Суд в Испании постановил временно заблокировать Telegram в стране из-за пиратского контента Статьи редакции
Иск к мессенджеру подали местные медиакомпании.
- Судья Национального суда Испании Сантьяго Педрас вынес приказ о временной блокировке Telegram в стране, сообщило издание Telecino.
- Решение принято в рамках рассмотрения иска медиакомпаний EGEDA, Mediaset España, A3 Media и Movistar Plus. Они обвинили Telegram в распространении пиратского контента.
- Мессенджер не предоставил суду запрошенную информацию, в связи с чем было принято решение о временной блокировке — для проведения дополнительного расследования.
- Судебный приказ касается всех операторов связи Испании, отмечает издание. Когда он должен вступить в силу — не уточняется.
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Демократия она такая
Паша держит марку.
Комментарий удален модератором
Название любого фильма с приставкой ОК или ВК, видимо тоже самое теперь с телегой, Название песни, фильма с приставкой телеграмм - и весь контент бесплатно или почти весь
В телеге? Пиратский контент?! Какой ужас!
Педрасу завидно, не его, вот и бесится.
А здоровья-то хватит ТГ блокировать? РКН вот не справился.
Конечно хватит.