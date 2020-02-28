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в пользу общения при помощи мемов
В январе 2020 года компания раздала сотрудникам 5 тысяч колонок.
На сайте «Авито» появились объявления о продаже «умных» колонок «Капсула» от Mail.ru Group с поддержкой голосового помощника «Маруся», сообщают «Ведомости». Официально устройства ещё не поступили в продажу.
Колонки появятся в продаже в интернет-магазине и в магазинах партнёров Mail.ru Group в первом квартале 2020 года за 6990 рублей, говорили в компании. Предзаказ был открыт в январе. Тогда же Mail.ru Group раздала сотрудникам 5 тысяч «Капсул», рассказали в компании.
«Капсулы» на «Авито» стоят от 6 тысяч рублей до 9 тысяч рублей. В стоимость устройства входят три месяца подписки на музыкальный плеер от «ВКонтакте». Несколько продавцов рассказали «Ведомостям», что получили колонки от сотрудников Mail.ru Group в подарок.
Один из собеседников издания заявил, что продаёт колонку из-за отсутствия возможности подключить её к смартфону Xiaomi. В Mail.ru Group отметили, что колонка синхронизируется с любым смартфоном.
«"Капсулы" — их собственность, и они имеют право делать с устройствами все, что хотят», — прокомментировал представитель компании. По его словам, Mail.ru Group не беспокоит, что колонки появились в продаже до официального релиза — устройства ещё находятся на бета-тестировании и в них не работают некоторые функции. После релиза «умные» колонки обновятся, уточнил представитель компании.
Мэйл сотрудникам их дарит, полагаю, что они и сливают на вторичку сие творение
Странно, что не на Юле :)
Eat your own food
Вполне разумный ход. Держать карманного тащмайора дома стремновато, а так хоть немного подзаработать можно.
Челу просто не нунжно было, а тут на хайпе по спекулятивной цене можно сбагрить. Какой-нить блогер купит для обзора
да кому нужны эти умные колонки, зачем?
Я говорю про любые, в том числе Apple и Яндекс
У меня от Яндекса - смотрю фильмы, ставлю таймеры когда готовлю, слушаю музыку... пылесос через нее включаю - удобно)
Видел профайл какого-то топа на mail.ru он пытался впарить бесплатный мерч за какие-то невероятные баблосы. Корпоративная культура, однако
Странно, что Mail.ru Group пожидились выслать одну колонку на обзор в редакцию VC
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