По почте продолжает приходить рассылка с венчурными сделками дня.

Сегодняшний выпуск:

Американский поставщик технологий для соблюдения законов о конфиденциальности данных OneTrust привлек $210 млн в раунде B.

Американская биофармацевтическая компания Spruce Biosciences, которая разрабатывает лекарства от редких эндокринных заболеваний — $88 млн в раунде B.



Американский сервис для найма медсестер и санитарок IntelyCare — $45 млн в раунде B.



Компании отобраны без всякой вкусовщины, это не то, что кому-то нравится или интересно, это просто самые большие раунды за день. Голая правда.

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И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет.

Lambda School без новостей и это плохие новости, Qapa, Feidee и Painty просто без новостей, а Poshmark, DataCamp без новостей растут.

Летят

Aryaka ускоряет Интернет для B2B клиентов за счет использования выделенных каналов между городами присутствия.

В мае стартап привлек 50 миллионов долларов инвестиций, у него явно всё хорошо.

EquipmentShare — американский маркетплейс аренды строительной техники: бульдозеров, подъёмных кранов и тому подобного.

Формально важных событий за год у компании не было, но пресса пишет о стартапе так хорошо, что это не укладывается в стандартное «растет без новостей».

Forbes, например, пишет о выручке в $300 млн и положительной EBITDA в $150 млн. Я в такие числа не верю, они ни с чем не бьются, но сам факт, что у кого-то они уложились в голове прекрасен для EquipmentShare, хоть и плох для американской прессы.

Wattpad начинался как Web 2.0 сайт для графоманов. Непризнанные гении пишут рассказы и романы почти в прямом эфире, читатели обсуждают новые главы, подсказывают сюжетные ходы на будущее или просят оживить главного героя. Те, кто не хотят работать бета-тестерами, читают финальные версии произведений, они из сервиса никуда не пропадают.

Последние годы Wattpad борется за качество контента, поднимает хороших авторов, деприоритезирует в выдаче графоманов и это приносит свои плоды. В 2019 году стартап заключил множество разнообразных лицензионных договоров — по сути превратился в издательство. Растут и платные продукты в приложении.

О TikTok я впервые написал, ещё когда он назывался musical.ly. Дальше за проектом следить глупо – вы и так знаете, что он рвет чарты.

Борются

Button — маркетплейс CPA-интеграций для мобильных приложений. Разработчик регистрируется один раз, выбирает релевантные своей теме кнопки и расставляет их по продукту.

На карточке ресторана он ставит значок «заказать» (Opentable), на адресе — «доехать» (Uber), на названии песни — «прослушать» (iTunes) и так далее пока не надоест.

Просмотр статистики происходит в едином дашборде, оплата по единому счету, но главное — сама возможность работы с крупными партнерами для мелких приложений.

В июне стартап привлек очередной раунд инвестиций — 30 миллионов долларов. В октябре Button объявил, что через него оказано услуг на $2 млрд. Число выглядит очень внушительно, но надо правильно его читать.

Стартап суммирует в пресс-релизе стоимость для конечных клиентов, если поездка на Uber стоила $10, то именно эти $10 и учтены. Сам Button при этом заработал, наверное, от 50 центов до доллара, а потом половину отдал разработчику приложения – донору трафика. Чистая выручка стартапа за много лет — $50-100 млн, сопоставима с общей суммой инвестиций.

VestiAire Collective — доска объявлений о продаже брендового и дорогого секонд-хенда. Стартап взял на себя роль посредника в каждой сделке, все посылки проходят через него.

У продавца и покупателя нет проблем с анонимностью и безопасностью, брендовые вещи проверяются на подлинность, но плата за это — комиссия с каждой покупки.

В Европе компания давно лидирует по доле рынка, пару лет назад они обещали завоевать США и, видимо, не получилось. В июне стартап привлёк €40 млн инвестиций для захвата Азии и Латинской Америки, с нуля всё растет хорошо. Продуктовая новость года – появление доверенных продавцов, которые могут слать товары напрямую.

Английский Thriva продаёт подписку на медицинские анализы. Он присылает на дом «комплект молодой медсестры», клиент сам себе укалывает пальчик и по почте отправляет стартапу образец крови.

Thriva пересылает пробирку в партнерскую лабораторию и на следующий день показывает пользователю результаты с красивыми графиками и предупреждениями, что «тут риск», а там «надо быть внимательнее».

Никакого Theranos-подобного обещания нет и в помине, само исследование происходит абсолютно стандартно, вся новизна — в регулярности и самообслуживании.

В июле стартап привлёк 6,5 млн фунтов инвестиций — для него это много. Тогда же он объявил о 100 тысячах пользователей, но учел в них всех, кто хоть раз попробовал сервис, а не постоянных клиентов.

1stdibs стартовал во Франции ещё в 2001 году, сейчас главный рынок для него США. Его продукт — маркетплейс предметов роскоши: картины, часы, украшения, вычурная мебель и тому подобное.

Товары встречаются совершенно разные, на одной странице соседствуют сумочки и за $600, и за $60 000, но большинство цен всё-таки скорее для миллионеров, чем для программистов.

Продаются и новые вещи (от производителей), и подержанные (от всяких скупщиков-перекупщиков), но в хорошем состоянии. Обычный человек одну вещь продать не может, работа только с профессионалами.

Сразу после моего образа компания привлекла новый раунд инвестиций — и это после нескольких лет затишья. Сумма составила $76 млн, оценка «значительно более $500 млн» (по сравнению с $300 млн в 2015 году). Пиар дал и новый намёк на оборот платформы — порядка $500 тысяч в день, и это в пять раз больше, чем звучало в 2017 году.

В такой рост верится с трудом, но снаружи правду не узнать. Забавный факт: я заходил на 1stdibs как раз год назад, когда писал о них в блоге, а рекламу проекта Facebook до сих пор показывает. Вот так и расходуются $76 млн.

Сдался

NowFloats — конструктор сайтов для индийского малого бизнеса. В 2017 году он считал своим преимуществом простоту. Для управления сайтом не требовался интернет, достаточно было отправлять ключевые слова в СМС.

Идея не оправдалась совсем, проект превратился в обычный клон Wix. В конце года стартап продался по оценке порядка $23 млн — это меньше, чем сумма набранных когда-то инвестиций.

Все материалы «Стартап дня» можно оперативно читать в Телеграме, Facebook, ВК или на моем сайте.

В понедельник 2 марта, в 16:00 я встречаюсь в GrowUp со всеми желающими.

Живая очередь, разговор один на один. Если вам есть что спросить, о чем посоветоваться, что показать — приходите.

Красивейший коворкинг GrowUp на Баррикадной: Москва, Большая Грузинская улица, дом 12 строение 2. На ресепшен говорите пароль «на встречу с Александром Горным»