В России запустили шахматную платформу myChess Статьи редакции
Сервис Chess.com заблокирован в стране с 2022 года.
- О запуске пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта. До этого сервис работал в тестовом режиме, но уже провёл несколько турниров и стримов.
- Разработкой сервиса занимались российские специалисты, отмечает агентство. Приложение есть в Rustore, в «скором времени» должно появиться в App Store и Google Play.
- Согласно информации на сайте, пользователи могут играть с людьми или компьютером, создавать сообщества, проводить турниры и стримы. В будущем разработчики планируют добавить рейтинги шахматистов и команд, монетизацию, аналитику и другое, говорится на сайте.
- В пресс-службе также рассказали, что в планах — добавить игры с «ИИ-аватарами великих гроссмейстеров прошлого», обучение шахматам на платформе и с тренерами, индивидуально и в учебных группах, а также организацию офлайн-турниров через приложение.
- В апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт Chess.com, который объединяет соцсеть для шахматистов и клиент для игры против соперников со всего мира.
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Новость как из позднего совка. Куча игр в сторах, а они шахматы-шашки запускают и превозносят это как офуенную новость. У нас в парке глубокие пенсионеры в это играют
Согласен. Не понимаю, почему из банального создания приложения сделали целое событие
Даже к шахматам политику приплели 🕸🕷🤦♀️
Согласен, игра далеко не для всех.
Хорошо. Сообщите тогда, что бы lichess тоже закрылся. А то Франция словно поздний совок.
Сыграть с ии-аватарами звучит интересно. Круто же проиграть какому-нибудь Ботвиннику или Капабланке
может скоро велосипед выпустят и тоже сделают из этого грандиозную новость или приложение с игрой в дурак или косынку
@Инспектор у нас долго будет политика? Или вы баните только за такие комментарии?
Тратить государственные деньги на никому не нужную фигню стремного качества, когда есть бесплатный Личесс с игроками со всего мира, движком для анализа и кучей обучающих материалов
Нет никаких государственных денег. Есть просто деньги, которыми распоряжаются те или иные люди. В данном случае, речь про деньги, которыми распоряжаются упоротые и оборзевшие чиновники.
Данная площадка разрабатывается за собственные средства. Государство здесь не причем.
Очередное никому нахуй ненужное приложение. Надеюсь, что хотя бы деняк попилили нормально.
А мне кажется нормально зайдет. Визуал неплохой, идея тоже хорошая, хоть и не новая абсолютно
Согласен
Какое их конкурентное преимущество перед личез и чезком?
В этом приложении фигуры могут ходить как угодно. Но за откат.
они есть в рустор и возможно нет в апстор и плеймаркете
в апсторе я их не нашел
Тем что оно русское)) Понимаю, такое себе преимущество, но зато свое
За деньги - да, за деньги - да.
Чезком - круто. Но там часть функций не фурычит типа чезТВ и т.п. (может только у меня конешн). В целом даже без подписки что с ИИ, что с живыми людьми поиграть без проблем. Если сделают что-то подобное национальное, то почему бы и нет? Я бы перешёл. Правда, меня там не столько партии привлекают, сколько задачи решать.:-)
Возможность кастомизировать фигурки. И вместе ладьи, например, танк поставить.
РКН не создавался чтобы блокировать сайты по шахматам! Ну это уже п*здец товарищи.
Ркн - это интернет ПоЛицаи современной "власти" алигархов... В кратце, цепные псы
Так они российских юзеров дискриминировали, статейки там вшивые размещали.
Создать приложение с шахматами для них целое событие?
Все программисты России собрались, чтобы сделать это
Не понимаю зачем мужчины играют в шахматы 🙄
Ведь компьютеры уже давно играют лучше людей. А нейросеть вообще невозможно обыграть 💁♀️
Надо спросить у сестрёнок
Поэтому и играют. Потому что не могут нейронки обыграть
Вот только чем эти шахматы отличаются от тысячи подобных приложений?
Ладно, подождём.Разработкой сервиса занимались российские специалисты
Не те же, часом, которые Rustore пилили?
Перед каждым ходом рекламу пересказывать?
Не устаю удивляться вашим талантам! Вы, оказывается, и в шахматы - того!:-)
заблокировали ,чтоб потом придумать "свой" новый сервис -молодцы.Есть куча приложух,где можно делать все тоже самое
Таблетки! Таблетки!
Заблокировали, потому что chesscom перестал показывать флаги пользователей РФ
Это победа
Самых умных возьмут на карандаш
на СВО
Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни.©
ничего русским не страшно, любой сервис который уйдет, русские смогут придумать аналог
Сперва РКН ограничивает доступ к зарубежному сервису, потом на свет появляется отечественный эрзац. Беспроигрышный бизнес-план
а за что изначально вообще это приложение для игры в шахматы блокировали-то? 😂😂 ну и бред...
Выступили с осуждением СВО в Украине, назвав ее в тексте словом из пяти букв. Тогда РКН возбудился, но Карятин решил масло в огонь подлить и предложил заблокировать платформу.
На самом деле - это ок, что появилась платформа для проведения турниров, не подконтрольная другим. На счет реальной конкуренции - сомневаюсь что выгорит
Не выгорит, поскольку похоже на изоляцию, топовые игроки играют на ческоме. Те кто играет в шахматы наблюдают за ними. И если бы создатели платформы смогли бы переманить это комьюнити, то это была бы реально новость.
Эмммм…это как понять?
Получите шахматисты
myChess создан в 2006 году, Карл!
Основная проблема в том, что в Chess.com играет весь мир и при этом не обламывается по vpn, а в myChess вряд ли будет играть даже 1/2 фанатов из России
И зачем? Как будто такого мало на просторах инета
Два года потребовалось, чтобы сделать нечто подобное, понятно
https://t.me/notcoin_bot?start=r_573809_2201693
Сломали регистрацию
При регистрации 500-я ошибка. Я хз, как можно так сервисы разрабатывать.
Половину всего еще не добавили крч
как там русграм поживает? или это другое?