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Лиана Липанова
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На «Авито» появились объявления о продаже «умных» колонок «Капсула» от Mail.ru Group до официального релиза Материал редакции

В январе 2020 года компания раздала сотрудникам 5 тысяч колонок.

13 комментариев
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На сайте «Авито» появились объявления о продаже «умных» колонок «Капсула» от Mail.ru Group с поддержкой голосового помощника «Маруся», сообщают «Ведомости». Официально устройства ещё не поступили в продажу.

Колонки появятся в продаже в интернет-магазине и в магазинах партнёров Mail.ru Group в первом квартале 2020 года за 6990 рублей, говорили в компании. Предзаказ был открыт в январе. Тогда же Mail.ru Group раздала сотрудникам 5 тысяч «Капсул», рассказали в компании.

«Капсулы» на «Авито» стоят от 6 тысяч рублей до 9 тысяч рублей. В стоимость устройства входят три месяца подписки на музыкальный плеер от «ВКонтакте». Несколько продавцов рассказали «Ведомостям», что получили колонки от сотрудников Mail.ru Group в подарок.

Один из собеседников издания заявил, что продаёт колонку из-за отсутствия возможности подключить её к смартфону Xiaomi. В Mail.ru Group отметили, что колонка синхронизируется с любым смартфоном.

«"Капсулы" — их собственность, и они имеют право делать с устройствами все, что хотят», — прокомментировал представитель компании. По его словам, Mail.ru Group не беспокоит, что колонки появились в продаже до официального релиза — устройства ещё находятся на бета-тестировании и в них не работают некоторые функции. После релиза «умные» колонки обновятся, уточнил представитель компании.

#новость #mailrugroup #капсула

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13 комментариев
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Дмитрий Крестов

2

Мэйл сотрудникам их дарит, полагаю, что они и сливают на вторичку сие творение

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true iBegginer

1

Странно, что не на Юле :)

Eat your own food

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Yan Purvenes

true
0

Там их сразу сотрудников вычислят

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Артур

1

Какая же она по внешнему виду ахуенная

Напоминает стилистику портала

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Ilgar Dadashov

1

Сотрудники конвертируют новогодние подарки в прибавку к зп :)

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Евгений Петров

1

Вполне разумный ход. Держать карманного тащмайора дома стремновато, а так хоть немного подзаработать можно.

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Паронормальный

Евгений
0

Челу просто не нунжно было, а тут на хайпе по спекулятивной цене можно сбагрить. Какой-нить блогер купит для обзора

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Игорь Крафт

1

Класс! На рекламу тратиться ненадо!!!! В Авито все завалите колонками !!!

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Григорий Догонин

0

да кому нужны эти умные колонки, зачем?
Я говорю про любые, в том числе Apple и Яндекс

Ответить

Михаил Михаил

Григорий
0

У меня от Яндекса - смотрю фильмы, ставлю таймеры когда готовлю, слушаю музыку... пылесос через нее включаю - удобно)

Ответить

Паронормальный

0

Видел профайл какого-то топа на mail.ru он пытался впарить бесплатный мерч за какие-то невероятные баблосы. Корпоративная культура, однако

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Паронормальный

0

Странно, что Mail.ru Group пожидились выслать одну колонку на обзор в редакцию VC

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Full Name

0

А Окко Смартбоксов - нет :)

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