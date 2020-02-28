Revolut откладывает запуск в России не в первый раз.

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Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и Украины, снова отложил выход на российский рынок на неопределённый срок, сообщает The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.

В Revolut заявили изданию, что сейчас компания сосредоточена на развитии в США и Азии. Подразделения в Москве и Санкт-Петербурге, куда, по данным The Bell, «активно нанимают» персонал, занимаются поддержкой бизнеса в других странах, а не выходом на российский рынок, объяснили в компании.

Revolut официально заявил о планах по выходу в Россию в июне 2018 года. Российскую версию приложения должны были запустить до конца 2018 года. Стартап планировал использовать инфраструктуру Qiwi, чтобы идентифицировать клиентов, проводить платежи и выпускать карты в России.

В декабре 2018 года компания отложила выход в Россию на 2019 год. «Выход в Россию — не единственный наш проект. Есть система приоритетов», — объяснял тогда основатель проекта Николай Сторонский.

В сентябре 2019 года Reuters со ссылкой на Сторонского сообщил, что Revolut запустит приложение в России и других странах с помощью Visa до конца 2019 года. Позже материал Reuters был отредактирован — из него исчезло упоминание России. Тогда в Revolut заявили vc.ru, что у компании нет комментариев по выходу на российский рынок.