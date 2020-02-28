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Пользователи смогут поднять свой профиль в поисковой выдаче, выиграв аукцион.
«Яндекс» запустил инструмент для продвижения профиля на «Яндекс.Услугах» — исполнитель сможет увеличить просмотры карточки с информацией о себе, подняв над поисковой выдачей. Профиль также будет отмечен специальным знаком, рассказал vc.ru представитель компании.
Настроить и оплатить продвижение профиля можно в личном кабинете. Там же можно просмотреть статистику просмотров профиля за последнюю неделю и прогноз по ним.
Исполнитель платит за каждый переход пользователя на карточку профиля, стоимость рассчитывается по аукционной модели в момент показа. Чтобы включить продвижение профиля, исполнитель должен пополнить бюджет на сумму не менее 1000 рублей без НДС.
Затем нужно настроить ставку на кампанию — если она окажется выше, чем у других участников аукциона, профиль появится над выдачей для конкретного пользователя, задавшего конкретный запрос.
Платное продвижение внедрили, а вот сортировку по оценке и количеству отзывов - нет. Видимо, бабло важнее, чем удовлетворенность юзеров. Что странно для Яндекса.
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