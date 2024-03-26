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Таня Боброва

В России запустили шахматную платформу myChess Статьи редакции

Сервис Chess.com заблокирован в стране с 2022 года.

  • О запуске пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта. До этого сервис работал в тестовом режиме, но уже провёл несколько турниров и стримов.
  • Разработкой сервиса занимались российские специалисты, отмечает агентство. Приложение есть в Rustore, в «скором времени» должно появиться в App Store и Google Play.
  • Согласно информации на сайте, пользователи могут играть с людьми или компьютером, создавать сообщества, проводить турниры и стримы. В будущем разработчики планируют добавить рейтинги шахматистов и команд, монетизацию, аналитику и другое, говорится на сайте.
  • В пресс-службе также рассказали, что в планах — добавить игры с «ИИ-аватарами великих гроссмейстеров прошлого», обучение шахматам на платформе и с тренерами, индивидуально и в учебных группах, а также организацию офлайн-турниров через приложение.
  • В апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт Chess.com, который объединяет соцсеть для шахматистов и клиент для игры против соперников со всего мира.
Скриншот vc.ru

#новости

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80 комментариев
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 Доктор Шкутко

Новость как из позднего совка. Куча игр в сторах, а они шахматы-шашки запускают и превозносят это как офуенную новость. У нас в парке глубокие пенсионеры в это играют

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Арсений

Согласен. Не понимаю, почему из банального создания приложения сделали целое событие

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1 комментарий
Запопу Кусь

Даже к шахматам политику приплели 🕸🕷🤦‍♀️

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11 комментариев
Максим

Согласен, игра далеко не для всех.

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John Smith

Хорошо. Сообщите тогда, что бы lichess тоже закрылся. А то Франция словно поздний совок.

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Andrey Gordeev

Сыграть с ии-аватарами звучит интересно. Круто же проиграть какому-нибудь Ботвиннику или Капабланке

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Anton Kochet

может скоро велосипед выпустят и тоже сделают из этого грандиозную новость или приложение с игрой в дурак или косынку

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John Smith

@Инспектор у нас долго будет политика? Или вы баните только за такие комментарии?

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1 комментарий
Alexander K.

Тратить государственные деньги на никому не нужную фигню стремного качества, когда есть бесплатный Личесс с игроками со всего мира, движком для анализа и кучей обучающих материалов

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Дед Мазай и стекловата

Нет никаких государственных денег. Есть просто деньги, которыми распоряжаются те или иные люди. В данном случае, речь про деньги, которыми распоряжаются упоротые и оборзевшие чиновники.

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008

Данная площадка разрабатывается за собственные средства. Государство здесь не причем.

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Слегка Придурковатый

Очередное никому нахуй ненужное приложение. Надеюсь, что хотя бы деняк попилили нормально.

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Арсений

А мне кажется нормально зайдет. Визуал неплохой, идея тоже хорошая, хоть и не новая абсолютно

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3 комментария
Доктор Шкутко

Согласен

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under construction

Какое их конкурентное преимущество перед личез и чезком?

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Griby Lenina

В этом приложении фигуры могут ходить как угодно. Но за откат.

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Дмитрий Зима

они есть в рустор и возможно нет в апстор и плеймаркете

в апсторе я их не нашел

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5 комментариев
Арсений

Тем что оно русское)) Понимаю, такое себе преимущество, но зато свое

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1 комментарий
Andrei M

За деньги - да, за деньги - да.

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Forgotten Games

Чезком - круто. Но там часть функций не фурычит типа чезТВ и т.п. (может только у меня конешн). В целом даже без подписки что с ИИ, что с живыми людьми поиграть без проблем. Если сделают что-то подобное национальное, то почему бы и нет? Я бы перешёл. Правда, меня там не столько партии привлекают, сколько задачи решать.:-)

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Тимофей Измайлов

Возможность кастомизировать фигурки. И вместе ладьи, например, танк поставить.

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Владислав

РКН не создавался чтобы блокировать сайты по шахматам! Ну это уже п*здец товарищи.

