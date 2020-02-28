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Лиана Липанова
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The Bell: британский финтех-стартап Revolut отложил выход на российский рынок на неопределённый срок Материал редакции

Revolut откладывает запуск в России не в первый раз.

38 комментариев
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Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и Украины, снова отложил выход на российский рынок на неопределённый срок, сообщает The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.

В Revolut заявили изданию, что сейчас компания сосредоточена на развитии в США и Азии. Подразделения в Москве и Санкт-Петербурге, куда, по данным The Bell, «активно нанимают» персонал, занимаются поддержкой бизнеса в других странах, а не выходом на российский рынок, объяснили в компании.

Revolut официально заявил о планах по выходу в Россию в июне 2018 года. Российскую версию приложения должны были запустить до конца 2018 года. Стартап планировал использовать инфраструктуру Qiwi, чтобы идентифицировать клиентов, проводить платежи и выпускать карты в России.

В декабре 2018 года компания отложила выход в Россию на 2019 год. «Выход в Россию — не единственный наш проект. Есть система приоритетов», — объяснял тогда основатель проекта Николай Сторонский.

В сентябре 2019 года Reuters со ссылкой на Сторонского сообщил, что Revolut запустит приложение в России и других странах с помощью Visa до конца 2019 года. Позже материал Reuters был отредактирован — из него исчезло упоминание России. Тогда в Revolut заявили vc.ru, что у компании нет комментариев по выходу на российский рынок.

Основанная в 2015 году Revolut выпускает карты с несколькими валютными счетами и позволяет обменивать валюту без банковских комиссий. В феврале 2020 года стартап привлёк $500 млн при оценке в $5,5 млрд.

Николай Сторонский, Revolut: «Банк — слишком…
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vc.ru

#новость #revolut

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38 комментариев
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Иван Драго

10

Не вижу никакого смысла для Революта выходить в РФ. 

Никакой особой ценности их вариант банка в приложении для нашего рынка не несет, конкурировать с тиньком и зелёным бессмысленно. 
Финтех в рф гипертрофированно перкачан по сравнению с Западной Европой и тем более США. 

Денег они тут не заработают, а дополнительные MAU из России оценку им вряд ли повысят. 

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Андрей Ковалевский

Иван
0

Чем же он "перекачен"? Государство продавливает и "Мир" и СПБ свои, всё не может никак заставить на них перейти даже с требованиями законов.
В США кроме всемирных Visa/MasterCard, есть и Discover и American Express.

Система мгновенных переводов без комиссии типа Zelle запустилась в США годы назад и без подачи государства. В отличии от России нет крупных банков, которые берут комиссию за них или отказываются подключаться.

Стоит ещё вспомнить что в России так никак полноценно и не заработает удалённое открытие счетов, когда в США годами можно заполнить форму онлайн и карту вышлют почтой (без визитов в офис или курьеров для отдельного подписания договоров).

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Sergey Vlasov

Андрей
0

Многие понимают "банк" как место, куда можно вложить деньги. Вклады у этого Революта есть?

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Олег

Sergey
0

В свои хотелки.

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Alexandr Simonov

Олег
0

Олег знает, что говорит.

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Антон Гранд

Иван
0

Европейцы чаще русских путешествуют. Тем более жители США.

Ответить

Семен Удальцов

Иван
0

Все верно, тем более ‘на инфраструктуре киви’, это вообще безумие.

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Злой Полушубок

Иван
0

Смысл в том, чтобы разработчики в российском офисе, перестали троллить лондонсий офис карточками "от олега".

Ответить

Семен Удальцов

5

Ну Слава Богу!!! Все верно, иначе задавят всякие Тиньковы с рейдерами. Связываться с Россией в 2020 – это моветон и огромный удар по репутации.

Ответить

Denis Bystruev

Семен
3

Печально, но так и есть.

За полгода встретились примерно с пятидесятью инвесторами.  Около половины (в том числе россияне) сказали, что наличие бизнеса в России — это не плюс, как мы думали (подтверждение бизнес-модели для выхода на западные рынки), а минус.

То есть с точки зрения инвесторов лучше иметь голое MVP без продаж в России, чем наоборот.

