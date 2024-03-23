Сервисы
Артур Томилко

Суд в Испании постановил временно заблокировать Telegram в стране из-за пиратского контента Статьи редакции

Иск к мессенджеру подали местные медиакомпании.

  • Судья Национального суда Испании Сантьяго Педрас вынес приказ о временной блокировке Telegram в стране, сообщило издание Telecino.
  • Решение принято в рамках рассмотрения иска медиакомпаний EGEDA, Mediaset España, A3 Media и Movistar Plus. Они обвинили Telegram в распространении пиратского контента.
  • Мессенджер не предоставил суду запрошенную информацию, в связи с чем было принято решение о временной блокировке — для проведения дополнительного расследования.
  • Судебный приказ касается всех операторов связи Испании, отмечает издание. Когда он должен вступить в силу — не уточняется.

#новости #telegram #испания

135 показов
314 открытий
0
6 комментариев
Написать комментарий...
 Альвар

Демократия она такая

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Паша держит марку.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Иван Пелля

Название любого фильма с приставкой ОК или ВК, видимо тоже самое теперь с телегой, Название песни, фильма с приставкой телеграмм - и весь контент бесплатно или почти весь

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

В телеге? Пиратский контент?! Какой ужас!
Педрасу завидно, не его, вот и бесится.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Петров

А здоровья-то хватит ТГ блокировать? РКН вот не справился.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Шушкевич

Конечно хватит.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
3 комментария
Раскрывать всегда