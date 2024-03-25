Суд в Испании приостановил действие постановления о временной блокировке Telegram в стране Статьи редакции
Он запросил у полиции информацию о влиянии своего решения на пользователей.
- Суд в Испании приостановил действие своего постановления о временной блокировке Telegram в стране, пишет Reuters.
- Постановление, которое судья Сантьяго Педрас вынес 22 марта 2024 года, должно было вступить в силу 25 марта, уточняет агентство. Но теперь судья решил приостановить его исполнение и поручил полиции подготовить отчёт о «характеристиках Telegram, а также влиянии временной блокировки на его пользователей».
- Суд в Испании постановил временно заблокировать мессенджер в стране в рамках рассмотрения иска медиакомпаний EGEDA, Mediaset España, A3 Media и Movistar Plus, которые обвинили Telegram в распространении пиратского контента.
- Ассоциация по защите прав потребителей (FACUA) отметила, что Педрас приостановил действие постановления после массовой критики пользователей и общественных организаций. Там рассчитывают, что отчёт полиции заставит суд и вовсе передумать насчёт временной блокировки.
- По данным Национальной комиссии по рынкам и конкуренции (CNMC), которые приводит Reuters, мессенджером пользуется почти 19% испанцев.
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Ну что где все злопыхатели которые укоряли Европу в притворности или отсутствии демократии?
Не, они, конечно, могут заблокировать при любом ответе, но сам факт того, что об этом задумались звучит как-то почти нереально.
При нашем вожде такого не будет. Не было и при прочих, правда.
То есть Педрас не оказался педрасом - хороший пример для некоторых педрасов
Тоже посмелся с комментов в предыдущей новости про телеграм)
Смешно только на первый взгляд, а на второй эти люди оправдывают режим выискивая изъяны в демократиях и раздувая их, волонтеры рабства.
В Испании блокировка телеграм - цензура, государство не думает о гражданах. Нельзя блокировать, много пользователей ни причем.
В России блокировка телеграм, или инсты, так и должно быть.
Главное не перепутать.
Главное, что в итоге не блокируют, в этом разница
Вы же как порядочные возьмёте слова обратно, ведь да?)))
Хватит ли у них храбрости теперь здесь объявиться
А они вот прям испанцы или русские всё-таки?
После испанского винишка и хамона - мы все испанцы.
Буэнос диас, амиго! Всё верно
Понаехали 😌
Мадрид не резиновый 🤭
Русская диаспора в Испании составляет около сто тысяч человек и уважают больше, чем на родине. Я живу по соседству и знаю с каким уважением относятся к русским. Поезжайте туда, во первых много достопримечательностей, а во вторых убедитесь, что я говорю правду.😊
Вот как это должно работать!
Где-то в параллельной реальности
Точно не в отдельной цивилизации.
Даже не так а вот как: "приостановил действие постановления после массовой критики пользователей и общественных организаций."
👍🏻🤝🏻
Так он запросил после массовой критики в свой адрес, а не перед тем, как выносить глупое постановление!
Шах и мат тем кто в прошлой новости писал про европейскую демократию)
Как вариант: Испкомнадзор уведомил судью, что заблокировать не удастся, а позориться не хочется.
Поиск удобных объяснений начался)
Это не объяснение, просто я думаю о Дурове лучше, чем вы
Поэтому пытаетесь обесценить пример работы демократии путем выдумывания ничем не подкреплённой версии?
вот они шустрые только заблокировали ,уже разблокировали ,я думаю испанцы даже понять ничего не успели как уже все вернулось в норму
Надеюсь, что отчёт полиции покажет, что временная блокировка неверная мера и она будет отменена
Вам то что?
Сантьяго Педрас. Н кого не смутило?
Сквоттеров уже приостановили ?
Судья: Блокировка Инстаграма, ударит по гражданам России.
Прокурор: Ну будут через впн пользоваться.
Судья: То есть граждане, смогут пользоваться Инстаграмом.
Прокурор: Да.
Судья: Ладно заблокируем. :))))))
Насколько они вообще там пользуются соцсетями и мессенджерами? Такое ощущение, что в разы меньше нас
Оттепель
РКН смеётся над Испанией
так и что теперь все таки в Испании будет телеграм работать?
«Суд в Испании приостановил действие своего постановления о временной блокировке Telegram»
Пожалуйста, не надо так нагромождать. Объявляем приостановку ускорения частичной блокировки разрешения…
Стоит писать просто: «Суд в Испании постановил прекратить блокировать телегу».