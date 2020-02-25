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Среди 3000 клиентов компании — Danone, Heineken и другие.
Стартап Intelligence Retail, использующий компьютерное зрение в мерчендайзинге, получил венчурное финансирование в размере $1,5 млн в рамках раунда А. Об этом vc.ru рассказали представители компании.
Основным инвестором выступил фонд Finsight Ventures, созданный группой «Финам» и «Скагит Инвестментс». В сделке также участвовал российский фонд ExpoCapital.
С помощью технологий компьютерного зрения Intelligence Retail позволяет компаниям повысить эффективность использования полок в магазинах. Программа в режиме реального времени проверяет ассортимент, цены и другую информацию. За 10 секунд сервис формирует электронный отчёт с аудитом одной торговой секции, подсчитали в компании. Точность распознавания изображений достигает 99%.
Программа распознаёт до 2,5 млн фотографий в месяц, библиотека изображений содержит около 100 тысяч единиц продуктового и другого ассортимента категории FMCG (товары повседневного спроса). Технология снижает трудозатраты персонала в торговом зале на 80%, утверждают в компании. Технологическое решение позволило повысить продажи на 2‑5%, говорят в Intelligence Retail.
Пользователи сервиса — ритейл и FMCG, всего свыше 3000 клиентов, в том числе Danone, Heineken, Perfetti Van Melle, Action Group. Сервис работает в России, СНГ, Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. По собственным данным, итоговая рекуррентная выручка Intelligence Retail за 2019 год превысила $1 млн, что в три раза больше, чем в 2018 году.
Стартап также использует финансирование для расширения штата за рубежом, отметили в Intelligence Retail. Сейчас в компании работают более 40 человек.
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