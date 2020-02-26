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Евгений Делюкин
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Браузер Brave от сооснователя Mozilla стал предлагать копии из «архива интернета» вместо удалённых веб-страниц Материал редакции

В архиве Wayback Machine более 900 млрд URL-адресов и более 400 млрд веб-страниц.

9 комментариев
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Организация Internet Archive и компания Brave сооснователя Mozilla Брендана Айка объявили о расширении сотрудничества: теперь браузер Brave может автоматически определять, когда веб-страница недоступна (ошибка 404) и предлагать найти резервную копию в сервисе WayBack Machine.

По исследованию «Библиотеки Конгресса» США, средняя продолжительность «жизни» веб-страницы составляет от 44 до 100 дней, после чего она теряется или удаляется. Основатели Wayback Machine считают, что функция поиска по архиву может сделать интернет более надёжным.

Когда пользователь Brave заходит на отсутствующую страницу сайта, браузер показывает уведомление и предлагает проверить наличие URL-адреса в Wayback Machine — если страница найдена, Brave автоматически переходит на её копию в архиве.

Brave проверяет страницу на HTTP-ошибки 404, а также 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525 и 526.

Функция доступна в десктопной версии браузера 1.4 и выше. Также существует аналогичный сервис для других браузеров — в качестве расширения для Chrome, Safari и Firefox.

Internet Archive отмечает, что Wayback Machine за 23 года работы заархивировал более 900 млрд URL-адресов и более 400 млрд веб-страниц. Сервис облегчает поиск пропавшей из интернета информации, независимо от того, была она удалена случайно или намеренно.

В 2017 году Brave за 30 секунд собрала на ICO $36 млн на разработку безопасного браузера с отключением навязчивой рекламы и механизмов слежения за действиями посетителей на сайтах, защитой персональных данных пользователей и системой поощрения авторов контента.

Релизная версия Brave для Windows, macOS, Linux и мобильных устройств вышла 13 ноября 2019 года, на тот момент аудитория бета-версии браузера составила 8,7 млн активных пользователей в месяц. Журналист Cnet в обзоре Brave назвал его «самым быстрым браузером» на настольных и мобильных платформах, который он использовал в 2019 году.

#новость #brave

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9 комментариев
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Антон Лисин

5

Депутаты старались удаляли о себе информацию. И тут пришла мозилла и все удаленное нашла.

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Alexander Zhikh

Антон
5

Столько труда коту под хвост! Придётся бомбить Воронеж.

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Hecatecoin

0

Лучше бы анонимизатор, или как его там,  добавили. Страница заблокирована , пожалуйста получите ее....

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Кирилл Федянин

Hecatecoin
2

В брейве уже есть встроенный тор, хотя его и надо отдельно включать.

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Hecatecoin

Кирилл
0

Тор это лишняя засветка ... Не хотелось бы так делать ...

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Евгений Пеньков

0

Это не Mozilla, а один из.

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Ivan Illyn

0

У расширения для Chrome нет функции автоматического-полуавтоматического просмотра сохранённой версии при 404.

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alex twit

0

Брэйв неплохой браузер, да

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TL

0

Дык давно уж. Самое нормальное в Brave — встроенный TOR. Самый отстой — недоступный менеджер паролей гугла и практически отсутствие синхронизации с другими экземплярами

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