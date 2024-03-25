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Таня Боброва

Суд в Испании приостановил действие постановления о временной блокировке Telegram в стране Статьи редакции

Он запросил у полиции информацию о влиянии своего решения на пользователей.

  • Суд в Испании приостановил действие своего постановления о временной блокировке Telegram в стране, пишет Reuters.
  • Постановление, которое судья Сантьяго Педрас вынес 22 марта 2024 года, должно было вступить в силу 25 марта, уточняет агентство. Но теперь судья решил приостановить его исполнение и поручил полиции подготовить отчёт о «характеристиках Telegram, а также влиянии временной блокировки на его пользователей».
  • Суд в Испании постановил временно заблокировать мессенджер в стране в рамках рассмотрения иска медиакомпаний EGEDA, Mediaset España, A3 Media и Movistar Plus, которые обвинили Telegram в распространении пиратского контента.
  • Ассоциация по защите прав потребителей (FACUA) отметила, что Педрас приостановил действие постановления после массовой критики пользователей и общественных организаций. Там рассчитывают, что отчёт полиции заставит суд и вовсе передумать насчёт временной блокировки.
  • По данным Национальной комиссии по рынкам и конкуренции (CNMC), которые приводит Reuters, мессенджером пользуется почти 19% испанцев.

#новости #telegram

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37 комментариев
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 Марат Яз

Ну что где все злопыхатели которые укоряли Европу в притворности или отсутствии демократии?

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Вадим Д.

Не, они, конечно, могут заблокировать при любом ответе, но сам факт того, что об этом задумались звучит как-то почти нереально.
При нашем вожде такого не будет. Не было и при прочих, правда.

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Илья Попов

То есть Педрас не оказался педрасом - хороший пример для некоторых педрасов

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Твой друг и товарищ

Тоже посмелся с комментов в предыдущей новости про телеграм)

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Марат Яз

Смешно только на первый взгляд, а на второй эти люди оправдывают режим выискивая изъяны в демократиях и раздувая их, волонтеры рабства.

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Укладчик стекловаты

В Испании блокировка телеграм - цензура, государство не думает о гражданах. Нельзя блокировать, много пользователей ни причем.
В России блокировка телеграм, или инсты, так и должно быть.
Главное не перепутать.

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MrLoad

Главное, что в итоге не блокируют, в этом разница

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Марат Яз

Вы же как порядочные возьмёте слова обратно, ведь да?)))

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Andrey H

Хватит ли у них храбрости теперь здесь объявиться

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Игорь Г.
мессенджером пользуется почти 19% испанцев.

А они вот прям испанцы или русские всё-таки?

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Вася Пражкин

После испанского винишка и хамона - мы все испанцы.

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Келсо

Буэнос диас, амиго! Всё верно

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Запопу Кусь

Понаехали 😌
Мадрид не резиновый 🤭

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Илья Попов

Русская диаспора в Испании составляет около сто тысяч человек и уважают больше, чем на родине. Я живу по соседству и знаю с каким уважением относятся к русским. Поезжайте туда, во первых много достопримечательностей, а во вторых убедитесь, что я говорю правду.😊

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Вадим Д.
Он запросил у полиции информацию о влиянии своего решения на пользователей

Вот как это должно работать!

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Semen Andreev

Где-то в параллельной реальности

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Вадим Д.

Точно не в отдельной цивилизации.

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Марат Яз

Даже не так а вот как: "приостановил действие постановления после массовой критики пользователей и общественных организаций."

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Вадим Д.

👍🏻🤝🏻

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Vlad

Так он запросил после массовой критики в свой адрес, а не перед тем, как выносить глупое постановление!

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Zloy Marketolog
приостановил действие постановления после массовой критики пользователей и общественных организаций

Шах и мат тем кто в прошлой новости писал про европейскую демократию)

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Zloy Sniper

Как вариант: Испкомнадзор уведомил судью, что заблокировать не удастся, а позориться не хочется.

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Марат Яз

Поиск удобных объяснений начался)

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Zloy Sniper

Это не объяснение, просто я думаю о Дурове лучше, чем вы

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Марат Яз

Поэтому пытаетесь обесценить пример работы демократии путем выдумывания ничем не подкреплённой версии?

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Февраль в голове

вот они шустрые только заблокировали ,уже разблокировали ,я думаю испанцы даже понять ничего не успели как уже все вернулось в норму

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Артем Кривошеев

Надеюсь, что отчёт полиции покажет, что временная блокировка неверная мера и она будет отменена

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Александр

Вам то что?

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Вася Пражкин
Но теперь судья решил приостановить его исполнение
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Максимус Римский

Сантьяго Педрас. Н кого не смутило?

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alexrec

Сквоттеров уже приостановили ?

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MAXIMKA

Судья: Блокировка Инстаграма, ударит по гражданам России.
Прокурор: Ну будут через впн пользоваться.
Судья: То есть граждане, смогут пользоваться Инстаграмом.
Прокурор: Да.
Судья: Ладно заблокируем. :))))))

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Gleb Gleb

Насколько они вообще там пользуются соцсетями и мессенджерами? Такое ощущение, что в разы меньше нас

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Степан Фадеев

Оттепель

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Укладчик стекловаты

РКН смеётся над Испанией

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Melissa Warner

так и что теперь все таки в Испании будет телеграм работать?

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Владимир Бычко

«Суд в Испании приостановил действие своего постановления о временной блокировке Telegram»

Пожалуйста, не надо так нагромождать. Объявляем приостановку ускорения частичной блокировки разрешения…

Стоит писать просто: «Суд в Испании постановил прекратить блокировать телегу».

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