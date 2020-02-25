Полученные средства мы направим на развитие продукта: повышение точности распознавания, полную автоматизацию процесса обучения нейронных сетей новому ассортименту. Это позволит снизить стоимость запуска решения и откроет возможность не только для крупных производителей, но и для массового использования.

В будущем решение станет не только собирать информацию и замерять уровень несоответствия планограмм фактическому положению на полке, но и давать рекомендации по построению идеальной выкладки товаров на базе анализа больших данных.