Ответить

Ware Wow

Denis
4

Это был просто вежливый отказ.
Есть у вас тут бизнес или нет, изначально никому кроме вас неизвестно. 

Ответить

Denis Bystruev

Ware
1

Зреет мысль попробовать зайти с той же командой/идеей, но с другим названием, и не говорить про бизнес в России. Тогда узнаем.

Ответить

Mikhail Tatsky

Denis
0

Рекомендую еще с иностранным именем и фамилией.

Ответить

Ware Wow

Mikhail
0

у Индусов учитесь... они вон уже кажется ВСЕ компании в США возглавили ))

Ответить

Mikhail Tatsky

Ware
0

 Вы не правы. Из личного скромного опыта.

Ответить

Антон Гранд

Denis
0

С последнего предложения поорал, конечно. Все нормально в России.

Ответить

Ware Wow

Семен
0

Связываться с Россией в 2020 – это моветон и огромный удар по репутации

лол, как же они все с таким ударом по репутации то живут...

Ответить

Семен Удальцов

Ware
1

Они это кто? Кто покупает нефть/лес/газ? Или те кто юзает Россию как индусов?

Ответить

Ware Wow

Семен
1

Они это западные компании и крупнейшие корпорации

Ответить

Sergei Toropov

Ware
1

Очевидно же:  работают, пока плюсы перевешивают минусы :)

Ответить

Семен Удальцов

Ware
–1

Ну должны же где то дворников нанимать как в Москве таджиков

Ответить

Ware Wow

Семен
0

Вы на своей планете живете какой-то.
Какие таджики? На рынке России существуют практически ВСЕ западные корпорации, речь не про найм ))) Терпят бедняги огромный репутационный ущерб ) А вы сами еще и найм добавили, верно )

Ответить

Семен Удальцов

Ware
1

Ну так и в Африке работают, на нищих слоях проще зарабатывать и жиреть

Ответить

Антон Гранд

Семен
1

Надоели такие люди, которые сидят в России и ноют. Придумывают отмазки, заборы, щиты.

Если вы ищите оправдание для себя - так и говорите. В США никто не вкладывают в MVP. Это было в 2013-2014. Все. Прошло.

Ответить

Семен Удальцов

Антон
0

Это вы мне? Я уже давно принял единственно верное решение 😂

Ответить

Семен Удальцов

Ware
1

Иногда приходится выбирать либо деньги, либо репутация. Бизнес есть бизнес.

Ответить

Ware Wow

Семен
1

Ну когда приходится, тогда и выбирают.
Но причем тут Россия в которой работают все зарубежные компании? 

Ответить

Семен Удальцов

Ware
–2

А что касательно банков, я бы в текущих реалиях не заводил бы там счета для компаний и личные. Банки превратились в инструмент отъема денег у населения, ровно как и тоталитарного контроля

Ответить

Дмитрий Благодиров

3

Счётчик новостей про упоминание каждого чиха и пука "в британском финтехе стартапе основанном выходцами из России и Украины" снова сброшен.

Ответить

Евгений Дроздов

2

Хахаха, то есть Мяу.

Ответить

Egor Zubarev

1

Ну и молодцы! Сейчас жирок в США и ЕС наберут, тогда в РФ будет не страшно соваться. 

Ответить

Паронормальный

1

ну и правильно, сейчас Тинькофф просядет до 1 млд. просто купят

Ответить

Mikhail Bobko

0

Олег, ты постарался?

Ответить

Олег

Mikhail
–1

Спасибо!

Ответить

Eugene Smirnov

0

Ништяк, а я заявку ещё в 18-ом отправил, всё ждал..

Ответить

Злой Полушубок

0

Нужен тотализатор, кто выйдет первым Спутифай или Револют.

Ответить

Сергей Михельсон

0

Сейчас каждая лягушка считает своим жолгом выпустить кредитную карту, создать сотового оператора и иаркет плейс. Когда уже на Весту поставят турбо мотор с нормальным автоматом или создадут отечествнную микроволновку со стиральной машиной?

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Yan Purvenes

0

Боятся контроля за деньгами?

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