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Revolut откладывает запуск в России не в первый раз.
Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и Украины, снова отложил выход на российский рынок на неопределённый срок, сообщает The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.
В Revolut заявили изданию, что сейчас компания сосредоточена на развитии в США и Азии. Подразделения в Москве и Санкт-Петербурге, куда, по данным The Bell, «активно нанимают» персонал, занимаются поддержкой бизнеса в других странах, а не выходом на российский рынок, объяснили в компании.
Revolut официально заявил о планах по выходу в Россию в июне 2018 года. Российскую версию приложения должны были запустить до конца 2018 года. Стартап планировал использовать инфраструктуру Qiwi, чтобы идентифицировать клиентов, проводить платежи и выпускать карты в России.
В декабре 2018 года компания отложила выход в Россию на 2019 год. «Выход в Россию — не единственный наш проект. Есть система приоритетов», — объяснял тогда основатель проекта Николай Сторонский.
В сентябре 2019 года Reuters со ссылкой на Сторонского сообщил, что Revolut запустит приложение в России и других странах с помощью Visa до конца 2019 года. Позже материал Reuters был отредактирован — из него исчезло упоминание России. Тогда в Revolut заявили vc.ru, что у компании нет комментариев по выходу на российский рынок.
Основанная в 2015 году Revolut выпускает карты с несколькими валютными счетами и позволяет обменивать валюту без банковских комиссий. В феврале 2020 года стартап привлёк $500 млн при оценке в $5,5 млрд.
Не вижу никакого смысла для Революта выходить в РФ.
Никакой особой ценности их вариант банка в приложении для нашего рынка не несет, конкурировать с тиньком и зелёным бессмысленно.
Финтех в рф гипертрофированно перкачан по сравнению с Западной Европой и тем более США.
Денег они тут не заработают, а дополнительные MAU из России оценку им вряд ли повысят.
Чем же он "перекачен"? Государство продавливает и "Мир" и СПБ свои, всё не может никак заставить на них перейти даже с требованиями законов.
В США кроме всемирных Visa/MasterCard, есть и Discover и American Express.
Система мгновенных переводов без комиссии типа Zelle запустилась в США годы назад и без подачи государства. В отличии от России нет крупных банков, которые берут комиссию за них или отказываются подключаться.
Стоит ещё вспомнить что в России так никак полноценно и не заработает удалённое открытие счетов, когда в США годами можно заполнить форму онлайн и карту вышлют почтой (без визитов в офис или курьеров для отдельного подписания договоров).
Многие понимают "банк" как место, куда можно вложить деньги. Вклады у этого Революта есть?
Смысл в том, чтобы разработчики в российском офисе, перестали троллить лондонсий офис карточками "от олега".
Ну Слава Богу!!! Все верно, иначе задавят всякие Тиньковы с рейдерами. Связываться с Россией в 2020 – это моветон и огромный удар по репутации.
Печально, но так и есть.
За полгода встретились примерно с пятидесятью инвесторами. Около половины (в том числе россияне) сказали, что наличие бизнеса в России — это не плюс, как мы думали (подтверждение бизнес-модели для выхода на западные рынки), а минус.
То есть с точки зрения инвесторов лучше иметь голое MVP без продаж в России, чем наоборот.
Зреет мысль попробовать зайти с той же командой/идеей, но с другим названием, и не говорить про бизнес в России. Тогда узнаем.
Рекомендую еще с иностранным именем и фамилией.
Они это кто? Кто покупает нефть/лес/газ? Или те кто юзает Россию как индусов?
Ну должны же где то дворников нанимать как в Москве таджиков
Ну так и в Африке работают, на нищих слоях проще зарабатывать и жиреть
Надоели такие люди, которые сидят в России и ноют. Придумывают отмазки, заборы, щиты.
Если вы ищите оправдание для себя - так и говорите. В США никто не вкладывают в MVP. Это было в 2013-2014. Все. Прошло.
Иногда приходится выбирать либо деньги, либо репутация. Бизнес есть бизнес.
А что касательно банков, я бы в текущих реалиях не заводил бы там счета для компаний и личные. Банки превратились в инструмент отъема денег у населения, ровно как и тоталитарного контроля
Счётчик новостей про упоминание каждого чиха и пука "в британском финтехе стартапе основанном выходцами из России и Украины" снова сброшен.
Ну и молодцы! Сейчас жирок в США и ЕС наберут, тогда в РФ будет не страшно соваться.
Олег, ты постарался?
Сейчас каждая лягушка считает своим жолгом выпустить кредитную карту, создать сотового оператора и иаркет плейс. Когда уже на Весту поставят турбо мотор с нормальным автоматом или создадут отечествнную микроволновку со стиральной машиной?
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