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Водяной

Ркн - это интернет ПоЛицаи современной "власти" алигархов... В кратце, цепные псы

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noname

Так они российских юзеров дискриминировали, статейки там вшивые размещали.

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1 комментарий
Юрий Б.

Создать приложение с шахматами для них целое событие?

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Иван Пронин

Все программисты России собрались, чтобы сделать это

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Запопу Кусь

Не понимаю зачем мужчины играют в шахматы 🙄

Ведь компьютеры уже давно играют лучше людей. А нейросеть вообще невозможно обыграть 💁‍♀️

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Невероятный Блондин

Надо спросить у сестрёнок

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Юрий Б.

Поэтому и играют. Потому что не могут нейронки обыграть

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2 комментария
Юрий Б.

Вот только чем эти шахматы отличаются от тысячи подобных приложений?

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Вадим Д.
Приложение есть в Rustore

Ладно, подождём.

Разработкой сервиса занимались российские специалисты

Не те же, часом, которые Rustore пилили?

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Премудрый пискарь

Перед каждым ходом рекламу пересказывать?

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1 комментарий
Forgotten Games

Не устаю удивляться вашим талантам! Вы, оказывается, и в шахматы - того!:-)

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D.Dibrov

заблокировали ,чтоб потом придумать "свой" новый сервис -молодцы.Есть куча приложух,где можно делать все тоже самое

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Премудрый пискарь

Таблетки! Таблетки!

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Max Kamashev

Заблокировали, потому что chesscom перестал показывать флаги пользователей РФ

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2 комментария
Виктор

Это победа

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Невероятный Блондин

Самых умных возьмут на карандаш

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Иван Пронин

на СВО

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Курильщик

Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни.©

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Олег Звягинцев

ничего русским не страшно, любой сервис который уйдет, русские смогут придумать аналог

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Какер Тарлсон

Сперва РКН ограничивает доступ к зарубежному сервису, потом на свет появляется отечественный эрзац. Беспроигрышный бизнес-план

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Катерина Боровская

а за что изначально вообще это приложение для игры в шахматы блокировали-то? 😂😂 ну и бред...

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Андрей Новиков

Выступили с осуждением СВО в Украине, назвав ее в тексте словом из пяти букв. Тогда РКН возбудился, но Карятин решил масло в огонь подлить и предложил заблокировать платформу.

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1 комментарий
Max Kamashev

На самом деле - это ок, что появилась платформа для проведения турниров, не подконтрольная другим. На счет реальной конкуренции - сомневаюсь что выгорит

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Sergey

Не выгорит, поскольку похоже на изоляцию, топовые игроки играют на ческоме. Те кто играет в шахматы наблюдают за ними. И если бы создатели платформы смогли бы переманить это комьюнити, то это была бы реально новость.

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1 комментарий
Какер Тарлсон
подконтрольная другим…

Эмммм…это как понять?

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Артемий С.
Роскомнадзор заблокировал сайт Chess.com

Получите шахматисты

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Дарья Максимова

myChess создан в 2006 году, Карл!

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Arthur Kushmantsev

Основная проблема в том, что в Chess.com играет весь мир и при этом не обламывается по vpn, а в myChess вряд ли будет играть даже 1/2 фанатов из России

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Nikolay Korshec

И зачем? Как будто такого мало на просторах инета

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Степан Беленький

Два года потребовалось, чтобы сделать нечто подобное, понятно

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Gela

https://t.me/notcoin_bot?start=r_573809_2201693

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Юрий Пепперони

Сломали регистрацию

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Иван Ефимов

При регистрации 500-я ошибка. Я хз, как можно так сервисы разрабатывать.

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Дмитрий Куприянов
В будущем разработчики планируют добавить рейтинги шахматистов и команд, монетизацию, аналитику и другое, говорится на сайте.

Половину всего еще не добавили крч

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Андрей Макароне

как там русграм поживает? или это другое?

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77 комментариев
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