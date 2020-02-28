Пользователи смогут поднять свой профиль в поисковой выдаче, выиграв аукцион.

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«Яндекс» запустил инструмент для продвижения профиля на «Яндекс.Услугах» — исполнитель сможет увеличить просмотры карточки с информацией о себе, подняв над поисковой выдачей. Профиль также будет отмечен специальным знаком, рассказал vc.ru представитель компании.

Настроить и оплатить продвижение профиля можно в личном кабинете. Там же можно просмотреть статистику просмотров профиля за последнюю неделю и прогноз по ним.

«Яндекс»

Исполнитель платит за каждый переход пользователя на карточку профиля, стоимость рассчитывается по аукционной модели в момент показа. Чтобы включить продвижение профиля, исполнитель должен пополнить бюджет на сумму не менее 1000 рублей без НДС.

Затем нужно настроить ставку на кампанию — если она окажется выше, чем у других участников аукциона, профиль появится над выдачей для конкретного пользователя, задавшего конкретный запрос.